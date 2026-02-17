満月に登場する uka Moon study 3/Mar の先行予約スタート！
この度、トータルビューティーカンパニー uka（@instauka, @ukacojp, @ukabeauty.co）は、2月17日(火)よりuka Moon study 3/Marの予約販売をスタートします。
2022年に新月のリズムで誕生したmoon study。2026年は、エネルギーに満ちた”満月”のリズムに合わせて古くから使われている満月の名前×星座の意味からインスピレーションを受けたカラー。
予約がスタートするのは、3月3日(火)に発売するuka Moon study 3/Marと、ukakau（公式オンラインストア）限定のフルムーンスターターセット。2026年、ネイルケアをがんばるあなたにお届けする、自爪を労わりながら、健やかで美しい爪を育てたい方におすすめのスターターセットです。忙しい日々の中でも、満月のサイクルに合わせて爪と手を労わって。
【予約販売について】
2月17日(火)～ukaのメンバーズクラブukainnさま限定でご予約をスタートします。
uka Moon study 3/Mar
価格：2,750円(税込)
容量：10mL
【限定10セット！】
フルムーンスターターセット
価格：19,800円(税込)
※2月17日（火）～ukakauのみご予約を承ります。
セット内容：
・uka Moon study 3/Mar
2月2日の満月は、獅子座のスノームーン
・uka top coat Moon Shine
月の輝きを爪先に纏えるトップコート
・uka base coat stay
爪を守り、色を守るベースコート
・uka Hand Clear Mist Amu
手元を清潔にするだけでなく、ネイルカラーを塗る前の下準備としても◎
・uka better nail serum
爪と爪母が健やかになるための成分を届ける爪用美容液
・uka nail oil 24:45
甘く夢見るような幸福感へ誘うラベンダー、バニラの香りのネイルオイル
・uka nail color remover 12:55
植物オイルを配合した2層式のリムーバー
・uka Hand Balm
こっくりとしたリッチなテクスチャーで乾燥を集中ケア
・uka メッシュ巾着バッグ
旅行・サウナ・ジムのおともに、ウカオリジナルの巾着バッグ
・ミニネイルファイル、ミニネイルシャイナー
【予約販売期間】
2月17日(火)～3月2日(月)
【予約対象店舗】
公式オンラインストアukakau / uka 東京ミッドタウン 六本木 / uka 広尾店 / uka park side suite / ukacojp/store / uka store Kyoto ShinPuhKan / uka store NEWoMan YOKOHAMA / uka store Shibuya RAYARD MIYASHITA PARK / uka store Sapporo Stellar Place / uka store Nagoya Takashimaya GATE TOWER MALL / uka store NEWoMan SHINJUKU / uka store Sendai PARCO2 / uka store Hankyu Mode Kobe / uka store Osaka LUCUA 1100 / uka store AMU Plaza Hakata / uka store DAIMARU SHINSAIBASHI / uka store / Care & Share
※フルムーンスターターセットはukakauのみ
