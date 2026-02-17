【超初級】助動詞をマスターすれば、英語も怖くない！3/11（水）・25（水）無料セミナー「英語が苦手でも大丈夫！基礎の基礎から始める英語講座Day.25/Day.26」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2026年3月11日（水）・25日（水）、英語が苦手な方や英語の基礎から学びたい方を対象に、無料のオンラインセミナー「【超初級】英語が苦手でも大丈夫！基礎の基礎から始める英語講座Day.25/Day.26」を開催します。





▼Day.25：「助動詞 should, shall」の詳細・お申し込みはこちらhttps://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171287/
※締切：2026年3月11日（水） 20：00
▼Day.26：「助動詞の会話表現」の詳細・お申し込みはこちらhttps://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171292/
※締切：2026年3月25日（水） 20：00



昨今、クリエイティブ業界においてもグローバル化は一層進み、制作の現場やプロジェクトで海外クリエイターと仕事をする機会が増えつつあります。そのような状況の中、中学英語につまずいてしまい英語に苦手意識を持っている方や長い間英語から離れて忘れてしまった方も多いのではないでしょうか。C&R社ではそんな英語超初級の方を対象としたセミナーシリーズを開催しています。



講師を務めるのは15年以上の英語講師歴を持ち、英語が苦手な方への指導経験が豊富なMika Kaida氏。文法だけでなく発音のコツや単語の覚え方などもお伝えするので、「英語をやり直したい人」だけでなく「英語の学び方」を知りたい方にもおすすめの内容です。「なんとなく」を「できる！」に、「なんで？」を「なるほど！」に変えていきましょう。ご参加をお待ちしています。



＜各回の日程と内容＞

Day.25：3/11（水）19：00～「助動詞 should, shall」

・助動詞 should

・shouldとmustのニュアンスの違い

・助動詞 shall



Day.26：3/25（水）19：00～「助動詞の会話表現」

・wouldを使った会話表現

・couldを使った会話表現



＜こんな方にオススメ！＞

・英語が苦手な方

（英語に対して苦手意識がある方でも、基礎の基礎から学べるので安心です）

・中学英語でつまずいた方

（中学レベルの英語で苦労した経験がある方に最適です）

・英語を忘れてしまった方

（以前学んだ英語を忘れてしまい、基本からおさらいしたい方）

・文法の基礎を再確認したい方

（「現在形と現在進行形の違い」など、基本的な文法に不安がある方）

・発音や単語の覚え方を学びたい方

（文法だけでなく、発音のコツや効果的な単語の覚え方を知りたい方）

・勉強方法がわからない方

（英語の勉強方法に悩んでいる方や、効果的な学び方を知りたい方）

・周りに海外クリエイターが増えてきたけれど、話すきっかけがつかめない方

・今度こそ、英語の勉強を続けたいと思っていらっしゃる方

・社内に外国人スタッフが増えてきたと感じている方

・海外のクリエイターや企業と仕事をしてみたい方

■日時

Day.25：2026年3月11日（水） 19：00～20：00

Day.26：2026年3月25日（水） 19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

Mika Kaida氏 英語講師

国際基督教大学（ICU）卒（言語心理学、英語学専攻）。TOEIC L&R 990点（満点）。英語講師歴は15年以上。学生時代より子どもから大人まで様々な年齢やレベルの方々を対象に指導。特に英語をすっかり忘れてしまった大人や元々苦手という方への指導経験が豊富で、覚えやすさや理解しやすさを工夫した内容には「とにかくわかりやすい！」と定評がある。

[指導実績]

TOEIC対策、英検対策、留学準備（TOEFL）、英語論文（エッセイ）添削・指導、大学受験（最難関国公立大や医学部受験を含む）、高校受験、英会話、翻訳校正



■参加費

無料



■定員

各回60名



▼Day.25：「助動詞 should, shall」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171287/

※締切：2026年3月11日（水） 20：00



▼Day.26：「助動詞の会話表現」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171292/

※締切：2026年3月25日（水） 20：00



