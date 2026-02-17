『銀魂』より「高杉晋助」が、てのひらサイズのフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『G.E.M.シリーズ 銀魂 てのひら高杉さん 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
■G.E.M.シリーズ 銀魂 てのひら高杉さん 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：8,250円(税込)
□発売日：2026年8月下旬予定
□ブランド：メガハウス
【サイズ】全高約85mm
【セット内容一覧】
・フィギュア本体×1体
・専用台座×1枚
原型：もかまる(株式会社エムアイシー)
彩色：松田モデル
『銀魂』より高杉晋助が、G.E.M.てのひらシリーズに登場！作中お馴染みの着物姿、休息のひとときを彷彿とさせる座りポーズで立体化いたしました。てのひらで寛ぐ“てのひら高杉さん”を是非ご堪能下さい。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス
