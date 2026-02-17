2026年度開催事業 協力事業者募集のお知らせ
当財団では、2026年度に実施予定の事業について、ご協力いただける事業者の募集を行います。
つきましては、下記要領にて各担当者宛にご連絡くださいますようお願い申し上げます。
１．募集対象
（１）交流事業協力事業者
交流事業の企画提案、およびそれに付随する移動手段、宿泊施設を手配していただける事業者
（２）募金事業協力事業者
全国募金実施事業における募金箱を設置していただける事業者
（３）イベント開催事業者
子育てセミナーの運営協力事業者
2.締め切り
2026年3月9日（月）
3.募集事業
（１）交流事業協力事業者
１.イオン チアーズクラブ首里城復興支援ポスターコンクール受賞者 沖縄ツアー
概要：上位入賞者の小中学生約20名とその保護者約20名を対象に、表彰式ならびにツアーを開催。
日程：2026年9月20日（日）～9月22日（火・祝）の3日間（2泊3日）
場所：沖縄県（首里城公園 ほか）
担当・連絡先：山川 yamakawa-kazuhir@aeonpeople.biz
２.ティーンエイジ アンバサダー
a.ティーンエイジ アンバサダー（日本・ベトナム）
概要：日本の高校生３２名とベトナムの高校生３２名の交流プログラムを提供。
日程：日本プログラム 2026年6月8日（月）～6月13日（土）の6日間(5泊6日)
ベトナムプログラム 2026年10月19日（月）～10月24日（土）の6日間(5泊6日)
場所：日本は国内各都市、ベトナムはハノイ・ホーチミン
担当・連絡先:河合 kawai-kouki2@aeonpeople.biz
b.ティーンエイジ アンバサダー（日本・カンボジア）
概要：日本の高校生20名とカンボジアの高校生20名の交流プログラムを提供。
日程：日本プログラム 2026年11月9日（月）～14日（土）の6日間(5泊6日)
カンボジアプログラム 2027年1月18日（月）～23日（土）の6日間(5泊6日)
場所：日本は国内各都市、カンボジアはプノンペン
担当・連絡先：河合 kawai-kouki2@aeonpeople.biz
※国際情勢などの影響により、変更する可能性がございます。予めご了承ください。
３.アジア ユースリーダーズ
概要：インドネシア、カンボジア、タイ、中国、日本、ベトナム、マレーシア、ラオスの高校生80名が
英語でディスカッションし、解決策を提案する場を提供。
日程：2026年7月26日（日）～8月1日（土）の7日間(6泊7日)
場所：沖縄県
担当・連絡先：ティン famu-fun@aeonpeople.biz
４.イオン スカラシップ
a.認定証授与式・セミナー
概要：日本に留学するアジア各国の大学生ならびに日本人大学生、約70名を対象に
奨学生認定証授与式やセミナーを開催。
日程：2026年7月10日（金）～11日（土）の2日間（1泊2日）
場所：東京都内
担当・連絡先：石 seki-g@aeonpeople.biz
ｂ.フォローアップセミナー
概要：日本に留学するアジア各国の大学生約70名を対象に奨学生セミナーを開催。
日程：１.秋のセミナー：202６年11月中旬の2日間（1泊2日）
２.冬のセミナー：202６年11月中旬の2日間（1泊2日）
場所：東京都内
担当・連絡先：石 seki-g@aeonpeople.biz
５.中学生作文コンクール・環境エコツアー
概要：上位入賞者の 中学生およびその保護者最大70名程度を対象に、環境エコツアーを開催。
環境保全、SDGｓ、文学等を学び、自ら体験しながら参加者同士の交流を深めることが
できるプログラムを提供。
日程：2026年11月21日（土）～11月22日（日）の2日間（1泊2日）
場所：東京都内もしくは関東近郊
担当・連絡先：能村 yuk_nomura@aeonpeople.biz
６.イオン エコワングランプリ・環境エコツアー
概要：最終審査会出場の高校生、教員最大80名程度を対象に、環境エコツアーを開催。
環境保全等についての取り組みに触れ、学びを深めながら参加者同士が
交流できるプログラムを提供。
日程：2026年12月12日（土）～12月13日（日）の2日間（1泊2日）
場所：東京都内もしくは関東近郊
担当・連絡先： 能村 yuk_nomura@aeonpeople.biz
７.日本語スピーチコンテスト 上位入賞者訪日研修
概要：アジア各国の大学生等約50名を対象に、日本の歴史・文化について勉強する場を提供。
日程：2027年2月の5日間（4泊5日）
場所：東京都内
担当・連絡先：大山 makiko-oyama@aeonpeople.biz
(２)募金事業協力事業者
１.イオン ユニセフ セーフウォーター キャンペーン
概要：カンボジア等において給水施設の設置や安全な水を提供するため、
店頭・WEBで募金を実施。
日程：2026年4月1日（水）～5月31日（日）
担当・連絡先：大山 makiko-oyama@aeonpeople.biz
(３)イベント開催事業者
１.イオン すくすくラボ
概要：乳幼児期のお子さまをお持ちのご家族を対象に、育児に関する講演ならびに、リトミックや
ふれあい遊び等、親子で楽しめるイベントを実施。
日程：調整中（年8回以上の開催を予定）※土日のどちらか単日開催
場所：全国各地で開催
担当：西村 nishimura-kih@aeonpeople.biz
２.ふるさとの振興・発展のための主催事業
概要：能登地方の復興を願った伝統芸能の演奏と、有識者、関係者による復興セミナーを実施。
日程：2026年9月頃
場所：石川県能登地方
担当：西村 nishimura-kih@aeonpeople.biz
４．お問合せ
公益財団法人イオンワンパーセントクラブ
電話：０４３-２１２-６０２３ (月～金10時～17時） mail:1p@aeon.info
公益財団法人イオンワンパーセントクラブ
公益財団法人イオンワンパーセントクラブは、「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」というイオングループの基本理念を具体的な行動に移し、社会的責任を果たすことを目的に、1990年に設立されました。以来35年以上にわたり、お客さまにイオングループをご利用いただいて生まれた利益の１％相当額をもとに、「子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域の発展への貢献」「災害復興支援」を主な事業領域とし、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。
https://aeon1p.or.jp/1p/
https://www.instagram.com/aeon_1percentclub/?hl=ja