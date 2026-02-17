リチウムイオン電池市場は2035年末までに5,542億米ドルを超えると予想されている。
Survey Reports LLCは、2024年10月、リチウムイオン電池市場の製品別（コバルト酸リチウム、リン酸鉄リチウム、ニッケルコバルトアルミニウム酸リチウム、マンガン酸リチウム、チタン酸リチウム、 ニッケル・マンガン・コバルト）別、用途別（自動車、家電製品、産業用、エネルギー貯蔵システム、医療機器など） - 2024年から2033年までの世界市場分析、動向、機会、予測を提供する。リチウムイオン電池市場の成長要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの重要な市場力学に焦点を当てている。
リチウムイオン電池市場の概要
リチウムイオン電池（Li-ion）は、携帯電子機器、電気自動車、エネルギー貯蔵システムで一般的に使用されている充電式電池の一種である。充電と放電のサイクル中に、負極（通常はグラファイト）と正極（通常は金属酸化物）の間でリチウムイオンが移動することで動作する。リチウムイオン電池は、エネルギー密度が高く、サイクル寿命が長く、自己放電率が低いことから、効率性と信頼性が高い。しかし、過熱や過充電を防ぐための保護回路が必要である。再生可能エネルギー貯蔵において重要な役割を果たしており、電気自動車やクリーンエネルギー技術への移行の中心となっている。
Surveyreportsの専門家はリチウムイオン電池市場の調査分析を行い、2025年における同市場規模が1,178億米ドルであったことを確認した。さらに、リチウムイオン電池市場は2035年末までに5,542億米ドルの収益に達すると予測されている。リチウムイオン電池市場は、2025年から2035年の予測期間において、約16.9％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なリチウムイオン電池市場分析によると、送電網やエネルギー貯蔵システムへの採用、電気自動車産業の発展、家電製品への採用拡大、電気自動車（EV）の需要増、再生可能エネルギー貯蔵の拡大により、リチウムイオン電池の市場規模は拡大するだろう。リチウムイオン電池市場における主要企業の一部としては、BYD Company（中国）、A123 Systems LLC（米国）、日立製作所（日本）、Johnson Controls、LG Chem（韓国）、パナソニック株式会社、Saft、サムスンSDI株式会社（韓国）、東芝株式会社、GSユアサ株式会社などが挙げられる。
当社のリチウムイオン電池市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの異なる地域とその国々に関する詳細な分析も含まれている。当社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
目次
● 各国におけるリチウムイオン電池市場規模、成長分析、および主要市場参加企業の評価
● 2035年までの世界リチウムイオン電池市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）の需要および機会分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場細分化分析:製品別、用途別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
リチウムイオン電池市場のセグメント化
● 製品別
コバルト酸リチウム（LCO）、リン酸鉄リチウム（LFP）、ニッケルコバルトアルミ酸リチウム（NCA）、マンガン酸リチウム（LMO）、チタン酸リチウム、ニッケル・マンガン・コバルト酸リチウム（LMC）
