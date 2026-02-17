阪九フェリー「いずみ」2026年2月19日より運航再開

株式会社ＳＨＫライン

阪九フェリー株式会社（本部：北九州市門司区）は、機関故障（左舷減速機の損傷）により長期欠航しておりましたフェリー「いずみ」について、部品交換および安全性の確認が完了したため、2026年2月19日（木）新門司港出発便より運航を全面的に再開することをお知らせいたします。

長期にわたり、ご利用のお客様ならびに物流や観光に携わる皆様には多大なるご不便とご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

■ 運航再開の背景と経緯

「いずみ」は2024年12月20日より、左舷減速機の損傷に起因する機関故障のため長期欠航を余儀なくされてきました。2025年度には、右舷側の健全性が確認されたことから、期間限定で貨物車両のみを対象とした「臨時運航」を実施してまいりましたが、この度、損傷箇所の部品交換および厳格な検査を経て、旅客・車両ともに安全に輸送できる体制が整いました。

西日本の経済と生活を支える海洋インフラの担い手として、その社会的使命を深く再認識し、万全の安全管理のもとでヒトとモノを繋ぎ、皆様の日常を支える確かな足となれるよう努めてまいります。

■ 「いずみ」運航再開および予約について

・運航再開日：2026年2月19日（木）新門司港17:30発-泉大津港6:00着

・予約受付開始：2026年2月18日（水） 8時より

・予約方法：電話予約：0570-01-8989（ナビダイヤル）（受付時間：9:00～18:00）

インターネット予約：ふネット予約(https://fnet.han9f.co.jp/login.php?_gl=1*122rn46*_gcl_au*MTc5MDAyMDc2Ny4xNzY2NDYzNzc4)（公式Webサイト）（受付時間：8:00～）

■ いずみ復帰記念キャンペーン

「いずみ」の運航再開をお待ちいただいたお客様への感謝のしるしとして、特別なプレゼントをご用意いたしました。

・内容：オリジナルデザインの泉州タオルをプレゼント

・対象： 「いずみ」乗船 デラックス以上の個室をご利用のお客様

・受取方法： 客室内にご用意しております。ご自由にお持ち帰りください。

船名ゆかりの地の名産品「泉州タオル」オリジナルデザイン泉州タオルとは

大阪の泉州地域で作られている、130年以上の歴史を誇る日本タオル産業発祥のブランドです。愛媛の「今治タオル」と並ぶ日本の2大タオルの一つに数えられます。最大の特徴は、独自の「後晒（あとざらし）製法」。おろしたてから清潔で吸水性に優れており、届いた瞬間から最高の使い心地を実感できるのが魅力です。

■ 「いずみ」について

・就航日：2015年1月22日 新門司～泉大津航路

・総トン数： 16,040トン

・全長 / 全幅： 195m / 29.6m

・航海速力： 約23.5ノット

・車両積載能力： トラック196台、乗用車188台

・旅客定員： 625名

阪九フェリー いずみ

【本件に関するお問い合わせ先】

阪九フェリー株式会社 旅客営業部 営業企画課

電話：093-481-6981（受付時間：平日10:00～17:00 ※土日祝日休業）

公式サイト：https://www.han9f.co.jp/