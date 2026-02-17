【MIMI】×ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズ発売決定！！

さよならの続きを歩く君へ、
あの日の想いを束ねた「ハナタバ 」を。


【MIMI】×ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズ発売決定！！



楽曲『ハナタバ』から紡がれた、あの切なくて優しい物語


【MIMI】×ヴィレッジヴァンガード限定コラボがついに実現。



春先生描き下ろし「春花」「爽」「茉白」
物語と音楽の感情が重なる、ここだけの特別なアイテム。


あの日の想いと一緒に、どうかあなたの元へ


【グッズラインナップ】





【商品詳細】



■【ハナタバ】しおり　\1,280 (税込)




【サイズ】4×14.5cm


【素材】アクリル



■【ハナタバ】アクリルキーホルダー　全4種　各\1,400 (税込)




【サイズ】3.6×7.5cm


【素材】アクリル



■【ハナタバ】缶バッジ　全4種　各\700 (税込)




【サイズ】5.8cm


【素材】紙・ブリキ



■【ハナタバ】マグカップ　\2,500 (税込)




【サイズ】10×8cm


【素材】陶器



■【ハナタバ】音楽再生風アクリルクリアカード　全4種　各\800 (税込)




【サイズ】6.3×8.8cm


【素材】アクリル



■【ハナタバ】アクリルフィギュアBIG　全3種　各\2,700 (税込)






【サイズ】16×20cm


【素材】アクリル


【受注販売期間】



2026年2月17日（水）18：00～2026年3月8日（日）23：59
※「コンビニ先払い」をご希望の場合、3月5日(木)21:00までにご注文ください。
※ご注文後、ご指定のコンビニ店頭にて3月8日(日)23:59までにお支払いをお願いいたします。


【お届け予定日】



2026年4月下旬~5月上旬


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22201/








