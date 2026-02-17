【ご来場者限定・３大特典つき】100万件超の富裕層リストを活用した広告戦略セミナー同時開催！ 富裕層マーケのaffluent「第４回 営業・マーケDXPO大阪′26」にブース出展

株式会社affluent

株式会社affluent（東京都港区、代表取締役社長：高山勇樹）は、2026年2月26日（木）・27日（金）にインテックス大阪 4・5号館にて開催される「第４回 営業・マーケDXPO大阪'26」に出展。

また2/26（木）11:40からセミナー会場Cにおいて、本部長兼『AFFLUENT』編集長の森正太郎による、ご来場者限定・３大特典つき「富裕層マーケティングセミナー」も同時開催します。

担当者とのブース商談予約はこちら https://dxpo.jp/u/fox/osaka26/user/entry

ブースでは下記の富裕層向けサービスをご紹介いたします。

１.ハイエンドマガジン【AFFLUENT】

２.全国宛名付き単独DMサービス【AFFLUENT DM】

３.購買予測AI分析サービス【ATAS】

４.企業経営者向けハイエンドマガジン【AFFLUENT for President】

など

各見本誌やDMサンプル、掲載事例を多数ご用意。営業担当が直接ご相談を承ります。

富裕層マーケティングにご興味のある企業様や広告代理店の皆様のご来場をお待ちしております。

【展示会詳細】

会期＞2026年2月26日（木）・27日（金） 9:30～17:00

会場＞インテックス大阪 4・5号館 https://www.intex-osaka.com/jp/access/

場所＞広告・コンテンツ制作展 小間番号 4-2

公式ページ＞https://dxpo.jp/real/fox/osaka/sales/(https://dxpo.jp/real/fox/osaka/sales/)

26日(木)11:40～12:10 はセミナー会場Cにて、本部長兼『AFFLUENT』編集長の森 正太郎による、ご来場者限定・３大特典つき「富裕層マーケティングセミナー」を開催。

広告セミナー来場者に戦略書の一部をプレゼント！

富裕層は何に心を打たれ、どうアクションを起こすのか。

その実態を追及し続けてきた富裕層マーケのプロが「刺さるプロモーション戦略」をレクチャー。

全国約100万件超の富裕層リストを活用した広告展開の成功事例や最新サービスの動向を交えながら、効果的な集客方法をご紹介します。

【ご来場者限定・３大特典つき】富裕層マーケティングセミナー

＜富裕層には何がどう刺さる？ー富裕層のリアルと効果的な集客方法とはー＞

開催日時：26日(木)11:40～12:10

会場：セミナー会場C

講師：株式会社affluent 本部長兼『AFFLUENT』編集長 森 正太郎

受講申込：https://dxpo.jp/u/fox/osaka26/user/entry

【株式会社affluentについて】

全国の富裕層約100万件へダイレクトマーケティングを手掛けるaffluentは、ミドル～ミドルシニアの富裕層にチャネルを合わせた大人のハイエンドメディア『AFFLUENT(アフルエント) 』(以下『AFFLUENT』)を2012年に創刊。これまで全国主要都市（東京・大阪・福岡・名古屋・横浜・仙台）で計6版（発行部数約153,000部）を展開しております。

また『AFFLUENT』で築き上げてきた独自のインフラを活用し、企画から発送までトータルサポート可能な宛名付き単独DMサービス【AFFLUENT DM】を2019年にスタート。企業経営者や法人理事長などの自宅、病院・クリニック管理者、士業、地主など細かくセグメントし、一社単独で実施できるオーダーメイドDMサービスです。2023年春にはBIPROGY株式会社の協力のもと、富裕層向け購買予測AI分析サービス【ATAS（エイタス）】、2024年春には相続が発生した世帯へのDMサービス【相続登記DM】、そして同年12月には富裕層向けマーケティング・ビジネスの活発化を狙いとしたマーケティングレポート・サービス【富裕層マーケティングLab】をそれぞれローンチ。2025年3月には『AFFLUENT』の姉妹誌として、東京都在住の企業経営者に向けた『AFFLUENT for President』を新創刊しました。

富裕層向けリーディングカンパニーを目指し、事業成長し続けています。

コーポレートサイト：https://affluent.co.jp/

AFFLUENT公式サイト：https://afflu.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社affluent

所在地：（東京本社オフィス）東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー43F

（名古屋オフィス） 愛知県名古屋市中村区名駅3-26-8 KDX名古屋駅前ビル13F

（福岡オフィス） 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル3階

代表者名：代表取締役 高山 勇樹

設立：2020年6月

資本金：1,000万円（2023年4月1日現在）

従業員数：29名（2026年2月1日現在）

事業内容：富裕層向けメディア「AFFLUENT」の運営・発行 DM発送事業・代行事業 美容・医療業向けコンサルティング業務 広告代理業 など

■本リリースに関するお問合せ

affluent広告担当 MAIL: koukoku@affluent.co.jp

お問い合わせ：https://affluent.co.jp/contacts/