川崎発ヒップホップアーティスト DOUBLE UP、2月19日CLUB CITTA′にてフリーワンマンライブ「THE NEW SOUTH」。反響を受け客席拡張・追加販売決定！

株式会社BUZZ GROUPフライヤービジュアル

株式会社BUZZ FACTORY（所在地：東京都港区赤坂、代表取締役：渡辺 憲）が所属するヒップホップアーティスト DOUBLE UPが、2026年2月19日（木）にCLUB CITTA'（神奈川県川崎市）にて、フリーワンマンライブ「DOUBLE UP ONEMAN LIVE "THE NEW SOUTH"」を開催することを発表いたします。

■ 川崎から鳴り続けてきた低音が、ひとつの到達点を迎える

DOUBLE UPは、川崎市南部出身のYvvとJETSKIの2名から成るヒップホップアーティストです。

川崎を拠点に、地元のリアルを等身大の言葉で表現し続けています。

彼らの人生に多大な影響を与えた*BAD HOPが2024年に解散。その解散公演（沖縄・長野・千鳥町）では、フロントアクトを務め会場を沸かせました。ライブを軸に着実に支持を広げ、「次の川崎を担うラッパー」として注目を集める存在へと成長しています。

*BAD HOP(バッド・ホップ)は、神奈川県川崎市を拠点に活動していた8人組ヒップホップ・クルー。

■ 「NEW SOUTH」とは。ローカルから世界へ向けた再定義

彼らが掲げるキーワード「NEW SOUTH」は、単なるUSサウンドの引用ではありません。

川崎という街の匂い、工業地帯の夜景、路地裏のリアル、仲間とのストーリー。そのすべてを内包した、ローカルからの力強い再定義です。

ここ数年、日本のヒップホップシーンは東京中心の文脈から徐々に拡張を見せています。その流れの中で、川崎発のアイデンティティを武器に独自の存在感を放ち続けてきたDOUBLE UP。地元を背負う覚悟と、外へと突き抜ける野心。その両方が交差する瞬間が、このCLUB CITTA'で提示されます。

■ 今回のワンマンライブについて

今回のワンマンライブ「THE NEW SOUTH」は、ライブを軸に積み上げてきたこれまでの楽曲群に加え、最新アルバムからの新曲も披露予定。「THE NEW SOUTH」というタイトルが示す通り、その世界観を立体化させる一夜となります。

入場は無料です。

ファンはもちろん、DOUBLE UPをまだ知らない方にとっても、川崎発ヒップホップの"今"をリアルに体感できる貴重な機会です。これは単なるワンマンライブではありません。

「どこから鳴らすか」という問いに対する、ひとつの回答です。

【追加販売決定】ご好評につき、客席を拡張！

多くの反響をいただいたことを受け、会場の客席を拡張し、若干数のチケット追加販売が決定いたしました。この機会をお見逃しなく、お早めにお申し込みください。

公演名 ： DOUBLE UP ONEMAN LIVE "THE NEW SOUTH"

日程 ： 2026年2月19日（木）

会場 ： CLUB CITTA'（神奈川県川崎市）

出演 ： DOUBLE UP

OPEN ： 18:00 START ：19:00

入場料 ： 無料

無料チケット登録はこちら（残りわずか） :https://buzz-ticket.com/e/DOUBLEUP_THENEWSOUTH

■ DOUBLE UP プロフィール

川崎市南部出身のYvv と JETSKIによる2人組ヒップホップアーティスト。

川崎のリアルを独自の言葉とフロウで表現し、ライブパフォーマンスで着実にファンを獲得。

BAD HOPの解散公演でフロントアクトを務めた経歴を持ち、「次の川崎を担うラッパー」として国内ヒップホップシーンで注目を集める存在。

DOUBLE UP 公式プロフィール :https://buzz-factory.info/talent/double-up/

【 公式SNS 】

X：@double_up044(https://x.com/double_up044?s=21&t=qT36ZbbUKfLmLusg2dBThQ) Instagram：@doubleup_official(https://www.instagram.com/doubleup_official?igsh=MWdueHUwZXFleHd1aQ%3D%3D&utm_source=qr)

■ 会社概要

株式会社 BUZZ FACTORY

社名：株式会社 BUZZ FACTORY

代表者：渡辺憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：芸能プロダクション業務全般、楽曲制作、ミュージシャンのプレゼンテーションおよびマネージメント、アーティストのダンス振り付け、演出、映画企画、カタログ、チラシ、Tシャツ等のデザイン、webサイトの企画、マーケティング、ホームページの制作

HP：https://buzz-factory.info/

※株式会社 BUZZ FACTORYは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

