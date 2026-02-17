Nanoleaf Japan 設立4周年！最大50%OFFの記念セールや、LED美顔マスクなど新製品発表を含む「4 Year Japan Nanoversary」を開催

Nanoleaf Japan 株式会社

Nanoleaf Japan株式会社は2月で設立4周年を迎えました。日頃のご愛顧に感謝し「4 Year Japan Nanoversary」を開催します。 本イベントでは、最大50%OFFとなる4周年記念セールや、X（旧Twitter）でのプレゼントキャンペーンに加え、美容分野への参入となる新製品「LED美顔フェイシャルマスク」の発表、そしてデスク環境に特化した新たなコミュニティの立ち上げなど、4周年にふさわしい様々なコンテンツをご用意しております。

■ 4周年記念セールを開催

日頃の感謝を込め、公式オンラインストアにて最大50% OFFとなる4周年記念セールを開催いたします。人気製品をはじめ、Nanoleafのスマートライトをお買い求めやすい価格でご提供いたします。詳細はセール開始後、Nanoleaf 公式オンラインストアをご確認ください。

【セール期間】 2026年2月17日(火)～ 3月9日(月)

■各種SNSにてプレゼントキャンペーンを開催

4周年を記念いたしまして、X（Twitter）とInstagramにてプレゼントキャンペーンを開催いたします。豪華賞品が当たるチャンスですので、ぜひご参加ください。詳細は各キャンペーン開始時に、Nanoleaf 公式X(@NanoleafJP)またはInstagramアカウント(@nanoleafjp)にてアナウンスいたします。

【開催スケジュール】

詳細はNanoleaf 公式X(@NanoleafJP)またはInstagramアカウント(@nanoleafjp)にて公開いたします。

■ 新製品「LEDフェイスマスク型美顔器」発売決定

Nanoleafが培ってきた光の技術を美容分野へ応用した、新製品「LEDフェイスマスク型美顔器」の発売を予定しております。スマートライトで空間を彩ってきたNanoleafが、今度は皆さまの「美」をサポートします。発売日や製品仕様などの詳細情報は、追って公開いたします。

■ デスク関連コミュニティを2026年内に発足

デスク環境やゲーム部屋のセットアップにこだわるユーザーの皆さまに向けた、新しいコミュニティ「デスクラボ+」を2026年内に発足いたします。 こだわりのデスク写真を共有したり、セットアップのノウハウを交換したりできる場として、デスク愛好家の皆さまが繋がれる空間を提供いたします。詳細につきましては決まり次第随時公式SNS等にて発表いたします。

【Nanoleaf について】

Nanoleafはカナダ発のスマートライトメーカーです。「よりスマートな暮らしを実現する」ことをコンセプトに開発した各種スマートライトは全世界100ヵ国以上で販売され、ゲーマーや動画配信者をはじめ、数多くのユーザーの方々にご愛用いただいております。

・公式サイト：https://nanoleaf.me/ja-JP/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/nanoleafjp/

・公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/NanoleafJP

Nanoleaf製品に関するお問い合わせ：support.jp@nanoleaf.me