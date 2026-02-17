『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』より、「ギギ・アンダルシア」が水着姿で立体化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、「GGGシリーズ 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』 ギギ・アンダルシア 水着Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア」を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●GGGシリーズ 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』 ギギ・アンダルシア 水着Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197701&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■GGGシリーズ 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』 ギギ・アンダルシア 水着Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：22,000円(税込)


□発売日：2026年8月下旬予定


□ブランド：メガハウス


【スケール】1/7


【サイズ】全高約260mm



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型：三吉


彩色：彩部一路










ガンダム・ガールズ・ジェネレーション(GGG)シリーズにて『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』より「ギギ・アンダルシア」を水着姿で立体化！男性を魅了し、女性たちを嫉妬させる彼女の容姿と美しさを1/7スケールの造形と彩色にて魅力的に再現。是非お手元でその魅力をお楽しみください。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


【今回ご紹介した製品を含む、『ガンダム』シリーズ関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=12790&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C)創通・サンライズ



【店舗情報】


