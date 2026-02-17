『ラジルギスワッグ』Steam版 2026年3月4日配信開始オープニングセール＆RS34の日記念セールを実施
株式会社RS34(所在地：東京都練馬区、代表取締役：増渕 佳人)は、2019年発売のシューティングゲーム『ラジルギスワッグ』を、2026年3月4日(水)よりSteamにて配信開始するとともに、オープニングセールを実施いたします。
また、RS34の日を記念し、2026年3月5日(木)から2026年3月19日(木)まで、「ラジルギスワッグ」「イルベロスウォンプ」「ラジルギ2」「イルベロスウォンプ ハッピートゥギャザー」をニンテンドーeショップにて35％オフで販売いたします。
さらに、『ラジルギ2』はPlayStation Storeにて、2026年3月11日(水)から3月25日(水)までの期間、セールを実施いたします。
ラジルギスワッグSteamロゴ
─ちょっと月まで、ひとっ飛び。トゥーンでポップな電波系シューティング！
■ポップでカジュアルなシューティングゲーム！
弾と剣で敵を倒し、様々なアイテムを取りながら進み、一定時間無敵になれる『アブゾネット』や敵の弾を消してくれる盾をうまく使い、目的地を目指しましょう。ポップな見た目の中に、歯ごたえあるゲーム性が隠れています。
＜製品概要＞
ストアページ ： https://store.steampowered.com/app/3179820/
タイトル ： ラジルギスワッグ
プラットフォーム： Steam
言語 ： 日/英
発売予定日 ： 2026年3月4日
希望小売価格 ： 1,800円 / ＄11.99
オリジナルサウンドトラック 1,000円 / ＄6.99
動作最低スペック： OS: Windows 11
プロセッサ ： Intel Core i5
メモリ ： 8GB RAM
グラフィック ： Intel HD Graphics 630
ストレージ ： 600MB
【RS34シューティングシリーズセール情報】
「カラス」を除くRS34開発全タイトル35％オフ 3月5日(木)～3月19日(木)
ラジルギスワッグSteamスクリーンショット1
ラジルギスワッグスSteamクリーンショット2
＜製品概要＞
タイトル ： ラジルギスワッグ
プラットフォーム： Nintendo Switch/Steam
セール価格 ： 1,300円(税込)
https://rs34.co.jp/product/radirgysw/
(C)2019 RS34, INC.
ラジルギスワッグロゴ
タイトル ： イルベロスウォンプ
プラットフォーム： Nintendo Switch
セール価格 ： 1,937円(税込)
https://rs34.co.jp/game/illveloswamp/illveloswamp_index.html
(C)2021 RS34, INC. Published by mebius.
イルベロスウォンプロゴ
タイトル ： ラジルギ2
プラットフォーム： Nintendo Switch/PlayStation4/PlayStation5
セール価格 ： 3,432円(税込)
https://www.beep-shop.com/sap/radirgy2/
(C)2023 BEEP / (C)2023 RS34, INC.
ラジルギ2ロゴ
タイトル ： イルベロスウォンプハッピートゥギャザー
プラットフォーム： Nintendo Switch
セール価格 ： 3,237円(税込)
https://rs34.co.jp/game/isht/isht.html
(C)2025 RS34, INC. Published by mebius.
イルベロスウォンプハッピートゥギャザーロゴ
(C)Nintendo
Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”、 “プレイステーション シェイプスロゴ”および“Play Has No Limits”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。