【くるピタランドセル】2027年度入学者向け／甘くとろける世界観に、洗練された品格を。「メルティスイーツ」新登場

ランドセルやバッグの製造・卸販売を手掛ける株式会社マツモト（東京本社：東京都中央区／代表取締役社長：松本 勝）は、2027年4月に小学校へ入学されるお子さま向けの女児向けランドセル 「メルティースイーツ」 を発表しました。可愛らしさあふれるデザインと、日々の使いやすさを追求した機能を備えたランドセルです。

左右で表情を変える、アシンメトリーの美しさ

本モデルは、左右で意匠が異なるアシンメトリーデザインを採用しております。繊細に施した盛り刺繍が立体感を生み、甘やかなモチーフに奥行きと品格を添えています。可愛らしさの中にも落ち着きを感じさせる意匠設計は、低学年の愛らしさから高学年の凛とした佇まいまで、自然に寄り添います。

“今らしさ”と“長く愛せる美しさ”を両立させたデザインです。

細部まで甘くかわいい、スイーツの世界観

前ポケットの引手には、プリンとパフェを象ったスイーツチャームをあしらいました。手に取るたびに心が華やぐ、さりげない遊び心を添えております。

さらに、かぶせ裏にはオリジナルのスイーツ柄を採用。前紐にはチョコレートやホイップクリームを思わせる配色を取り入れ、統一感のある世界観を丁寧に構築いたしました。

錠前には、ハート型のくるピタ錠前を搭載。「くるピタ(R)」の独自機能により、錠前は指一本で簡単に開閉可能。実用性とデザイン性を兼ね備え、お子さまの日常に優しく寄り添います。

パール調ニュアンスカラーと、やわらかな淡色トーン

本モデルは、今注目を集めるニュアンスカラーを基調とした全8色展開です。

【パール調ニュアンスカラー（全5色）】

光をやわらかく受け止めるパール調の質感が、動くたびに穏やかな輝きを放ちます。

華やかさを備えながらも主張しすぎない上品なきらめきは、近年人気のくすみ系カラーと美しく調和。 入学という特別な節目にふさわしい、優雅な存在感を演出します。

・スパークルミント

・スパークルブルー

・スパークルピンク

・スパークルラベンダー

・スパークルホワイト

【ニュアンスカラー（全3色）】

淡く澄んだ色合いが印象的な、やわらかなトーンのシリーズです。落ち着きと透明感をあわせ持つ色設計は、お子さまの個性をやさしく引き立て、成長とともに自然に馴染みます。

・ミント

・ペールブルー

・ラベンダー

「くるピタ背かん(TM) × 楽ピタ(R)」で快適な背負い心地

くるピタランドセルの「楽ピタ(R)」は、厚さ10mmのクッション入り肩ベルトを採用。

体にしっかり密着し、重心を安定させることで負荷を分散し、重たい荷物も軽く感じられる設計です。

さらに「くるピタ背かん(TM)」との組み合わせにより、肩や背中への負担を大幅に軽減。

元気いっぱいに毎日を楽しむ女の子の6年間を、快適な背負い心地でやさしく支えます。

お子さまの「好き」を、品よく、美しく

ランドセルは、6年間毎日をともにする大切な存在。だからこそ、心から「これが好き」と思える一品を選んでいただきたいと願っております。 「メルティスイーツ」は、甘くとろけるような愛らしさと、凛とした上質感を兼ね備えたランドセルです。お子さまの新しい門出に、やさしく、そして確かな彩りを添えてまいります。

【商品詳細】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/131772/table/35_1_04608b34fc92cb1b5f49206a61548efd.jpg?v=202602170551 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/131772/table/35_2_a3da295cb54bb1fb27814b01a21c3015.jpg?v=202602170551 ]

詳細については、くるピタ公式オンラインストアにてご確認ください。

くるピタランドセルとは

株式会社マツモトは1948年創業。60年以上にわたりランドセルの製造・販売を行ってきました。

その中で独自に開発したのが、指一本で簡単に開閉できる「くるピタ錠前」です。

くるピタ錠前は、くるっと回して開き、近づけるだけでピタッと閉まるオリジナル仕様。

ランドセル本体が進化する一方、長く変わらなかった錠前に着目し、「デザイン性」と「遊び心」をプラス。

ランドセルを開くたびに、ちょっと楽しくなる。

そんな想いから「くるピタ」は誕生しました。

力の弱いお子さまでもラクに使える、うれしい機能

錠前の開け閉めは、力が弱かったり手先が不器用なお子さまにとって意外と負担になるものです。閉め忘れによって、かぶせが開き中身が落ちてしまうこともあります。

「くるピタ」は、指一本でくるっと開き、近づけるだけでピタッとロックできる簡単設計。お子さまの負担を軽減し、毎日の使いやすさをサポートします。

また「くるピタチェンジ」対応モデルなら、錠前のデザインを付け替えることも可能です（別売）。

耐久試験をクリアした安心の品質で、毎日快適にお使いいただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7aMbLNtY3rc ]

※動画に出てくるランドセルのデザインは旧型になります。

「くるピタ」の機能をご覧ください。

子どもたちの未来を見据えた、マツモトのランドセルづくり

時代とともに子どもたちの個性が大切にされる今、ランドセルにも多様性と進化が求められています。

マツモトはこれからも「子どもファースト」のものづくりを大切にし、ランドセルを通して感受性や遊び心を育むお手伝いを続けていきます。

日本のランドセル文化を未来へつなぐため、これからも誠実なものづくりに取り組んでまいります。

株式会社マツモト 会社概要

会 社 名：株式会社マツモト

代 表：代表取締役社長 松本勝

所 在 地：東京都中央区日本橋馬喰町二丁目6番10号東京大和化成ビル6F

企業サイト： https://kk-matsumoto.co.jp

事業内容 ：ランドセル・鞄の専門卸／企画販売