満月に登場する uka Moon study 3/Mar の先行予約スタート！

写真拡大 (全3枚)

株式会社ウカ


この度、トータルビューティーカンパニー uka（@instauka, @ukacojp, @ukabeauty.co）は、2月17日(火)よりuka Moon study 3/Marの予約販売をスタートします。



2022年に新月のリズムで誕生したmoon study。2026年は、エネルギーに満ちた”満月”のリズムに合わせて古くから使われている満月の名前×星座の意味からインスピレーションを受けたカラー。


予約がスタートするのは、3月3日(火)に発売するuka Moon study 3/Marと、ukakau（公式オンラインストア）限定のフルムーンスターターセット。2026年、ネイルケアをがんばるあなたにお届けする、自爪を労わりながら、健やかで美しい爪を育てたい方におすすめのスターターセットです。忙しい日々の中でも、満月のサイクルに合わせて爪と手を労わって。



【予約販売について】


2月17日(火)～ukaのメンバーズクラブukainnさま限定でご予約をスタートします。




uka Moon study 3/Mar

価格：2,750円(税込)


容量：10mL






【限定10セット！】

フルムーンスターターセット



価格：19,800円(税込)


※2月17日（火）～ukakauのみご予約を承ります。



セット内容：


・uka Moon study 3/Mar


2月2日の満月は、獅子座のスノームーン


・uka top coat Moon Shine


月の輝きを爪先に纏えるトップコート


・uka base coat stay


爪を守り、色を守るベースコート


・uka Hand Clear Mist Amu


手元を清潔にするだけでなく、ネイルカラーを塗る前の下準備としても◎


・uka better nail serum


爪と爪母が健やかになるための成分を届ける爪用美容液


・uka nail oil 24:45


甘く夢見るような幸福感へ誘うラベンダー、バニラの香りのネイルオイル


・uka nail color remover 12:55


植物オイルを配合した2層式のリムーバー


・uka Hand Balm


こっくりとしたリッチなテクスチャーで乾燥を集中ケア


・uka メッシュ巾着バッグ


旅行・サウナ・ジムのおともに、ウカオリジナルの巾着バッグ


・ミニネイルファイル、ミニネイルシャイナー






【予約販売期間】


2月17日(火)～3月2日(月)



【予約対象店舗】


公式オンラインストアukakau / uka 東京ミッドタウン 六本木 / uka 広尾店 / uka park side suite / ukacojp/store / uka store Kyoto ShinPuhKan / uka store NEWoMan YOKOHAMA / uka store Shibuya RAYARD MIYASHITA PARK / uka store Sapporo Stellar Place / uka store Nagoya Takashimaya GATE TOWER MALL / uka store NEWoMan SHINJUKU / uka store Sendai PARCO2 / uka store Hankyu Mode Kobe / uka store Osaka LUCUA 1100 / uka store AMU Plaza Hakata / uka store DAIMARU SHINSAIBASHI / uka store / Care & Share


※フルムーンスターターセットはukakauのみ




-------------------------------------------------------


●uka 公式オンラインストア ukakau


https://ukakau.com/



●uka HP


https://uka.co.jp/



●Instagram


uka Official Brand Account（@instauka）


https://www.instagram.com/instauka/



uka Salon & Store Info（@ukacojp）


https://www.instagram.com/ukacojp/



ukafe(@ukafe.info)


https://www.instagram.com/ukafe.info/



●Twitter


公式Twitterアカウント（@uka_official)


https://twitter.com/uka_official