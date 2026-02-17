【申請は2/28まで！】品川区スタートアップアドバイザー事業のご案内
■開催趣旨
品川区では、大手企業の投資担当者や新規事業担当者がメンターとなり、スタートアップの課題解決を支援する「スタートアップアドバイザー事業」を実施しています。
■ スタートアップアドバイザー事業とは？
スタートアップのみなさんが抱える“いま相談したいこと”に合わせて、ベンチャーキャピタリストやスタートアップ経営者など経験豊富なアドバイザーが無料で個別メンタリングを行います。
・資金調達どうしたら？
・営業戦略を見直したい！
・組織づくりで悩んでる…
などなど、幅広くご相談いただけます。
■ 利用対象（下記のいずれかであることが必須条件となります。）
・品川区内に拠点を有するスタートアップ（業種：IT・製造業）
・R7年度品川区主催アクセラレーションプログラム申請者
■ 実施期間
・申請：2026年2月27日(金)まで
※マッチング・ご相談は3月末までに実施できるよう調整します
■ ポイント
・相談は 完全無料 ※年間最大５回/社 まで
・1回1時間／オンライン実施
■ 相談できる主な分野
・事業計画・ビジネスモデルの整理
・資金調達・投資戦略
・営業・マーケティング戦略
・人材採用・組織設計
・広報・ブランディング
・ガバナンス整備
・IPO準備／EXIT戦略
・知的財産・アライアンス戦略 など
■ 相談までの流れ（簡単3ステップ）
１.Webまたは電話にて相談申請
２.事務局が事前ヒアリング（課題整理）、課題に応じたアドバイザーとマッチング
３.面談実施
申請から相談実施まで、事務局が伴走します。
■ 申請・詳細はこちら（申請前に実施要項や対象者について必ずご確認ください。）
スタートアップアドバイザー事業 公式ページ
https://shinagawa-ism.com/startupadvisor/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■運営事務局
株式会社キャンパスクリエイト