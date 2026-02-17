【ルイ・ヴィトン】アイコニックなモチーフとフレッシュな色合いが魅力の新作メンズレザーグッズを発売

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、2026年3月5日(木)の最強開運日に向けて、カラフルなモノグラム・キャンバスに上空から捉えたスポーツシーンをあしらった日本限定の「コインカード・ホルダー」や、鮮やかなタイガラマ・レザーと、同系色のモノグラム・キャンバスが美しく調和する「オーガナイザー・ドゥ ポッシュ」などの、新作レザーグッズを発売しました。

メゾンならではのモチーフとフレッシュな色合いが魅力のアイテムとともに、幸運を引き寄せてみてはいかがでしょうか。

カラフルなモノグラム・キャンバスを使用した、「コインカード・ホルダー」。上空から捉えたスポーツシーンをあしらったアイテムです。クレジットカードや交通系ICカード、名刺が収まる4つのスロットに加え、コインや小物用のファスナー式コンパートメントを備えた機能的でスタイリッシュなアイテムです。

製品名：日本限定 コインカード・ホルダー

価格：79,200円

素材：モノグラム・キャンバス

サイズ：W 8 x H 14.5 x D 1 cm

カラフルなモノグラム・キャンバスと、トーン・オン・トーンのタイガラマ・レザーを組み合わせた「コインカード・ホルダー」。キャンバスからレザーへと切り替わる部分にあしらわれた「V」シェイプのカードスロットが、アクセントを添えます。内側には4つのカードスロットとコイン用のファスナー付きポケット、紙幣やレシートを収納できるフラットコンパートメントを配し、洗練された機能美を実現しました。

製品名：コインカード・ホルダー

価格：66,000円

素材：モノグラム・キャンバス、タイガラマ・カウハイドレザー

サイズ：W 8 x H 14.5 x D 1 cm

カラフルなタイガラマ・レザーと、同系色のモノグラム・キャンバスが美しく調和する「オーガナイザー・ドゥ ポッシュ」。コンパクトながらも実用的なデザインで、内側に5つのポケットと3つのカードスロット、外側にはレシートなどを収納できるフラットポケットを備えています。スリムなフォルムで、あらゆるバッグやポケットにすっきりと収まります。

製品名：カードケース オーガナイザー・ドゥ ポッシュ

価格：68,200円

素材：モノグラム・キャンバス、タイガラマ・カウハイドレザー

サイズ：W 7.5 x H 11.1 x D 1 cm

モノグラム・キャンバスとトーン・オン・トーンのタイガラマ・レザーを組み合わせた「ポルトカルト・マグネット」。MagSafe対応のすべてのiPhoneモデルおよびケースの背面に装着できるようデザインされた、シームレスな機能美が魅力です。2つの「V」シェイプのカードスロットが、メゾンのヴィンテージアイテムから着想を得たディテールを想起させる、洗練されたアクセントをプラス。

製品名：ポルト カルト・マグネット

価格： 58,300円

素材：モノグラム・キャンバス、タイガラマ・カウハイドレザー

サイズ：W 6.5 x H 9.5 x D 0.5 cm

モノグラム・キャンバスとタイガラマのレザーを組み合わせたキーケース「ミュルティクレ 6」。洗練されたスタイルと機能美を兼ね備えた 6連キーケースです。ポケットにすっきり収まるコンパクトなフォルムに、レザーライニングの内装を施し、「Louis Vuitton」の刻印入りシルバーカラーのパーツが美しく調和しています。中身をしっかり保護するスナップボタン開閉式で、毎日の必需品に上質な彩りを添えるアイテムです。

製品名：日本限定 キーケース ミュルティクレ 6

価格：47,300円

素材：モノグラム・キャンバス、タイガラマ・カウハイドレザー

サイズ：W 12 x H 7 x D 2 cm

トーン・オン・トーンのタイガラマ・レザーとモノグラム・キャンバスが、上品かつフレッシュな印象をもたらす、パスポートカバー「クーヴェルテュール・パスポール」。内装にはレザーライニングが施され、パスポート用の2つのオープンポケットと4つのカードスロット、旅行書類のためのフラットポケットを備えています。あらゆる旅に控えめなエレガンスを添える、洗練されたアイテムです。

製品名：パスポートカバー クーヴェルテュール・パスポール

価格：60,500円

素材：モノグラム・キャンバス、タイガラマ・カウハイドレザー

サイズ：W 10 x H 14 x D 2.5 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。