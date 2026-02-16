薬剤に頼らない“生活衛生”へ。銅イオンの力で水回り・靴内環境・室内空気環境を整える「＠Cu」3製品をCAMPFIREで2/18同時公開
ツーリズムラボ株式会社（代表：古賀秀雄）は、自然素材「銅」の超抗菌という特性を活用した生活衛生ブランドコンセプト ”＠Cu” （アットシーユー）をCAMPFIREにて2025年2月18日同時公開いたします。
薬剤・香料・電源不要。
“入れるだけ”“浮かべるだけ”のシンプルな仕組みで、水回り、足元、そして室内の空気環境を整える新しい衛生習慣を提案します。
１. 浴槽と洗濯機に「抗菌・機能性ぬいぐるみ@Cu（銅ウール内蔵）」 https://camp-fire.jp/projects/901978/view?list=projects_will_publish_at
２. 靴内抗菌「銅ウールシューパフ＠Cu」 https://camp-fire.jp/projects/899224/view?list=projects_will_publish_at
３.加湿器タンク・空気清浄機・冷風扇に「抗菌銅メッシュボール@Cu」 https://camp-fire.jp/projects/901782/view?list=projects_will_publish_at
商品概要
いずれも銅と銅イオンの持つ超抗菌性を活用しています。銅の「超抗菌性」は一般社団法人日本銅センターの公式HPで詳細をご覧いただけます。
この「超抗菌性」により、風呂の残り湯の雑菌がバイオフィルムを生成、浴槽に「ぬめり」が発生する状況、また洗濯槽内の雑菌がもたらす洗濯物の生乾き臭、さらに湿潤な靴内に白癬菌などの雑菌繁殖、汗の酸化がもたらす臭い、そして加湿器や空気清浄機の水タンク内の抗菌作用と銅イオンを含んだミストが室内の空気環境に与える効果が期待されます。
一般社団法人日本銅センター https://www.jcda.or.jp/
商品詳細
価格
今回、市場におけるニーズのマーケティングでクラウドファンディングを実施します。
よって量産を前提とせず、かつプロジェクト応援購入に適すると思われる価格を「リターン」
価格として提示しております。
※＠\1,200～＠\10,800
※商品化後の販売価格は未定です
今後の展開
ツーリズムラボ株式会社は、家庭用途に加え、病院・介護施設・花き業・食品製造現場などB2B領域への展開を視野に入れています。
担当者コメント
イメージです
[代表 古賀秀雄]
弊社は本業は東京都登録の旅行手配サービス業ですが、去るコロナ禍に旅行がストップした際、サステナビリティの研究をする中で「銅」に出会いました。
銅壺の水は腐らない、と言います。人に無害な自然の抗菌力で体に優しい衛生生活を実現できればと思います。
ツーリズムラボ株式会社
業種
サービス業
本社所在地
東京都練馬区東大泉2-1-1-401
電話番号
090-6936-9721
メールアドレス
info@tourism-labo.com
代表者名
古賀 秀雄
上場
未上場
資本金
100万円
設立
2019年10月