【KOSEN】全国51校の国立高専のネットワークを牽引 佐世保工業高等専門学校が「半導体人材育成センター」を設置

独立行政法人国立高等専門学校機構S-PORTロゴ画像令和８年３月17日 Ｓ-ＰＯＲＴ開所式及びシンポジウムを開催

独立行政法人 国立高等専門学校機構(東京都八王子市 理事長：谷口 功 以下、「高専機構」)は、佐世保工業高等専門学校（長崎県佐世保市 校長：下田 貞幸 以下「佐世保高専」）に佐世保工業高等専門学校半導体人材育成センター（S-PORT※）を令和7年10月に新設し、令和8年3月17日（火）に開所式および記念シンポジウムを開催します。

開所式に続いて開催する記念シンポジウムでは、半導体分野の教育・研究・産業に関わる有識者や企業関係者を招き、今後の高専における半導体人財育成のあり方や、産学官金連携・オープンイノベーションの可能性について議論します。

※S-PORT＝Semiconductor education Platform for Orchestrating Resources & Talents（半導体教育における資源と人財を結ぶプラットフォーム）

【佐世保工業高等専門学校半導体人材育成センター開所式及びシンポジウム概要】

【S-PORT】半導体人材育成センター

https://www.sasebo.ac.jp/education/s-port/

アルカスSASEBO最寄り図

■S-PORTの意義

本センターでは全国高専の連携強化と、半導体人財の継続的輩出など半導体分野の持続的な発展に向けた取り組みを行い、広く社会に発信してまいります。

【１】全国51校の国立高専を束ねる"半導体教育の司令塔"

S-PORTの意義を説明する図

高専機構が蓄積してきた半導体教育のノウハウや実験設備の活用例、産学官金連携の事例を集約し全国へ波及させる中核拠点として佐世保高専が機能することで、組織的・戦略的に推進できる体制へと進化します。

【２】産業界が求める"即戦力人財"を継続的に輩出

半導体産業が直面する深刻な人材不足（経産省試算：2030年までに約3.5万人不足）に対し、全国高専のネットワークを通じた体系的な教育により、現場の課題を即座に解決できる高度なエンジニアを継続的に輩出します。特にS-PORTでは、ミニマルファブ（※）を活用して製造プロセス全体を俯瞰する「つくる」技術と、AIやロボット等への社会実装を見据えてデバイスを「つかう」実践知を統合することで、単一工程に特化した分業型人材ではない、全体最適を考えられる真の即戦力を育成します。

この実現には、「ものづくりの民主化」を掲げ、ミニマルファブ活用等で実践的教育を牽引してきた佐世保高専の実績と環境が不可欠です。S-PORTは、学生のみならず社会人も含めた多様な人財が交差する場として、産学官金連携によるオープンイノベーションを推進します。技術と人が循環し、新たな価値を「つなぐ」エコシステムを構築することで、我が国の半導体産業の持続的な発展に貢献してまいります。

※佐世保高専では、センター開所以前より、大規模クリーンルームに代わる小型・省エネルギーの次世代半導体製造装置『ミニマルファブ』を導入し、学生がチップ設計から製造までを実体験できる教育を実践。今回のセンター開所を契機として、これまで蓄積してきたミニマルファブを活用した実践的な半導体教育を、さらに発展・強化する。

■S-PORTの具体的な取り組み

【取り組み１.】半導体の製造を俯瞰的に見られる人財の育成のための基盤構築

S-PORTの具体的な取り組みを説明する図

・産学官金連携による実践的な半導体教材のさらなる開発

・ミニマルファブを活用した体験型実験実習教材の開発と展開

・全国高専と連携した指導者研修プログラムの構築

【取り組み２.】半導体の新たな価値を創造する人財の育成

・産業界のニーズを踏まえ半導体に求められる要件や設計思想を定義し、

実装設計を担う専門技術者と協働できる人財の育成

・半導体を用いて社会課題を解決し、新たな価値を創出できる

アントレプレナーシップをもった人財の育成

【取り組み３.】「つなぐ」機能：全国ネットワークのハブ

・【取り組み１.】で作成した教材、実験実習教材の全国展開。全国高専での

半導体教育の実践事例を集約・分析し、再び全国に還元するエコシステムの構築

・産学官金連携による人材交流のオープンイノベーションを推進

■S-PORT開設のねらい

■S-PORTの主な設備

■独立行政法人 国立高等専門学校機構 理事長 谷口 功 コメント

半導体に関する実習の様子１.半導体に関する実習の様子２.半導体に関する実習の様子３.S-PORTが輩出する人財の図高専だからできる人財育成の形の図S-PORTの主な設備の図独立行政法人国立高等専門学校機構 理事長 谷口 功

半導体関連技術は、デジタル社会を支える基盤技術であり、今後の産業競争力や社会課題の解決において、極めて重要な分野です。国立高等専門学校機構では、これまで60年間、実践的・創造的な技術者教育を通じて、産業界と社会の要請に応える未来志向の人財育成に取り組んできました。

このたび設置する本センターは、高専機構が推進する高専発！「Society5.0型未来技術人財」育成事業の一環として、半導体分野における教育のあり方や内容に関する知見や半導体製造に関する実験環境に関するノウハウを集約・発信し、全国の高専における人財育成教育の高度化を牽引する中核拠点です。

各高専が培ってきた強みを共有し結びつけることで、より実践的で質の高い半導体人財育成を実現してまいります。

また、本センターを起点として、産業界や研究機関等との連携を一層強化し、オープンイノベーションの創出を通じて、我が国の半導体分野の発展と次世代に向けた技術人財の育成に貢献していきたいと考えています。

【学校概要】

■佐世保工業高等専門学校

佐世保工業高等専門学校は、全国12の国立高専一期校のひとつとして1962年に設立され2022年で60周年を迎えました。本校が輩出してきた約10,000人は技術者・研究者として社会で活躍。その確かな実践力は各界から高い評価を得ています。令和４年度からは、GEARプロジェクトとともに、COMPASS5.0（次世代基盤技術教育のカリキュラム化）として半導体人財教育も進めております。特に世界的な半導体拠点の形成が進む九州において本校は、熊本高専とともに「半導体分野の拠点校」として密接に連携し、日本の産業基盤を支える高度な半導体技術者の育成に、共に全力を挙げて取り組んでいます。



・所在地：〒857-1193 長崎県佐世保市

沖新町1-1

・校長：下田 貞幸

・URL：https://www.sasebo.ac.jp

佐世保高専 外観

■独立行政法人国立高等専門学校機構

全国51の国立高等専門学校を設置・運営。

中学卒業生を受け入れ、５年間一貫の技術者教育を実施。実験・実習を重視した専門教育により、20歳の卒業時には大学と同程度以上の知識・技術を習得。卒業生は日本の産業と社会の発展を担う中心的な役割で、約60年にわたり、ものづくり大国である日本を支えている。



・所在地：〒193-0834 東京都八王子市

東浅川町701-2

・理事長：谷口 功

・URL：https://www.kosen-k.go.jp/

