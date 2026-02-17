大丸梅田店に期間限定のポップアップ店舗「CEREZO POP UP STORE」がオープン！

株式会社セレッソ大阪(C)CEREZO OSAKA

セレッソ大阪は、ファナティクス・ジャパン合同会社とともに、大丸梅田店1Fイベントスペースに「CEREZO POP UP STORE」を期間限定で出店いたします。 大阪に拠点を置く人気アパレルブランド「URBAN RESEARCH」とのコラボアパレルや、平成レトロを象徴する「ナルミヤキャラクターズ」とのコラボグッズ先行販売も実施いたします！さらに、POP UP STOREならではのイベントも開催いたします

CEREZO POP UP STORE 出店概要

出店期間

2026年2月24日（火）～2026年3月3日（火）

※営業日・時間は施設に準じます

※開催期間は変更となる場合がございます

出店場所

大丸梅田店 1Fイベントスペース

※混雑緩和のため一時的な入店制限や整理券配布を実施する可能性がございます

注目商品

POP UP期間限定の新商品が続々！

※一部商品は後日CEREZO STORE/セレッソ大阪公式オンラインショップで販売する可能性がございます

「URBAN RESEARCH」コラボアパレル(C)CEREZO OSAKA

＜ピックアップ商品＞

(C)CEREZO OSAKA

CEREZO OSAKA×URBAN RESEARCHコラボ コットンTシャツ

価格：6,600円（税込）

サイズ展開：S/M/L/XL/2XL

カラー展開：ホワイト/ブラック

(C)CEREZO OSAKA

CEREZO OSAKA×URBAN RESEARCHコラボ キャンバストートバッグ

価格：7,000円（税込）

ナルミヤキャラクターズコラボグッズ

＜ピックアップ商品＞

Angel Blue x CEREZO OSAKAコラボ ラグランスリーブ Tシャツ

価格：4,700円（税込）

サイズ展開：S/M/L

Angel Blue x CEREZO OSAKAコラボ オーロラポーチ

価格：2,000円（税込）

イベント情報

CEREZO POP UP STORE 限定ショッパープレゼント

期間中、CEREZO POP UP STOREにて税込5,000円以上のお買い上げで、「限定ショッパー」をプレゼント！（配布予定数が無くなり次第終了）

※期間中に配布予定数に達しなかった場合、後日その他キャンペーンでショッパーを使用する可能性がございます

CEREZO STORE×CEREZO POP UP STORE スタンプラリーキャンペーン

期間中、CEREZO STOREおよびCEREZO POP UP STOREの2店舗にて商品を購入いただいたお客様に、ガチャガチャ1回分を無料プレゼント！

・スタンプ押印期間：2026年2月24日（火）～2026年3月3日（火）

・ガチャガチャ交換店舗：CEREZO STORE

・ガチャガチャ交換期間：2026年3月4日（水）～2026年6月30日（火）の非試合開催日

CEREZO STORE×CEREZO POP UP STORE×セレッソ大阪公式オンラインストア キャンペーン

期間中、CEREZO STORE、CEREZO POP UP STORE、セレッソ大阪公式オンラインストアの3店舗にて商品を購入いただいたお客様限定で、2026年Jリーグ百年構想リーグに向けた選手直筆の”意気込み色紙”が当たる抽選にご参加いただけます！



・「CEREZO STORE」対象購入期間：2026年2月24日（火）～2026年3月3日（火）

・「セレッソ大阪公式オンラインストア」対象購入期間：2026年2月24日（火）～2026年3月4日（水）

CEREZO POP UP STORE 選手来店イベント

出店最終日の3月3日（火）には、セレッソ大阪選手が来店してストアイベントを実施予定！

※イベント内容は決まり次第ご案内いたします