Skyland Ventures、投資先キリフダがブロックチェーンコンサルティングのPacific Metaにグループイン

スカイランドベンチャーズ株式会社

Skyland Ventures（本社：東京都渋谷区、パートナー・CEO：木下慶彦、以下SV）は、投資先キリフダ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：赤川 英之、以下キリフダ）が株式会社Pacific Meta（本社：東京都港区、代表取締役：岩崎 翔太、以下Pacific Meta）にグループインし連結子会社となりましたのでお知らせします。

(左からSVコーポレート佐々木・坂井・キリフダ赤川CEO・SV CEO木下)

■今回のグループインに関するコメント

Skyland Ventures General Partner＆CEO 木下慶彦

ブロックチェーン分野のコンサルティング事業を行う投資先キリフダが同業であったPacific Metaへグループインし、共に今後より大きな事業づくりを目指すことを嬉しく思っています。多くの日本発スタートアップにおいて、経営統合し経営陣を強化していくことがもっともっと行われて欲しいと思っています。今回のグループインは、今後の日本発ブロックチェーン・Web3スタートアップの発展においてシンボリックなものになると思っています。

キリフダについて

キリフダ株式会社は「すべての価値がトラストレスに行き交う世界をつくる」をビジョンに掲げ、ブロックチェーンの社会実装を支える総合コンサルティングファームとして事業を展開しています。国内外の企業・官公庁に対し、データドリブンな戦略策定からシステム開発までをワンストップで提供。金融／地方創生／エネルギー／エンタメ・IP／マーケティング／企業DXなど、幅広い領域で顧客の成長を加速します。

会社名：キリフダ株式会社

代表者：赤川英之

設立：2022年3月14日

事業内容：

・ブロックチェーンを活用した経営戦略・事業開発に関するコンサルティング

・システム開発および保守運用

・ソーシャルファクタリング事業

資本金：1501万円（資本準備金を含む）

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

Pacific Metaについて

Pacific Metaは、事業戦略の立案からトークン設計、資金調達、マーケティングまで、ブロックチェーン事業の立ち上げと運営を包括的に支援しています。創業から3年で150件以上のプロジェクトを支援し、国内外41カ国以上のプロジェクトに携わるグローバルチームとして、日本発・海外発の双方からビジネスの展開をサポートしています。ブロックチェーンやトークンを活用した事業が、社会実装へと迅速に到達できるよう、人材・ノウハウ・ネットワーク・投資のあらゆる側面から伴走しています。

【会社概要】

所在地：東京都港区２丁目２番１２号浜松町ＰＲＥＸ８階

代表者：代表取締役社長 岩崎 翔太

設立年月日：2022年8月10日

事業内容：ブロックチェーンアクセラレーター事業

・ブロックチェーン事業構想・設計支援

・金融インフラ設計・実装支援

・デジタルアセット実装・活用支援

・グローバル展開・エコシステム構築支援

資本金：6.3億円（資本準備金含む）

公式サイト： https://pacific-meta.co.jp/



【Skyland Venturesについて】

Skyland Ventures (SV) は、シードVC(ベンチャーキャピタル)として国内外のスタートアップへの投資を行っています。SVは“The Seed Maker.”をミッションに、若手起業家×インターネット領域のスタートアップにシードマネーの提供を行っています。



社名：Skyland Ventures (代表者：木下 慶彦)

所在地：東京都 渋谷区桜丘町16-13 桜丘フロントビルII

URL：https://skyland.vc

X：https://x.com/skylandvc

note：https://note.com/skylandvc_

Press Kit：https://www.notion.so/skylandventures/Skyland-Ventures-Pres-Kit-821339adc9df435c8dbd5ea4ee2426fe







