【出張！選挙ドットコム】「選挙ドットコムちゃんねる」初のオフラインイベントを2月18日（水）開催！

イチニ株式会社

イチニ株式会社（東京都渋谷区：代表取締役 高畑卓）は「選挙ドットコムちゃんねる」初のオフラインイベントを2月18日（水）19時からLoft PlusOne West （大阪府）で開催致します。

※恐れ入りますが、会場チケットは販売終了しております。配信チケットは販売中です。

※本イベントはファンの皆さまとの交流を目的としたオフラインイベントとなります。報道関係者向けの専用席、取材、個別インタビュー、質疑応答枠等のご用意はございません。あらかじめご了承ください。

開催概要

【チャンネル登録者数25万人突破記念】出張！選挙ドットコム in大阪 ～衆院選2026大反省会～

【概要】

開催日：2026年2月18日(水)

時間：オープン18:00／スタート19:00

会場：Loft PlusOne West (大阪府)

【出演】

・鈴木邦和（選挙ドットコム編集長）

・今野忍（政治記者）

・山本期日前（選挙芸人）

詳細は下記URLからご確認ください。

・ロフトプラスワンウエストホームページ

https://www.loft-prj.co.jp/schedule/west/345254

・配信チケット購入URL

https://premier.twitcasting.tv/plusonewest/shopcart/417322

【お願い】

※本配信の映像・音声の無断録画・転載、および二次利用は固くお断りいたします。

※ネタバレ防止のため、イベント内での具体的な発言内容や詳細な書き起こしのSNS投稿はお控えください。

会場入場チケットはご好評につき販売を終了しておりますが、配信チケットは引き続き販売しております。

当日の熱気を、ぜひオンラインでご体感ください。

イチニ株式会社について

イチニ株式会社は、約4100万ユーザーが利用する日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営し、国内の選挙情報や立候補者の情報をデータベース化し管理しています。選挙や政治にまつわるプラットフォームを構築し、情報の透明性を保つことで、有権者のみなさまがより政治に参加しやすい環境づくりを支援しています。

その他、地方議員向けの勉強会なども実施し、官民学の連携による多様なネットワークを創出し、オープンな場での議論により、イノベーションを促進します。

・公式ウェブサイト：https://ichi-ni.jp/

・選挙ドットコム：https://go2senkyo.com/

・選挙ドットコム公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@thesenkyo

・選挙ドットコム公式Xアカウント：https://x.com/go2senkyo

・選挙ドットコム公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@go2senkyo