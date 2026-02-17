【申請は2/28まで！】品川区スタートアップアドバイザー事業のご案内

株式会社キャンパスクリエイト

■開催趣旨
品川区では、大手企業の投資担当者や新規事業担当者がメンターとなり、スタートアップの課題解決を支援する「スタートアップアドバイザー事業」を実施しています。






■ スタートアップアドバイザー事業とは？


スタートアップのみなさんが抱える“いま相談したいこと”に合わせて、ベンチャーキャピタリストやスタートアップ経営者など経験豊富なアドバイザーが無料で個別メンタリングを行います。
・資金調達どうしたら？
・営業戦略を見直したい！
・組織づくりで悩んでる…
などなど、幅広くご相談いただけます。



■ 利用対象（下記のいずれかであることが必須条件となります。）


・品川区内に拠点を有するスタートアップ（業種：IT・製造業）


・R7年度品川区主催アクセラレーションプログラム申請者



■ 実施期間


・申請：2026年2月27日(金)まで


※マッチング・ご相談は3月末までに実施できるよう調整します



■ ポイント


・相談は 完全無料　※年間最大５回/社 まで


・1回1時間／オンライン実施



■ 相談できる主な分野


・事業計画・ビジネスモデルの整理


・資金調達・投資戦略


・営業・マーケティング戦略


・人材採用・組織設計


・広報・ブランディング


・ガバナンス整備


・IPO準備／EXIT戦略


・知的財産・アライアンス戦略　など



■ 相談までの流れ（簡単3ステップ）


１.Webまたは電話にて相談申請


２.事務局が事前ヒアリング（課題整理）、課題に応じたアドバイザーとマッチング


３.面談実施


申請から相談実施まで、事務局が伴走します。



■ 申請・詳細はこちら（申請前に実施要項や対象者について必ずご確認ください。）


スタートアップアドバイザー事業 公式ページ
https://shinagawa-ism.com/startupadvisor/






■運営事務局


株式会社キャンパスクリエイト