【関西初上陸】プレミアム育児ブランド「BeBeBus」、大阪の高級家具セレクトショップ「Be Kobe Concept」へ正式出店

BEBEBUS株式会社

プレミアム育児用品ブランド「BeBeBus（ビービーバス）」を展開するBeBeBus株式会社（以下BeBeBus）は、大阪の高級家具・ライフスタイルセレクトショップ「Be Kobe Concept」への正式出店を開始いたしました。

本出店は、日本市場におけるブランド戦略の一環として、高感度なライフスタイル空間との融合を通じ、育児用品の新たな価値創出を目指すものです。

■ 出店の背景：育児用品から「インテリアのエレメント」へ

近年、日本の育児用品市場では「安全性」や「機能性」といった基本性能に加え、住空間との調和や高いデザイン性を重視するニーズが急速に高まっています。

BeBeBusはこれまで、グローバル市場においてデザイン性と機能性を両立させたプレミアムブランドとして、都市型ライフスタイルに寄り添う製品を展開してまいりました。今回の出店先である「Be Kobe Concept」は、国内外の厳選された上質な家具・インテリアを取り揃え、空間全体で洗練された世界観を表現する高級セレクトショップです。同店のコンセプトと、BeBeBusが掲げる**「育児を生活美学へ」**という理念が深く共鳴し、今回の関西初展開が実現いたしました。

■ 展開内容：実際の住空間を想起させる「体験型展示」

店内では、ブランドを象徴するベビーカーやキッズチェアなどの主力製品を、家具やインテリアとシームレスに融合させた形で展示いたします。

従来の“育児用品売場”の概念を覆し、実際の生活空間を想起させるコーディネートを通じて、製品を単なる「機能的アイテム」としてではなく、**「住空間を彩るデザイン要素の一部」**として体感いただける空間構成となっております。

■ 今後の展望

BeBeBus Japanは、今後も東京・関西圏を中心に、ブランドコンセプトと親和性の高いハイエンドチャネルとの連携を強化してまいります。実店舗でのブランド体験とオンライン販売、そしてイベント展開を連動させることで、日本市場におけるプレミアム育児ブランドとしてのポジションを確立し、現代のファミリーへ豊かで美しい暮らしを提案し続けます。

■ BeBeBus（ビービーバス）について

BeBeBusは、独創的なデザイン・妥協のない安全性・圧倒的な快適性を融合させたプレミアム育児用品ブランドです。

現代の都市型ライフスタイルに調和する製品設計を強みとし、現在グローバル市場で広く支持されています。

公式サイト： https://www.bebebus.jp

■ 出店先概要

店舗名： Be Kobe Concept

所在地： 大阪西区南堀江1-25-12 RE-015 2F

【本件に関するお問い合わせ先】

BeBeBus株式会社 広報担当

E-mail： info@bebebusjapan.com