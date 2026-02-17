【総合型選抜 志望理由書作成をDX化】AONAVI 志望理由書作成ツールを開発中AI任せではない“教育型設計”で作成・添削・履歴管理まで一元化。総合型選抜の専門家が開発した志望理由書作成ツール

株式会社EQAO教育グループ

株式会社EQAO教育グループ（本社：東京都港区、代表取締役：玉村ナオ）は、総合型選抜・学校推薦型選抜対策に特化した自学自習システム「AONAVI for Student」および「AONAVI for School」において、志望理由書作成・添削・管理機能を開発中であることを発表いたします。

本機能は、総合型選抜における最重要書類である志望理由書を、

自己分析・作成・添削・保存・管理まで一貫して行える機能として設計されています。

2026年3月半ばに開発完了、3月末の正式リリースを予定しています。

※本サービスは、生成AIによって志望理由書を自動生成するツールではなく、Web媒体上で志望理由書を段階的に構築し、思考の蓄積と論理的整理を支援する「積み上げ式志望理由書構築ツール」として、総合型選抜対策ツールを開発・提供する事業者の中で初の取り組みです。

（2026年2月時点、自社調べ）

■ 開発背景｜志望理由書作成における最大の課題「AI依存」と「構造理解不足」

近年、生成AIの普及により志望理由書の作成支援ツールが増加していますが、

・AIによる文章生成の使用禁止（大学ガイドライン）

・テンプレート化による個性の消失

・本人の思考プロセスが育たない

といった問題が指摘されています。

総合型選抜では、完成した文章だけでなく、

「どのように考え、どのような過程で志望理由を構築したか」

というプロセスそのものが評価対象となります。

AONAVIは、この本質を守るため、

AIによる自動生成ではなく、

生徒自身が構造的に志望理由書を構築できる教育設計を採用しています。

■ 機能概要｜チェックリスト・確認テストによる段階的作成プロセス

本機能では、志望理由書作成を以下のステップで進めます。

Step 1：事前インプット（チェックリスト）

志望理由書作成に必要な知識、考え方、注意点をチェックリスト形式で学習。

・書いてはいけない内容

・大学側が評価するポイント

・構造設計の基礎

を事前に理解します。

⸻

Step 2：確認テストによる理解定着

インプット後、確認テストを実施。

これにより、生徒自身が志望理由書の構造を理解しているかを確認し、

理解不足のまま作成を進めることを防ぎます。

⸻

Step 3：構造化質問による自己分析・文章構築

AONAVIが用意した質問項目に回答することで、

・自己分析

・経験整理

・志望動機の明確化

を段階的に行うことができます。

これにより、ゼロから文章を書くのではなく、

構造に基づいて志望理由書を構築することが可能になります。

⸻

■ 志望校ごとの書類作成・保存機能

AONAVIでは、併願校管理機能と連動し、

志望大学ごとに志望理由書を作成・保存できます。

これにより、

・大学ごとの志望理由書管理

・書類切り替え

・保存・更新

が可能になります。

⸻

■ 添削・指導管理機能（AONAVI for School）

AONAVI for Schoolでは、

・生徒の志望理由書閲覧

・添削コメント追加

・指導履歴管理

が可能です。

指導者は、生徒の書類作成状況を一元管理し、適切な指導を行うことができます。

⸻

■ 履歴保存機能｜思考プロセスをすべて記録

本機能では、すべての書類作成履歴が保存されます。

これにより、

・添削履歴

・文章改善過程

・思考の変化

をすべて記録できます。

これは、総合型選抜において重要な

思考プロセスの可視化を実現します。

⸻

■ 教育とDXの融合｜AI依存ではない、本質的な志望理由書作成へ

AONAVIは、

・AI任せの自動生成

・テンプレート依存

ではなく、

生徒自身の思考を育てる設計

を採用しています。

同時に、

・データ保存

・添削管理

・進捗管理

といったDX機能により、

教育効果と効率性の両立を実現します。

⸻

■ 今後の展開

本機能は2026年3月末に正式リリース予定です。

EQAO教育グループは今後も、総合型選抜対策のDXを推進し、

教育の質向上と合格率向上に貢献してまいります。

⸻

■ 会社概要

会社名：株式会社EQAO教育グループ

代表者：代表取締役 玉村ナオ

設立：2021年11月

所在地：東京都港区芝大門2-8-9／芝大門2-7-9

事業内容：

・総合型選抜・推薦入試専門塾「EQAO」の運営

・総合型選抜対策システム「AONAVI」の開発・提供

・高校・教育機関向け進路指導支援事業

・教育コンテンツの企画・制作・提供

ホームページ：https://www.eqao.co.jp/home