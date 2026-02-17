満月に登場する uka Moon study 3/Mar の先行予約スタート！

株式会社ウカ

この度、トータルビューティーカンパニー uka（@instauka, @ukacojp, @ukabeauty.co）は、2月17日(火)よりuka Moon study 3/Marの予約販売をスタートします。

2022年に新月のリズムで誕生したmoon study。2026年は、エネルギーに満ちた”満月”のリズムに合わせて古くから使われている満月の名前×星座の意味からインスピレーションを受けたカラー。

予約がスタートするのは、3月3日(火)に発売するuka Moon study 3/Marと、ukakau（公式オンラインストア）限定のフルムーンスターターセット。2026年、ネイルケアをがんばるあなたにお届けする、自爪を労わりながら、健やかで美しい爪を育てたい方におすすめのスターターセットです。忙しい日々の中でも、満月のサイクルに合わせて爪と手を労わって。

【予約販売について】

2月17日(火)～ukaのメンバーズクラブukainnさま限定でご予約をスタートします。

uka Moon study 3/Mar

価格：2,750円(税込)

容量：10mL

【限定10セット！】

フルムーンスターターセット

価格：19,800円(税込)

※2月17日（火）～ukakauのみご予約を承ります。

セット内容：

・uka Moon study 3/Mar

2月2日の満月は、獅子座のスノームーン

・uka top coat Moon Shine

月の輝きを爪先に纏えるトップコート

・uka base coat stay

爪を守り、色を守るベースコート

・uka Hand Clear Mist Amu

手元を清潔にするだけでなく、ネイルカラーを塗る前の下準備としても◎

・uka better nail serum

爪と爪母が健やかになるための成分を届ける爪用美容液

・uka nail oil 24:45

甘く夢見るような幸福感へ誘うラベンダー、バニラの香りのネイルオイル

・uka nail color remover 12:55

植物オイルを配合した2層式のリムーバー

・uka Hand Balm

こっくりとしたリッチなテクスチャーで乾燥を集中ケア

・uka メッシュ巾着バッグ

旅行・サウナ・ジムのおともに、ウカオリジナルの巾着バッグ

・ミニネイルファイル、ミニネイルシャイナー

【予約販売期間】

2月17日(火)～3月2日(月)

【予約対象店舗】

公式オンラインストアukakau / uka 東京ミッドタウン 六本木 / uka 広尾店 / uka park side suite / ukacojp/store / uka store Kyoto ShinPuhKan / uka store NEWoMan YOKOHAMA / uka store Shibuya RAYARD MIYASHITA PARK / uka store Sapporo Stellar Place / uka store Nagoya Takashimaya GATE TOWER MALL / uka store NEWoMan SHINJUKU / uka store Sendai PARCO2 / uka store Hankyu Mode Kobe / uka store Osaka LUCUA 1100 / uka store AMU Plaza Hakata / uka store DAIMARU SHINSAIBASHI / uka store / Care & Share

※フルムーンスターターセットはukakauのみ

