島根スサノオマジック戦の見どころ3月7日(土),8日(日)＠沖縄サントリーアリーナ

沖縄バスケットボール株式会社

3月7日(土),8日(日)、沖縄サントリーアリーナにて島根スサノオマジックを迎え撃ちます。これまで幾度となく激戦を繰り広げてきた西地区のライバルとの、今シーズン初めての対戦です。

島根は2月14日(土)・15日(日)のシーホース三河戦において、GAME2ではオーバータイムにもつれ込む激闘の末、1勝1敗と星を分け合いました。今季加入した日本屈指のスコアラー#77 岡田侑大選手を筆頭に、攻守で圧倒的な存在感を放つ大黒柱の#4 ニック・ケイ選手、さらにはオールラウンダーの#1 コティ・クラーク選手を擁するラインナップは、リーグトップクラスの攻撃力を誇ります。

キングスがこの強力なオフェンス陣を打ち破るためには、若き司令塔の#17 崎濱秀斗選手や、攻守の要としてチームを支える#15 松脇圭志選手ら、ガードを担う選手たちの働きが不可欠です。島根の強力なガード陣に対し、試合開始から激しくプレッシャーをかけ続け、自由なプレーを許さない粘り強いディフェンスが勝利への鍵となります。また、ゴール下では#45 ジャック・クーリー選手と#53 アレックス・カーク選手が体を張ってインサイドの攻防を優位に進め、リバウンドを制することができるかも見どころです。

今季初顔合わせとなる宿敵との、絶対に譲れないホームゲームです。沖縄サントリーアリーナを団結の力で埋め尽くし、熱い声援をよろしくお願いします。

▷チケットはこちら(https://bleague-ticket.psrv.jp/games/RG)

■注目選手

<琉球ゴールデンキングス>

#15 松脇圭志選手[SG]

185cm/90kg

・2REB/2ST[2/15 vs A千葉]

・7PTS/1 3PT[2/14 vs A千葉]

#53 アレックス・カーク選手[C]

211cm/114kg

・18PTS/7REB/3ST[2/15 vs A千葉]

・11PTS/3REB/3BS[2/14 vs A千葉]

<島根スサノオマジック>

#1 コティ・クラーク選手[PF]

201cm/118kg

・12PTS/9REB/3ST[2/15 vs 三河]

・13PTS/6REB/4AST[2/14 vs 三河]

#77 岡田侑大選手[PG/SG]

189cm/85kg

・14PTS/3 3PT/8AST[2/15 vs 三河]

・12PTS/3 3PT/8AST[2/14 vs 三河]

■試合情報

・対戦相手：島根スサノオマジック

・日時：3月7日(土),8日(日)18:05TIP-OFF

▷試合情報はこちら(https://goldenkings.jp/lp/game_20260307_20260308/)

▷チケットはこちら(https://bleague-ticket.psrv.jp/games/RG)