劇場版「僕の心のヤバイやつ」特別号２月24日発売【スポーツ報知タブロイド新聞】

株式会社報知新聞社

「スポーツ報知」を発行する株式会社報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）では、２月１３日から公開されている劇場版「僕の心のヤバイやつ」を総力特集したタブロイド、劇場版「僕の心のヤバイやつ」特別号を２月２４日より全国のセブン―イレブン一部店舗、アニメイト、ゲーマーズ、一部の上映映画館、池袋P’PARCO3階の報知エンターテインメントマーケットで発売します。

桜井のりお原作の「僕の心のヤバイやつ」は2023年４月～６月、2024年１月～３月の2期にわたるＴＶアニメ放送を経て、2026年２月に劇場版映画となって全国公開されます。陰キャで中二病の少年・市川京太郎と、クラスメートで雑誌の読者モデルやテレビ、映画など芸能界でも活躍する学校一の美少女・山田杏奈との恋物語を描き、大きな反響を呼んだ本作の劇場版は、テレビシリーズ第１期・第２期の総集編に加えて新作映像を盛り込み、ファンにとってはさらなる“胸キュン”となること間違いない作品。今回の特別号では、主人公である市川京太郎役・堀江瞬、山田杏奈役・羊宮妃那の両名に加え、京太郎の姉でふたりの恋を後押しし、新作映像での歌唱シーンも話題を呼んでいる市川香菜役・田村ゆかりへもインタビュー。また、誰もが共感する青春時代の甘酸っぱい恋の物語、そして子供から大人へと成長する過程で揺れ動く心と悩みをビビッドに描き出した赤城博昭総監督、陳達理監督にも、この作品に込めた熱い思いと青春時代の思い出などを語ってもらいました。

また、テレビ版を含めた作品解説、アニメ全編を通じて展開された「市川」と「山田」の胸キュンシーンの中からスポーツ報知がよりすぐった８つの名場面解説など、盛りだくさんの内容となっています。掲載イラストは本紙のための描き下ろし。特典には特大ポスターに加え、デジタル付録もついています。ＡＲ機能によってスマートフォンの画面上の「市川」と「山田」をお気に入りのものや風景と一緒に撮影して楽しむことができます。 映画を楽しむためのガイドであると同時に、見た後にも市川と山田の恋物語をひもとき改めて楽しめる、ファン必見の特別号です。

※販売店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

※在庫が無くなり次第販売終了となります。

※一部店舗では、お取り扱いがない場合がございます。

【主な内容】

・「僕の心のヤバイやつ」作品解説・キャラクター紹介

・キャストインタビュー（堀江瞬、羊宮妃那、田村ゆかり）

・クリエーターズインタビュー（赤城博昭総監督×陳達理監督）

・胸キュンシーン８選

【特別付録】

・デジタル付録（描き下ろしデジタルフォトフレーム）

※対応機種・利用方法は紙面をご確認ください。

・Ａ１サイズ特大ポスター

【販売概要】

商品名：劇場版「僕の心のヤバイやつ」特別号

発売日：2026年２月24日（※地域によって発売日が前後する場合があります）

体裁：タブロイド判16ページオールカラー＋Ａ１サイズ特大ポスター

価格：1,000円（税込）

販売：全国のセブン―イレブン一部店舗、アニメイト、ゲーマーズ、一部の上映映画館、一部書店、「報知エンターテインメントマーケット（H.O.E.M.）」ＥＣサイトおよび実店舗（池袋・P'PARCO３階）

【報知エンターテインメントマーケット（H.O.E.M）とは】 https://hochi-em.com/

報知新聞社が運営するアニメなどに特化したＥＣサイト。スポーツ報知が発売したタブロイド特別号やオリジナルグッズ などを販売。

▼スポーツ報知＿HOEM https://x.com/hochi_hoem

▼報知サブカル情報局＆H.O.E.M. https://x.com/hochi_comiket

【販売に関するお問い合わせ】

報知新聞社：エンタメ・ＥＣ事業室 03・6831・1380（平日午前１１時～午後５時）

【リリースに関するお問い合わせ】

メール ：pr1872@hochi.co.jp