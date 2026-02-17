こんにちは！キャラグッズ情報をお届けするバーチャルレポーターのセカイです。今回は、編集部ではなくお店から耳寄り情報がはいりました。なんとなんと、入手が今、すごく難しいボンボンドロップシールの抽選予約が開始されると言うこと。ショップスタッフさんもとても盛り上がっています。

今回の対象アイテムはこちら！ディズニーのアイテムたちです。どれもきらきらでかわいい！

キラキラのスティッチから始まって、

プリンセス、

クマのプーさんのボンボンドロップ。ハチミツのような存在感。

いろんな表情が楽しいモンスターズインク。

ズートピア２の映画が素晴らしかったズートピア。ニックとジュディが思いっきり活躍してます。

ベイマックスまで！

そうそう。スティッチはカラバリがありました。こちらもお忘れなく、、といったラインナップでディズニー好きさん必見の内容となっています。

ボンボンドロップシールって？

もうご存知の方の方が多いと思うのですけど改めて！ **ボンボンドロップシール** は、ぷっくりとした立体感と、キャンディのような透明感が魅力のシール。シール交換ブームの火付け役となったと言っていい、正統of正統の人気ど真ん中のシール。いうまでもなく大ブームで今この時点では、間違いなく入手困難と言ってよいでしょう。

光を受けてつやっと輝き、ノートやスマホケース、手帳に貼るだけで一気にかわいい雰囲気に。動画、撮ってみました。

ちなみに、こんなに綺麗です。

肝心の応募方法は下記の通り、InstagramとXをフォローして応募！でございました。下記の要項をご覧になってくださいませ。

いかがでしたか？シールファンの皆様、シール交換を楽しんでいる皆様にこのニュースがよいものでありますように、、、

以下、公式からの募集本文です。興味のある方はご参考になさってくださいませ！

公式の抽選お知らせ本文

🎉【抽選販売のお知らせ】🎉大変ご好評をいただいております『ボンボンドロップシール』🍬✨入荷数が限られているため、今回は【抽選販売】とさせていただきます🙇‍♀️また、できるだけ多くのお客様にお届けできるよう【おひとり様1点まで】のご購入とさせていただきます。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。━━━━━━━━━━━━━━━

■ 応募条件下記①～③すべてを満たした方が対象となります。Googleフォームよりご応募ください。① パーフェクト・ワールド X公式（@PERFECTWORLDinc）をフォロー② パーフェクト・ワールド Instagram公式（@perfect_world_tokyo）をフォロー

③ パーフェクト・ワールド・トーキョー Instagram公式（@perfect_world_official）をフォロー━━━━━━━━━━━━━━━■ 応募期間【02月17日(火)12:00 ～ 02月18日(水)18:00】※今回は弊社都合により、応募期間が短くなっております。あらかじめご了承ください。━━━━━━━━━━━━━━━■ 当選発表2026年02月20日(金)※当選者の方のみに、ご登録メールアドレス宛へご連絡いたします。※DMでの当選連絡は一切行いません。当選メールをご確認いただきましたら、【48時間以内】にご注文をお願いいたします。━━━━━━━━━━━━━━━その他詳細・注意事項は応募時のGoogleフォーム内に記載しております。必ずご確認のうえご応募くださいませ🙇‍♀️なお、ボンボンドロップシールに関する個別のお問い合わせにはお答えできかねますのでご了承ください。この度は『パーフェクト・ワールド』を見つけてくださり本当にありがとうございます✨たくさんのご応募、心よりお待ちしております🫶

それでは、また次回のニュースでお会いしましょう！セカイでした！

https://x.com/PERFECTWORLDinchttps://www.instagram.com/perfect_world_tokyo/https://www.instagram.com/perfect_world_official/https://docs.google.com/forms/d/1ncmKNrYW-LchWi-O_PHHxTXW6za7mWimVO8CH9sX8dE/edithttps://docs.google.com/forms/d/1ncmKNrYW-LchWi-O_PHHxTXW6za7mWimVO8CH9sX8dE/edit