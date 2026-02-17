『崩壊：スターレイル』より、「アベンチュリン」「カカワーシャ」が人気フィギュアシリーズ「るかっぷ」に登場。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『るかっぷ 崩壊：スターレイル 完成品フィギュア』の「アベンチュリン」「カカワーシャ」を、現在それぞれご案内中です。
製品ページはこちら：
●るかっぷ 崩壊：スターレイル アベンチュリン 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197870&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
●るかっぷ 崩壊：スターレイル カカワーシャ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197871&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/
■るかっぷ 崩壊：スターレイル 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：各5,280円(税込)
□発売日：2026年11月下旬予定
□ブランド：メガハウス
【サイズ】全高約110mm
製品ページはこちら：
●るかっぷ 崩壊：スターレイル アベンチュリン 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197870&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
製品ページはこちら：
●るかっぷ 崩壊：スターレイル カカワーシャ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-197871&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■シリーズのフィギュアを並べた展示例:
るかっぷシリーズに、大人気ゲーム『崩壊：スターレイル』より「アベンチュリン」「カカワーシャ」が登場です！るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長の人気フィギュアシリーズです。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっています。首は可動で表情をつけて楽しむことができます。全高約11cmでボリューム感もたっぷりです。一緒に並べると、より世界観が広がります。
※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
■今回ご紹介した製品を含む、『崩壊：スターレイル』関連製品ページはこちらから！(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=34460&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)