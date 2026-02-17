ドラEVER、運送業向け「運SOUL」に経営分析機能をリリース。デジタコ連携で収益・コストを自動可視化し、Excel集計不要なデータ経営を実現。

「入力作業に追われる経営」からの脱却

株式会社ドラEVER

運送業界では、

- 原価や採算を把握するための入力作業が負担になっている- Excelでの集計が続かず、数字が経営判断に活かされていない- 「この配送は儲かっているのか？」という問いに即答できない

といった課題が多く見られます。

本分析機能では、デジタコから取得できるデータを自動で集計し、運送業に特有の実務データをもとに、経営判断に必要な指標を日々更新します。

入力作業に追われることなく、“見るだけで判断できる”経営環境を実現します。

運送会社ごとの実態に合わせた「設定型」の分析

運送事業者ごとに、給与体系や燃費、固定費などの原価構造は大きく異なります。

そのため本機能では、一律の自動計算ではなく、事業者自身が条件を設定できる「設定型」の設計を採用しています。

なお、初期状態では業界平均値をもとにした設定があらかじめ反映されているため、細かな設定を行わなくても、導入後すぐに分析結果を確認することが可能です。



自社の実態に合わせた調整は、必要に応じて段階的に行うことができます。

売上については、月次単位で設定画面に入力した数値が、その月以降の分析に反映され、自社の経営方針に沿った目安値・実績値をもとにした分析が可能です。

経営数字を一目で把握できるダッシュボード

分析画面では、売上・コスト・採算・収益性・労働時間など、経営判断に必要な情報をダッシュボード形式で集約表示します。

前年同月との比較による傾向把握や、繁忙期・閑散期の分析を通じて、人員配置や車両計画といった中長期的な経営判断にも活用できます。

ドライバー別・車両別・日別運行まで掘り下げ可能

※ダッシュボードのデモ画面です。

本機能では、以下のような切り口での分析が可能です。

一般的な経営分析にはない、運送業特有の視点もカバー

- ドライバー別分析：個人ごとのコスト・稼働状況を把握し、収益貢献度を可視化- 車両別分析：車両ごとの採算性や稼働状況を確認し、配置や更新判断に活用- 日別運行分析：運行ごとのコストと目標売上を確認し、赤字運行の早期発見につなげる配車の見直しや運賃交渉の際にも、データに基づいた明が可能になります。※車両別ダッシュボードのデモ画面です。

本分析機能では、売上やコストの可視化にとどまらず、運送業の実務に即した独自の分析機能も備えています。

例えば、あらかじめ設定した高速道路の使用禁止区間とETC・デジタコデータを照合し、禁止区間を利用した運行を自動で検知する機能により、管理者の目視確認に頼らないコスト管理・運用改善を支援します。



また、GPSデータをもとに配送先や立ち寄り先を自動でマスタ化することで、配送先登録の手間をかけずに分析精度を高める仕組みも用意しています。

さらに、配送先での滞在時間などを活用し、ドライバーごとの作業効率を数値化することで、感覚に頼らない評価や改善指導にも活用できます。

デジタコ連携について

本分析機能は、複数のデジタコメーカーに対応しており、CSV形式によるデータ取込にも対応しています。

既存のデジタコ環境を活かしたまま導入が可能です。

利用条件について

本分析機能は、運送業向け基幹システム「運SOUL」の

GOODプラン（月額20,000円）に含まれる新機能として提供されます。

今後の展開

経営者が“即答できる状態”をつくるために

株式会社ドラEVERは、運送業界の現場と経営の双方に向き合い、

経営者が数字を見て即座に判断できる状態をつくるためのDX機能を提供してきました。

今後も、実務に根ざしたデータ活用を通じて、運送業界の生産性向上と持続可能な発展に貢献してまいります。

株式会社ドラEVERについて

会社名：株式会社ドラEVER

所在地：〒105-0004 東京都港区新橋5-34-3 栄進開発ビル4階

代表者：岡野 照彦

設立：2017年1月

資本金：100,000千円

事業内容：インターネットを利用した運送会社サポートサービスの提供

▼基幹システム「運SOUL」

https://doraever.jp/lp_unsoul

▼求人サイト「ドラEVER」

https://doraever.jp/

▼コーポレートサイト

https://driverforever.com/

ドラEVERは、2017年の創業以来、ドライバー専門の求人サイトを通じて全国のドライバーと運送企業をつなぐプラットフォームを提供してまいりました。

現在では、求人事業で培ったノウハウを活かし、運送業向け基幹システム「運SOUL」の開発・提供を通じて、運送業界のDX化・生産性向上・人材確保支援に取り組んでいます。

