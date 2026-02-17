【申請は2/28まで！】品川区スタートアップアドバイザー事業のご案内

株式会社キャンパスクリエイト

■開催趣旨

品川区では、大手企業の投資担当者や新規事業担当者がメンターとなり、スタートアップの課題解決を支援する「スタートアップアドバイザー事業」を実施しています。



■ スタートアップアドバイザー事業とは？

スタートアップのみなさんが抱える“いま相談したいこと”に合わせて、ベンチャーキャピタリストやスタートアップ経営者など経験豊富なアドバイザーが無料で個別メンタリングを行います。

・資金調達どうしたら？

・営業戦略を見直したい！

・組織づくりで悩んでる…

などなど、幅広くご相談いただけます。

■ 利用対象（下記のいずれかであることが必須条件となります。）

・品川区内に拠点を有するスタートアップ（業種：IT・製造業）

・R7年度品川区主催アクセラレーションプログラム申請者

■ 実施期間

・申請：2026年2月27日(金)まで

※マッチング・ご相談は3月末までに実施できるよう調整します

■ ポイント

・相談は 完全無料 ※年間最大５回/社 まで

・1回1時間／オンライン実施

■ 相談できる主な分野

・事業計画・ビジネスモデルの整理

・資金調達・投資戦略

・営業・マーケティング戦略

・人材採用・組織設計

・広報・ブランディング

・ガバナンス整備

・IPO準備／EXIT戦略

・知的財産・アライアンス戦略 など

■ 相談までの流れ（簡単3ステップ）

１.Webまたは電話にて相談申請

２.事務局が事前ヒアリング（課題整理）、課題に応じたアドバイザーとマッチング

３.面談実施

申請から相談実施まで、事務局が伴走します。

■ 申請・詳細はこちら（申請前に実施要項や対象者について必ずご確認ください。）

スタートアップアドバイザー事業 公式ページ

https://shinagawa-ism.com/startupadvisor/

■運営事務局

株式会社キャンパスクリエイト