明石ガクト＆福田淳がDJを務める『UMP～未確認人物倶楽部～』、国内最大級の音声イベント「JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026」にて公開収録が決定！！

国内初の大規模イベント「JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026」

interfm（東京:89.7MHz／横浜:76.5MHz）にて毎週木曜日22:30より放送、そしてSpotifyにて隔週金曜配信中のラジオ番組『UMP～未確認人物倶楽部～』が、国内初の大規模イベント「JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026」に参加し、公開収録を実施することが決定した。

近年、日本国内におけるポッドキャストは急速な広がりを見せており、その存在は一過性のブームにとどまらず、新たな音声文化として社会に定着しつつある。こうした潮流を背景に、ラジオ・テレビ・新聞・プラットフォーマー、さらには個人クリエイターまでが垣根を越えて集結し、市場のさらなる拡大と文化的発信を目指す国内初の大規模イベント「JAPAN PODCAST FESTIVAL 2026」が、2026年3月に赤坂サカスにて開催される。

本イベントは、2日間にわたり約30のポッドキャスト番組による公開収録ステージを中心に構成される。普段はイヤホンやヘッドホンを通じて一対一で向き合っている“声”を、リアルな空間で共有することで、リスナーとクリエイター双方にとって新たな接点と体験を生み出す場となる。また「ポッドキャストがもっと好きになる」をテーマに、トークセッションや展示、来場者参加型の企画など、多面的なコンテンツを通じて赤坂の街全体を巻き込んだカルチャーイベントとして展開される予定だ。

今回は『UMP～未確認人物倶楽部～』の参加が決定。本イベントを通じ、音声メディアの可能性を拡張するとともに、新たなリスナー接点の創出に寄与することを目指す。



なお、『UMP～未確認人物倶楽部～』の公開収録は、2026年3月15日（日）16時30分より実施予定。会場は赤坂サカス広場 ステージ１.を予定している。入場は無料で、だれでも参加可能。（状況により整理券配布の可能性あり）

当日は、番組の世界観を体現する特別ゲストの出演も予定しており、詳細は後日発表となる。音声コンテンツの現在地とその先を提示する場として、本イベントおよび『UMP～未確認人物倶楽部～』の公開収録に注目が集まる。

『UMP～未確認人物倶楽部～』

『UMP～未確認人物倶楽部～』概要

タイトル：UMP～未確認人物倶楽部～

DJs：明石ガクト・福田淳

放送日時：毎週木曜日 22:30～23:00（30分番組）

放送形態：録音番組

放送局：interfm（東京:89.7MHz／横浜:76.5MHz）

配信：Spotify

https://open.spotify.com/show/7mHzgv7VhRcQW1WBEDu4KR?si=U8mlJSlOTiGP7YDQfGv6tg

番組ハッシュタグ：#UMP897