シンガーソングライター・竹内アンナが、2月18日に配信リリースする新曲「adabana midnight」に合わせ、YouTube生配信およびリリックビデオの公開を実施することを発表した。リリース当日となる2月18日19時からは、「adabana midnight」リリース記念YouTube生配信を実施。本配信は、新曲タイトルにリンクする“Night Chill＝夜のリラックスタイム”をテーマに、「midnight × 都会感」をキーワードとした演出で届けられる。夜景を背景に、落ち着いた空間をイメージした映像演出を取り入れ、視聴者がリラックスして没入できる特別な時間を提供する予定だ。なお当日は、配信直前までラジオの生放送に出演予定であることも明かされており、果たして生配信のスタートに間に合うのかという点も見どころのひとつとなりそうだ。さらに20時からは、「adabana midnight」の世界観を映像で表現したリリックビデオをYouTubeにて公開。香港で撮影された本映像は、楽曲とビジュアルが融合した内容となっており、作品の持つムードやストーリーをより深く味わえる映像作品に仕上がっている。また、2月18日から3月8日までの期間、全国ラジオ局尾およびUSENリクエストキャンペーンの実施も決定。全国99のラジオ局(番組)およびUSENが対象となり、楽曲のさらなる広がりが期待される。本キャンペーンでは、参加者全員に、ここでしか聴けない架空のラジオ番組 “竹内アンナのよふかしらじお(仮)”の音源をプレゼント！さらに、熱いリクエストを数多く送った参加者の中から抽選で10名様には、竹内本人によるラジオネーム読み上げ付き！ファン必見の貴重な特典となっている。加えて、2月28日20時からは、音楽リスニングアプリStationheadにて、「ANNA’s MIDNIGHT Stationhead listening party」の開催も決定。深夜ラジオ番組をコンセプトに、新曲の制作エピソードや弾き語りツアーを終えての近況トーク、深夜ならではのリラックスしたトークを展開予定で、リスナーとリアルタイムで交流しながら楽曲を楽しめる内容となる。配信リリースを軸に、生配信、映像公開、リスニングパーティーなど、多角的なオンライン展開を通じて、「adabana midnight」の世界観をより立体的に届けていく。【本人コメント】「adabana midnight」リリースを記念していろいろやります！ラジオ生出演後からそのままスタジオへの移動も含めて生配信するというよく分からない企画ですが、19時の配信開始に間に合うのか乞うご期待(?)さらに全国のラジオ局リクエストキャンペーンやstationheadでのリスニングパーティーなど盛りだくさんなのでぜひ一緒に楽しんでもらえると嬉しいですー！＜NEW RELEASE＞2月18日（水）デジタルシングル「adabana midnight」（ヨミ：アダバナ ミッドナイト）リリースPre-add / Pre-saveリンク：https://takeuchi-anna.lnk.to/adabana_paps＜「adabana midnight」リリックビデオ＞2月18日(水) 20時～公開リンク：https://www.youtube.com/@annasingguitar＜ANNA’s MIDNIGHT Stationhead listening party＞2月28日(土) 20時～公開Stationheadアカウント： https://share.stationhead.com/f1znfwzyhgnj▶詳細 https://www.teichiku.co.jp/artist/takeuchi-anna/#t_stationhead_260228

＜LIVE＞『弾き語り TOUR 2026 atELIER -アトリエ-』2026年2月20日(金) 名古屋/大須演芸場 (開場 18:30／開演 19:00)2026年2月21日(土) 京都/京都文化博物館別館ホール(開場 17:00／開演 17:30) ※SOLD OUT2026年2月23日(月祝) 東京/自由学園明日館 講堂 (昼・開場 13:30／開演 14:00 ｜夜・開場 16:30／開演 17:00) ※昼公演SOLD OUT＊チケット：一般発売中チケットぴあhttps://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=I3190024ローチケ(ローソンチケット)https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=365786e+(イープラス)https://eplus.jp/sf/word/0000089901※未就学児入場不可『弾き語り TOUR 2026 atELIER cafe -アトリエ カフェ-』4月03日(金) 高知 / 蛸蔵 (19:00開演)4月04日(土) 高松 / 四国村 (14:00開演)4月11日(土) 札幌 / musicahall café (13:00開演)4月12日(日) 旭川 / machibar (16:00開演)4月19日(日) 心斎橋 / JANUS (16:00開演)5月09日(土) 新潟 / GIOIA MIA (16:00開演)5月10日(日) 金沢 / 白鷺美術 (16:00開演)5月16日(土) 仙台 / 誰も知らない劇場 (16:00開演)5月23日(土) 松江 / MUSIC BAR Birthday (16:00開演)5月24日(日) 岡山 / 城下公会堂 in KOTYAE(17:30開演)5月30日(土) 福岡 / LIV LABO (16:00開演)6月06日(土) 静岡 / LIFE TIME (16:00開演)6月14日(日) 新横浜 / NEW SIDE BEACH!! (16:00開演)＊チケット：プレイガイド先行受付中チケットぴあhttps://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2601702&afid=696ローチケ(ローソンチケット)https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=365786e+(イープラス)https://eplus.jp/sf/detail/2827370001?P6=001&P1=0402&P59=1ホットスタッフ先行(6/14 新横浜NEW SIDE BEACH!!のみ)https://www.red-hot.ne.jp/play/detail.php?pid=py27713※未就学児入場不可『J-WAVE TOKYO GUITAR JAMBOREE 2026 supported by 奥村組』2026/03/08(日) 両国国技館開場 12:30／開演 14:00https://www.j-wave.co.jp/special/guitarjamboree2026/＜PROFILE＞ポップミュージックを基盤にしつつ、その世代や生い立ちからジャンルに捉われない解釈、卓越されたギタープレイで熱心な音楽ファンから、また同世代のアイコンとしても注目されているシンガー・ソングライター。自身の音楽活動以外にもKinKi Kids(現：DOMOTO)、坂本真綾、Hey! Say! JUMP、A.B.C-Z、伊藤美来、竹内朱莉などへの楽曲提供のほか、国内外のアーティストとのコレボレーションも多い。重要文化財などでの弾き語りツアーから、フロアを沸かすDJとのユニットスタイル、エレキギターもかき鳴らす3ピースや5ピース、ジャズバンドとのコラボなど多種多彩なライブスタイルも話題になっている。＜INFORMATION＞WEBSITE https://takeuchianna.comYouTube https://www.youtube.com/@annasingguitarX https://x.com/annasingguitarInstagrm https://www.instagram.com/annasingguitarTikTok https://www.tiktok.com/@anna.takeuchiLINE @atinformation