なぜ同じ失敗を繰り返すのか？ ― 「ついやってしまう」の”正体”を明らかにする『メンタルエラータイプ』リリース

株式会社ミズカラ（本社：東京都千代田区、代表取締役：山宮健太朗）は、本日2月17日(火)、オンライン診断コンテンツ 『メンタルエラータイプ』 をリリースしました。

本サービスは、あなた自身でも気づきにくい 無意識の思考パターン（反応のクセ） を可視化し、特に「調子が悪いときに現れやすいメンタルエラー」のタイプを明らかにします。「ついやってしまう」「また同じことで悩んでしまう」といった行動の背景にある内的な反応パターンを理解することで、自己理解と対人関係の改善につながるヒントを提供します。

■ 背景と目的

人は、幼少期からの人生経験の中で、無意識に自分を守るための心理的な反応パターンを身につけてきました。これらは本来、「つながりを保とうとする自己防衛の働き」 ですが、その反応が他者に “違和感” として伝わることで、思いがうまく伝わらなかったり、誤解やすれ違いが生まれます。

『メンタルエラータイプ』は、こうした反応パターンを “無意識のクセとして可視化” し、自分の内的な動きを理解する入口を提供することを目的に開発されました。理解を深めることで、同じ悩みを繰り返す根本原因に気づき、より健全なコミュニケーションのあり方を見つけられるよう設計されています。

■ メンタルエラータイプとは

『メンタルエラータイプ』は、人生経験を通じて形成された 無意識の反応パターン（心のクセ） を9タイプに分類した独自の診断です。これらの反応は、必ずしも「欠点」ではなく、これまでの人生でつながりを保つために機能してきたものであり、状況によっては強みとして表れることもあります。

本診断では、48問の質問に答えることであなたの「主なメンタルエラータイプ（無意識のクセ）」を明らかにし、以下のような情報のヒントになります。

■ 本サービスの特徴

- 無意識の反応パターンと行動傾向- 調子が悪いときに現れやすい心の反応- 他者とのコミュニケーションで誤解が生まれやすい状況- 自分自身と他者への理解を深めるヒント

１. 無意識のクセを「理解」することから始める

「エラー＝欠点」と捉えず、自分の心の反応の背景にある意図を知ることを重視しています。

２. 改善ではなく「理解と対処」

無理に変えようとするのではなく、まず自分を理解し、適切に対処する姿勢を大切にします。

３. 強みとしての側面も捉える

個々の反応パターンは、その人が生きてきた歴史の証であり、強みや個性としての価値も持っています。

■ 利用方法

以下のページより、どなたでも無料で診断を受けられます。

https://mizukara.com/mental_error_type/

■ 期待される効果

■診断を受けた方限定

- 自分が「ついやってしまう」行動の背景が理解できる- 他者とのコミュニケーションのすれ違いに気づく- 人間関係の改善に向けた視点を得る- 心理的なパターンを客観的に捉える基盤をつくる

診断を受けた方限定で、「メンタルエラータイプ完全マニュアル（全50ページ）」を

無料で配布しています。



▼読むとわかること

・エラータイプ「徹底解説」

・エラーと上手に付き合うための「ヒント」

・その裏にあるあなたの本当の「才能」 ...etc

■株式会社ミズカラについて

株式会社ミズカラは「すべての人に可能性がある」を理念とし、根源的な自己理解による強みの発掘で人生を切り拓く個人向けキャリアコーチング事業、法人向けの組織コーチング事業、体験型自己理解プログラムREBOOSTなど複数事業を展開するコーチングカンパニーです。

日本国内における仕事満足度（ワークエンゲージメント）の低さを解消するため、個人に対する「自己開発」や法人向けの「創発型組織開発」などのサービスを提供。また仕事を起点として人生全体の充実を実現する「エグゼクティブコーチング」にも今後注力していきます。これらの事業を通じて、人と組織が自らのGOALを生きる時代を拓くことを目指します。

■株式会社ミズカラの運営事業/メディア

キャリアコーチング事業「キャリスピ（https://mizukara.com/careerspeed/）」

エグゼクティブコーチング事業（https://mizukara.com/executive/）

組織コーチング事業（https://mizukara.com/impact/）

体験型自己理解プログラム「REBOOST（https://mizukara.com/reboost/）」

書籍「自分の変え方（https://amzn.to/4m3s5nT）」

メディア「認知科学コーチング研究所（https://mizukara.com/magazine/）」

▶当該リリースの関連記事（https://mizukara.com/magazine/research/260210/）

会社名：株式会社ミズカラ（旧：株式会社GOAL-B）

事業内容：キャリアコーチング事業、組織コーチング事業、転職エージェント事業

代表者：代表取締役 山宮健太朗

所在地：東京都千代田区内幸町二丁目２番３号 日比谷国際ビル 6階

設立：2019年7月

URL：https://mizukara.com

■お問い合わせ

本書に関するお問い合わせや取材のお申し込みは、以下の連絡先までご連絡ください。

株式会社ミズカラ

Email：contact@mizukara.com