『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』より、「ギギ・アンダルシア」が水着姿で立体化。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、「GGGシリーズ 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』 ギギ・アンダルシア 水着Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア」を、現在ご案内中です。
■GGGシリーズ 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』 ギギ・アンダルシア 水着Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：22,000円(税込)
□発売日：2026年8月下旬予定
□ブランド：メガハウス
【スケール】1/7
【サイズ】全高約260mm
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型：三吉
彩色：彩部一路
ガンダム・ガールズ・ジェネレーション(GGG)シリーズにて『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』より「ギギ・アンダルシア」を水着姿で立体化！男性を魅了し、女性たちを嫉妬させる彼女の容姿と美しさを1/7スケールの造形と彩色にて魅力的に再現。是非お手元でその魅力をお楽しみください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
(C)創通・サンライズ
【店舗情報】
