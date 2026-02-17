【セレッソ大阪】ナルミヤキャラクターズ×セレッソ大阪 コラボグッズ販売！

株式会社セレッソ大阪

この度、セレッソ大阪と平成レトロを象徴する「ナルミヤキャラクターズ」とのコラボグッズの販売が決定しました！今回は「Angel Blue」のナカムラくんとのコラボが実現！セレッソ大阪のマスコット「ロビー」もAngel Blueの世界に飛び込みました！

販売時間／場所

■CEREZO POP UP STORE

2/24（火）～3/3（火）

詳細は後日お知らせします

※一部商品は後日CEREZO STOREでの販売の可能性がございます

※Angel Blue x CEREZO OSAKAコラボ ホログラムステッカーセット/【ガチャ】Angel Blue x CEREZO OSAKAコラボ 缶バッジ (全7種)はオンラインストアでの販売はございませんので予めご了承ください

■オンラインストア

2/25（水）18:00～3/4（水）12:00

＜こちら＞(https://store.cerezo.jp/ja/)

受注商品お届け予定日：4月上旬以降順次

※Angel Blue x CEREZO OSAKAコラボ サガラ刺繍キーホルダーは受注商品となりますので予めご了承ください

※販売日までは販売ページが表示されませんのでご注意ください

商品名／価格

Angel Blue x CEREZO OSAKAコラボ クルーネックスウェット

価格：6,600円（税込）

サイズ展開：S/M/L

カラー展開：ネイビー/オートミール

Angel Blue x CEREZO OSAKAコラボ ロングスリーブTシャツ

価格：5,500円（税込）

サイズ展開：S/M/L

カラー展開：ホワイト/グレー

＊写真はグレーカラーとなります

Angel Blue x CEREZO OSAKAコラボ ラグランスリーブ Tシャツ

価格：4,700円（税込）

サイズ展開：S/M/L

Angel Blue x CEREZO OSAKAコラボ キャップ

価格：4,500円（税込）

サイズ展開：S/M/L

カラー展開：ネイビー/デニム

Angel Blue x CEREZO OSAKAコラボ トートバッグ

価格：3,500円（税込）

※キーホルダーや缶バッチはつきません

Angel Blue x CEREZO OSAKAコラボ ハンドタオル 2枚セット

価格：2,500円（税込）

Angel Blue x CEREZO OSAKAコラボ オーロラポーチ

価格：2,000円（税込）

Angel Blue x CEREZO OSAKAコラボ サガラ刺繍キーホルダー

価格：2,000円（税込）

Angel Blue x CEREZO OSAKAコラボ カラビナ付きポーチ (総柄)

価格：1,650円（税込

Angel Blue x CEREZO OSAKAコラボ 巾着

価格：1,500円（税込）

Angel Blue x CEREZO OSAKAコラボ 3連アクリルキーホルダー

価格：1,500円（税込）

Angel Blue x CEREZO OSAKAコラボ ホログラムステッカーセット

価格：1,250円（税込）

Angel Blue x CEREZO OSAKAコラボ ヘアゴム (3種セット)

価格：1,000円（税込）

【シークレット】Angel Blue x CEREZO OSAKAコラボ プレイヤーズ アクリルキーホルダー (全32種)

価格：900円（税込）

選手展開：32選手展開

※2月1日時点の登録選手にて展開となります

【シークレット】Angel Blue x CEREZO OSAKAコラボ めじるしチャーム (全7種)

価格：600円（税込）

【ガチャ】Angel Blue x CEREZO OSAKAコラボ 缶バッジ (全7種)

価格：500円（税込）

ナルミヤキャラクターズについて

2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド、「エンジェルブルー」「メゾピアノジュニア」「ポンポネットジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたち。

ホームページは＜こちら＞(https://www.narumiya-online.jp/shop/brand/55/)

注意事項

※販売内容・デザインに関しては、変更となる場合がございます

※原則として、ご注文後の変更・キャンセルはお受け致しかねますのでご注意ください

※他の予約商品等と同時にご注文された場合、お届け時期の遅い商品と併せて一括での発送となります

※購入後の転売等は固くお断りいたします。転売目的での購入と判断した場合、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます