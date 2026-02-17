TBSラジオ「見事なお仕事」で大腸がん検診の重要性を紹介しました

栄研化学株式会社

栄研化学株式会社（本社：東京都千代田区、代表執行役社長：瀬川 雄司）は、2月16日に放送された

TBSラジオ番組「見事なお仕事」に代表執行役社長の瀬川が出演し、大腸がん検診の重要性や当社の取り組みを紹介しましたので、お知らせいたします。

本ラジオ番組は、ポップカルチャー総合誌『BRUTUS』の元編集長でカルチャーに精通する西田善太氏がナビゲーターを務め、企業が挑戦する“見事な”取り組みや、新たな価値を紹介する番組です。西田氏独自の視点で企業の本質を掘り下げています。

今回の放送では、西田氏との対談を通じて、瀬川が、大腸がん検診の現状や当社の技術開発、今後の展望まで幅広く語っております。以下よりお聴きいただけますので、より多くの方々に知っていただく機会となれば幸いです。

番組概要

放送局 ：TBSラジオ

番組名 : 「見事なお仕事」

放送日時 ：2026年2月16日 16:50～17:00

アーカイブ：TBSラジオのポッドキャスト(https://open.spotify.com/episode/5XW6eEN5ozMNs1Cw7odEYL)およびradiko(https://radiko.jp/r_seasons/10010122)で配信中

（radicoは放送後、1週間お聴きいただけます）

番組のエピソード

以下URLからもエピソードをお聴きいただけます。

https://www.eiken.co.jp/company/koukoku/

会社概要

会社名：栄研化学株式会社

住所：東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 御茶ノ水ソラシティ20階

ホームページ https://www.eiken.co.jp

事業内容：

・大腸がんスクリーニング検査の便潜血検査や遺伝子検査などをはじめとする臨床検査薬の研究開発・製造・販売

・食品検査や環境検査などに用いる検査用試薬・器具・器材の開発・製造・販売

本件に関するお問い合わせ先

栄研化学株式会社 サステナビリティ推進部

TEL: 03(5846)3379、e-mail: koho@eiken.co.jp