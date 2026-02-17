【MIMI】×ヴィレッジヴァンガード限定コラボグッズ発売決定！！
さよならの続きを歩く君へ、
あの日の想いを束ねた「ハナタバ 」を。
楽曲『ハナタバ』から紡がれた、あの切なくて優しい物語
【MIMI】×ヴィレッジヴァンガード限定コラボがついに実現。
春先生描き下ろし「春花」「爽」「茉白」
物語と音楽の感情が重なる、ここだけの特別なアイテム。
あの日の想いと一緒に、どうかあなたの元へ
【グッズラインナップ】
【商品詳細】
■【ハナタバ】しおり \1,280 (税込)
【サイズ】4×14.5cm
【素材】アクリル
■【ハナタバ】アクリルキーホルダー 全4種 各\1,400 (税込)
【サイズ】3.6×7.5cm
【素材】アクリル
■【ハナタバ】缶バッジ 全4種 各\700 (税込)
【サイズ】5.8cm
【素材】紙・ブリキ
■【ハナタバ】マグカップ \2,500 (税込)
【サイズ】10×8cm
【素材】陶器
■【ハナタバ】音楽再生風アクリルクリアカード 全4種 各\800 (税込)
【サイズ】6.3×8.8cm
【素材】アクリル
■【ハナタバ】アクリルフィギュアBIG 全3種 各\2,700 (税込)
【サイズ】16×20cm
【素材】アクリル
【受注販売期間】
2026年2月17日（水）18：00～2026年3月8日（日）23：59
※「コンビニ先払い」をご希望の場合、3月5日(木)21:00までにご注文ください。
※ご注文後、ご指定のコンビニ店頭にて3月8日(日)23:59までにお支払いをお願いいたします。
【お届け予定日】
2026年4月下旬~5月上旬
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22201/
【関連リンク】
▼『MIMI』公式X
https://x.com/mimi_3mi
▼『MIMI』公式ニコニコチャンネル
https://www.nicovideo.jp/user/42004123/mylist/55458052
▼『MIMI』公式YouTube
https://www.youtube.com/@MIMI...official
▼『春』公式X
https://x.com/nocopyrightgirl
