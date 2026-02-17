『銀魂』より「高杉晋助」が、てのひらサイズのフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『G.E.M.シリーズ 銀魂 てのひら高杉さん 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●G.E.M.シリーズ 銀魂 てのひら高杉さん 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197869&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/

■G.E.M.シリーズ 銀魂 てのひら高杉さん 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：8,250円(税込)

□発売日：2026年8月下旬予定

□ブランド：メガハウス

【サイズ】全高約85mm

【セット内容一覧】

・フィギュア本体×1体

・専用台座×1枚

原型：もかまる(株式会社エムアイシー)

彩色：松田モデル

『銀魂』より高杉晋助が、G.E.M.てのひらシリーズに登場！作中お馴染みの着物姿、休息のひとときを彷彿とさせる座りポーズで立体化いたしました。てのひらで寛ぐ“てのひら高杉さん”を是非ご堪能下さい。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●G.E.M.シリーズ 銀魂 てのひら高杉さん 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-197869&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『銀魂』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=175&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)