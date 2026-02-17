島根スサノオマジック戦の見どころ3月7日(土),8日(日)＠沖縄サントリーアリーナ
3月7日(土),8日(日)、沖縄サントリーアリーナにて島根スサノオマジックを迎え撃ちます。これまで幾度となく激戦を繰り広げてきた西地区のライバルとの、今シーズン初めての対戦です。
島根は2月14日(土)・15日(日)のシーホース三河戦において、GAME2ではオーバータイムにもつれ込む激闘の末、1勝1敗と星を分け合いました。今季加入した日本屈指のスコアラー#77 岡田侑大選手を筆頭に、攻守で圧倒的な存在感を放つ大黒柱の#4 ニック・ケイ選手、さらにはオールラウンダーの#1 コティ・クラーク選手を擁するラインナップは、リーグトップクラスの攻撃力を誇ります。
キングスがこの強力なオフェンス陣を打ち破るためには、若き司令塔の#17 崎濱秀斗選手や、攻守の要としてチームを支える#15 松脇圭志選手ら、ガードを担う選手たちの働きが不可欠です。島根の強力なガード陣に対し、試合開始から激しくプレッシャーをかけ続け、自由なプレーを許さない粘り強いディフェンスが勝利への鍵となります。また、ゴール下では#45 ジャック・クーリー選手と#53 アレックス・カーク選手が体を張ってインサイドの攻防を優位に進め、リバウンドを制することができるかも見どころです。
今季初顔合わせとなる宿敵との、絶対に譲れないホームゲームです。沖縄サントリーアリーナを団結の力で埋め尽くし、熱い声援をよろしくお願いします。
▷チケットはこちら(https://bleague-ticket.psrv.jp/games/RG)
■注目選手
<琉球ゴールデンキングス>
#15 松脇圭志選手[SG]
185cm/90kg
・2REB/2ST[2/15 vs A千葉]
・7PTS/1 3PT[2/14 vs A千葉]
#53 アレックス・カーク選手[C]
211cm/114kg
・18PTS/7REB/3ST[2/15 vs A千葉]
・11PTS/3REB/3BS[2/14 vs A千葉]
<島根スサノオマジック>
#1 コティ・クラーク選手[PF]
201cm/118kg
・12PTS/9REB/3ST[2/15 vs 三河]
・13PTS/6REB/4AST[2/14 vs 三河]
#77 岡田侑大選手[PG/SG]
189cm/85kg
・14PTS/3 3PT/8AST[2/15 vs 三河]
・12PTS/3 3PT/8AST[2/14 vs 三河]
■試合情報
・対戦相手：島根スサノオマジック
・日時：3月7日(土),8日(日)18:05TIP-OFF
▷試合情報はこちら(https://goldenkings.jp/lp/game_20260307_20260308/)
▷チケットはこちら(https://bleague-ticket.psrv.jp/games/RG)