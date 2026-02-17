株式会社RS34(所在地：東京都練馬区、代表取締役：増渕 佳人)は、2019年発売のシューティングゲーム『ラジルギスワッグ』を、2026年3月4日(水)よりSteamにて配信開始するとともに、オープニングセールを実施いたします。

また、RS34の日を記念し、2026年3月5日(木)から2026年3月19日(木)まで、「ラジルギスワッグ」「イルベロスウォンプ」「ラジルギ2」「イルベロスウォンプ ハッピートゥギャザー」をニンテンドーeショップにて35％オフで販売いたします。

さらに、『ラジルギ2』はPlayStation Storeにて、2026年3月11日(水)から3月25日(水)までの期間、セールを実施いたします。


ラジルギスワッグSteamロゴ


─ちょっと月まで、ひとっ飛び。トゥーンでポップな電波系シューティング！


■ポップでカジュアルなシューティングゲーム！

弾と剣で敵を倒し、様々なアイテムを取りながら進み、一定時間無敵になれる『アブゾネット』や敵の弾を消してくれる盾をうまく使い、目的地を目指しましょう。ポップな見た目の中に、歯ごたえあるゲーム性が隠れています。



＜製品概要＞

ストアページ　　： https://store.steampowered.com/app/3179820/

タイトル　　　　： ラジルギスワッグ

プラットフォーム： Steam

言語　　　　　　： 日/英

発売予定日　　　： 2026年3月4日

希望小売価格　　： 1,800円 / ＄11.99

　　　　　　　　　 オリジナルサウンドトラック 1,000円 / ＄6.99

動作最低スペック： OS: Windows 11

プロセッサ　　　： Intel Core i5

メモリ　　　　　： 8GB RAM

グラフィック　　： Intel HD Graphics 630

ストレージ　　　： 600MB


【RS34シューティングシリーズセール情報】

「カラス」を除くRS34開発全タイトル35％オフ　3月5日(木)～3月19日(木)


ラジルギスワッグSteamスクリーンショット1

ラジルギスワッグスSteamクリーンショット2


＜製品概要＞

タイトル　　　　： ラジルギスワッグ

プラットフォーム： Nintendo Switch/Steam

セール価格　　　： 1,300円(税込)

　　　　　　　　　 https://rs34.co.jp/product/radirgysw/

(C)2019 RS34, INC.


ラジルギスワッグロゴ


タイトル　　　　： イルベロスウォンプ

プラットフォーム： Nintendo Switch

セール価格　　　： 1,937円(税込)

　　　　　　　　　 https://rs34.co.jp/game/illveloswamp/illveloswamp_index.html

(C)2021 RS34, INC. Published by mebius.


イルベロスウォンプロゴ


タイトル　　　　： ラジルギ2

プラットフォーム： Nintendo Switch/PlayStation4/PlayStation5

セール価格　　　： 3,432円(税込)

　　　　　　　　　 https://www.beep-shop.com/sap/radirgy2/

(C)2023 BEEP / (C)2023 RS34, INC.


ラジルギ2ロゴ


タイトル　　　　： イルベロスウォンプハッピートゥギャザー

プラットフォーム： Nintendo Switch

セール価格　　　： 3,237円(税込)

https://rs34.co.jp/game/isht/isht.html

(C)2025 RS34, INC. Published by mebius.


イルベロスウォンプハッピートゥギャザーロゴ


