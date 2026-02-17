業界初の試み：総合型選抜対策システム「AONAVI」時事問題学習機能を開発、志望理由書・小論文対策を強化推薦入試で必須の時事問題理解を投稿・共有・評価で習慣化、総合型選抜塾EQAOのノウハウを搭載

写真拡大 (全5枚)

株式会社EQAO教育グループ




株式会社EQAO教育グループ（本社：東京都港区、代表取締役：玉村ナオ）は、総合型選抜および学校推薦型選抜対策に特化した自学自習システム「AONAVI」において、時事問題の理解・記録・投稿・評価・共有を可能にする「時事問題学習機能」の開発を進めていることを発表いたします。本機能は2026年3月末の正式リリースを予定しています。



※総合型選抜対策ツールを開発・提供する事業者の中で、ツール内において時事問題を投稿・共有し、コメントおよび評価を通じて相互に学習・蓄積できる機能を実装した取り組みは業界初となります。
（2026年2月時点、自社調べ）




本機能は、志望理由書、小論文、面接のすべてにおいて求められる「社会への理解」と「自分の意見を持つ力」を育成することを目的として設計されています。




■ 総合型選抜において時事問題は必須能力


総合型選抜および推薦入試では、単なる知識量ではなく、



・社会問題をどのように理解しているか


・なぜその問題に関心を持ったのか


・自分はどのような意見を持っているのか


・将来どのように解決に関わりたいのか


といった「思考力」「分析力」「社会への視点」が評価されます。



特に、


・志望理由書


・小論文試験


・面接試験



のすべてにおいて、時事問題に対する理解と見解は不可欠です。



単なる暗記ではなく、


過去を調べ


現在を理解し


未来への提言を行う力



が求められます。






■ AONAVI 時事問題学習機能の概要


AONAVIの時事問題学習機能では、生徒はニュースや社会問題について、



・調査


・分析


・意見作成


・投稿


・評価


・振り返り


を一貫して行うことができます。



本機能は、総合型選抜専門塾EQAOで実際に行われている「時事問題プレゼン授業」のノウハウをシステム化したものです。




■ 主な機能


１. 時事問題投稿機能


生徒は、


・新聞記事


・ニュース記事


・社会問題


・国際問題


などについて調査し、


自分の意見を文章として投稿することができます。


投稿内容はすべて保存され、受験直前の振り返りや面接対策に活用可能です。






２. SNS型共有・評価機能

投稿された時事問題は、


・いいね機能


・コメント機能


により、



・講師


・学校教員


・他の生徒


から評価・フィードバックを受けることができます。



これにより、


・評価されることで学習意欲が向上


・他者の視点を学ぶことが可能


・多様な意見に触れる機会を創出


します。








３. 学習履歴の蓄積・可視化

すべての投稿は履歴として保存され、


・過去に調べたテーマ


・自分の思考の変化


・理解の深まり


を可視化できます。



これにより、


・志望理由書作成


・面接対策


・小論文対策


において、過去の蓄積を活用できます。




４. 学校・塾単位での管理機能（AONAVI for School）


AONAVI for School導入校では、


・学校単位での投稿管理


・教員による評価・コメント


・生徒の思考成長の可視化


が可能になります。


これにより、


進路指導の負担を大幅に軽減します。



５. 健全な教育SNS設計


本機能は教育目的に特化したSNS設計となっており、


・誹謗中傷防止機能


・監視・管理体制


・投稿制限機能


を備えています。


安心して学習できる環境を提供します。



■ 学習習慣化を促進する設計


本機能の最大の目的は、


「時事問題を継続的に学ぶ習慣の形成」


です。



- 投稿

- 評価

- フィードバック

- 改善

- 再投稿


というサイクルを通じて、


・思考力


・表現力


・分析力


を継続的に向上させます。



■ 業界初の時事問題投稿・管理システム（自社調べ）


2026年2月時点において、


総合型選抜対策に特化し、


・投稿


・管理


・評価


・共有


を統合した時事問題学習システムは、


AONAVIが業界初の取り組みとなります（自社調べ）。



■ 開発・提供スケジュール


現在：EQAO塾内にてテスト運用中


正式リリース予定：2026年3月末



■ AONAVIについて


AONAVIは、


総合型選抜および推薦入試対策に特化した自学自習支援システムです。


志望理由書


小論文


面接


時事問題


併願校管理


など、総合型選抜対策に必要なすべての機能を統合しています。





■ 会社概要


会社名：株式会社EQAO教育グループ


代表者：代表取締役　玉村ナオ


所在地：東京都港区芝大門


事業内容：


・総合型選抜専門塾EQAO運営


・総合型選抜対策システムAONAVI開発


・教育支援事業


ホームページ：https://www.eqao.co.jp/home