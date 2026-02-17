【オフィス花見が新定番に】寺井幸也「YUKIYAMESHI」桜装飾付きプラン登場、社内交流促進へ

ボンディッシュ株式会社

2026年1月1日をもちまして「株式会社ノンピ」は、「ボンディッシュ株式会社」に社名変更いたしました。

“おいしい一皿で絆をつなぐ”社員食堂・ケータリングの企画運営を行うボンディッシュ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：上形 秀一郎）は、2026年3月16日（月）より、料理家・寺井幸也プロデュースのケータリング「YUKIYAMESHI」より桜装飾付きのお花見プランを提供開始します。春の風物詩であるお花見を、移動や寒さを気にせずオフィスで楽しめる、新しい歓送迎会の形として提案します。

お花見シーズン到来、参加しやすさ重視「オフィス開催」需要

春の歓送迎会やお花見シーズンを前に、社内イベントの開催スタイルに変化が見られています。当社の調査※では、会社主催の会に「参加したい」と考える人が68.2％にのぼり、希望する開催場所は居酒屋に次いで「オフィス開催」が2位に。オフィス開催のメリットとしては、「店を探す手間がない」「移動の手間がない」といった点が挙げられています。移動を伴う屋外開催に負担を感じる声も多く、効率的で参加しやすいオフィス開催への需要が高まっています。

※ボンディッシュ株式会社「忘年会に関する調査（参加者）」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000386.000036259.html)、「「忘年会に関する調査（幹事）」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000387.000036259.html)

オフィス開催ニーズに応え、「YUKIYAMESHI」からお花見プラン発売

当社の法人向けケータリング事業では、オフィス開催型の懇親会ニーズが年々高まっており、直近半年の売上は昨対比250％となりました。こうした需要の高まりを受け、「YUKIYAMESHI」では、これまで好評をいただいてきた桜を取り入れたケータリングを、「お花見プラン」として販売します。人の多い花見会場への移動が負担となりやすい春の時期に、「オフィスの中で気軽にお花見を楽しみたい」という声に応える形で、歓送迎会やお花見など、さまざまなシーンでご利用ください。

商品概要

オフィスでお花見！桜装飾付きケータリングプラン

・内容 ：お食事＋桜装飾によるテーブルコーディネート

・価格 ：8,800円（税込）／1人あたり

・ご注文人数 ：30名様～

・受注締切 ：お届け10日前の17時まで

・提供期間 ：2026年3月16日(月) ～ 4月中旬を予定 ※ご注文はすでに受付中です。

※別途送料、設営費が発生いたします。

YUKIYAMESHI サービスサイト :https://www.yukiyameshi.jp/※本商品の提供は3月16日（月）より開始します（注文受付中）

外に出ないお花見、オフィス開催の2つのポイント

・Oisix野菜を使用したサステナブルメニュー

グループ会社であるオイシックス・ラ・大地株式会社の、環境や生産背景に配慮した食材を使用し、「おいしい」だけでなく「やさしい」選択肢を提供。





・“映える空間”で会話が広がる

本物のお花見さながらの華やかな装飾により、自然と会話が生まれる場をつくります。

寺井幸也からのコメント

「歓送迎会やお花見は、部署を越えて人がつながる大切な機会です。一方で、移動や気遣いが負担となり、本来の交流が生まれにくい場面も増えてきました。今回のプランでは、オフィスという安心できる空間で、短時間でも自然に会話が生まれることを意識し、桜装飾付きの内容としています。料理と装飾がきっかけとなり、新しい関係づくりを後押しできたらうれしいです。」

YUKIYAMESHIとは

料理家・寺井幸也がプロデュースするケータリングブランド。見た目の美しさ、心身へのやさしさ、地球環境への負荷を考慮した料理を展開。旬の食材をふんだんに使い、日本の家庭料理をベースにした華やかな食事・空間を提供しています。

・寺井幸也が掲げる「Sustainability Story Table」

食空間を通して「おいしい」だけでなく、背景にある“Story” をお届けしたいという想いから生まれました。食を生み出す大地、つくる人、届ける人、食べる人をストーリーでつなぐサステナブル特化型のケータリングです。

YUKIYAMESHI サービスサイト :https://www.yukiyameshi.jp/



【会社概要】

会社名 ：ボンディッシュ株式会社

代表 ：代表取締役 上形 秀一郎

本社 ：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1丁目2-2 竹橋ビル 16階

事業内容：・社員食堂、キャラクターカフェのプロデュースと運営

・法人向け社員食堂「BONDISH OFFICE LUNCH」の運営

https://www.bondish.co.jp/office-lunch

・ケータリングサービス「ORDERMADE CATERING」の運営

https://www.bondish.co.jp/ordermade

・法人向けフードデリバリー「EAZY CATERING」の運営

https://eazy-catering.com/

・カフェ/コーヒー豆販売サイト「R.O.STAR」の運営

https://plus.rostar.jp/

・藤子・F・不二雄ミュージアムカフェの運営

URL ：https://www.bondish.co.jp/