神奈川県遊技場協同組合・神奈川福祉事業協会様への感謝状贈呈式を行います
日本赤十字社神奈川県支部
昨年の贈呈式の様子
（火 時） ２０２６年２月２０日（金） １１：０５ ～ １１：２０（１５分程度）
https://prtimes.jp/a/?f=d145306-36-2e3972a9fc4b935e77e2c82fe1ddcce6.pdf
2026年２月20日（金）に、神奈川県遊技場協同組合（理事長：伊坂重憲氏）および神奈川福祉事業協会様(会長：同)から災害救援車を寄贈いただいたことに対し、日本赤十字社神奈川県支部の黒岩祐治支部長(神奈川県知事)より感謝状を贈呈します。
同協会からは、30年以上にわたり、赤十字の災害救護体制の強化や血液事業に対して、継続的なご支援をいただいています。
今回、寄贈いただいた車両は、日本赤十字社神奈川県支部に配備され、災害時に救護資機材を搭載して災害現場に急行する救急車両です。また、被災地の傷病者を医療機関に搬送する役割も担います。ぜひご取材ください。
昨年の贈呈式の様子
（火 時） ２０２６年２月２０日（金） １１：０５ ～ １１：２０（１５分程度）
【日 時】 2026年２月20日（金） 11：05 ～ 11：20（15分程度）
【会 場】 神奈川県庁 本庁舎 3階 第3応接室(贈呈式)および駐車場（写真撮影）
【出席者】 日本赤十字社神奈川県支部 支部長 黒岩 祐治 (県知事)（予定）
神奈川福祉事業協会 会長 伊坂 重憲 様
お問い合わせ先・取材申込み先
日本赤十字社神奈川県支部 総務企画課
TEL: 045-681-2124 Email: kanagawa-kikaku@kanagawa.jrc.or.jp
2月19日(木）12：00までにお申し込みください。
https://prtimes.jp/a/?f=d145306-36-2e3972a9fc4b935e77e2c82fe1ddcce6.pdf