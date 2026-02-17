教育業界の取り組みを共有！約14,000人の教育関係者が参加！第117回教育情報共有会「一人ひとりの「Well-being」を実現するために 「I do.」を育てる 東明館中学校・高等学校の魅力とは」
学校分野でマーケティング支援を行う株式会社マインドシェア（本社：東京都港区、代表取締役：今井祥雅）は、「教育機関の取り組みの認知・理解促進」と「知見の深化」を目的に、これまでに116回にわたり『教育情報共有会』を開催してきました。
第117回教育情報共有会では「一人ひとりの「Well-being」を実現するために 「I do.」を育てる 東明館中学校・高等学校の魅力とは」というテーマで東明館中学校・高等学校 林田 龍之介校長補佐よりお話しいただきます。
■開催内容
今回は、林田校長補佐から、
・“I do.を育てる学校”というメッセージに込めた想い
・中学で実施の「STEPカリキュラム」「チーム中学」などの教育カリキュラムについて
・高校で実施の「総合選択制」「ハウス制」などの教育カリキュラムについて
・今後に向けた取り組みについて
などについて、お話しいただきます。
お申し込みはこちら :
https://note.com/eism_ms/n/n0e4242a3091b
■開催概要
第117回教育情報共有会
「一人ひとりの「Well-being」を実現するために 「I do.」を育てる 東明館中学校・高等学校の魅力とは」
・日時:2026年2月20日(金)16時00分~17時00分
・登壇:林田 龍之介(東明館中学校・高等学校 校長補佐)
・ファシリテータ:西澤陽介(株式会社マインドシェア)
・対象:どなたでもご覧いただけます
・申込:https://note.com/eism_ms/n/n0e4242a3091b
※必ず所属組織の個人メールアドレスでの登録をお願いいたします
※視聴URLについては、絶対に他者へ共有することはお控えください
※1画面を複数人でご覧になる際も、視聴される方おひとりずつのご登録をお願いいたします
・参加費:無料
・配信方法:ZOOMウェビナー
・主催:株式会社マインドシェア
■教育情報共有会とは？
2021年4月の開始以来、『教育情報共有会』は116回を超える開催実績を重ね、延べ14,000人以上の教育関係者にご参加いただいています。登壇者には大学・短大・専門学校関係者をはじめ、学生や企業の方々など、教育に関わる多様な立場の皆様をお招きし、現場のリアルな実践と取り組みを共有してきました。
地域や職位の枠を超えたつながりや情報交換の場としても機能しており、「他校の取り組みが大いに参考になった」「明日から実践に活かせる学びがあった」といった、満足度の高い声が多数寄せられています。今後もマインドシェアは、現場の声や実践知を共有する場を通じて、教育の未来に貢献してまいります。
教育情報共有会をはじめたきっかけ :
https://note.com/eism_ms/n/nbb0e5a01761a
過去の開催内容 :
https://www.mindshare.co.jp/works/3556/
■株式会社マインドシェアとは？
株式会社マインドシェア（本社：東京都港区／代表取締役：今井祥雅）は、1989年（平成元年）の創業以来、民間企業や自治体を中心にマーケティング支援事業を展開しています。
調査・コンサルティングからプロモーションまで幅広いサービスを提供しており、課題の原因究明から改善まで、一貫して伴走型の支援を行っています。
■スクールマーケティングについて
「スクール」分野では25年以上の実績を有しています。これまでに年間40校以上、累計275,000名以上の生徒・学生を対象とした調査を実施してきました。
【主な提供サービス】
・非出願者・合格非入学者調査
・入学生・在学生・卒業生満足度調査
・新学部設置の受容性調査
・学生スタッフの育成
・高大連携の推進サポート
本件に関する問い合わせ先
株式会社マインドシェア
スクールチーム：西澤、友野、二階堂、飯田
TEL：03-5232-6880
MAIL：edu-info@mindshare.co.jp