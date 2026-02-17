ちりめん山椒の「しののめ寺町」と和洋菓子の「一乗寺中谷」コラボ　　～【山椒めれんげ】【山椒ふぃなんしぇ】販売開始～

しののめ寺町

これまでも、ちりめん山椒の店にちなみ、菓子店とコラボして山椒を使ったオリジナル菓子を販売してまいりました。今回は「一乗寺中谷」様とのご縁を得て【山椒めれんげ】【山椒ふぃなんしぇ】の販売を開始いたしました。

〈本件のお問い合わせは下記までお願いします〉

・京都市中京区寺町通り夷川上ル久遠院前町669-3

・しののめ寺町 木村ひろみ

・TEL 075-255-7008

・FAX 075-255-7012

・URL https//kyoto-jako.jp

・E-mail jako@jupiter.ocn.ne.jp

〈開始日〉

2026年2月13日

〈価格〉山椒めれんげ 500円 山椒ふぃなんしぇ 260円（税込）

〈店舗概要〉

店舗 京じゃこ山椒 しののめ寺町

定休日 毎週水曜日、木曜日

営業時間 10時～17時30分

〈協力〉

店舗 一乗寺中谷

所在地 〒606-8151

京都市左京区一乗寺花ノ木町5

TEL 075-781-5504

FAX 075-711-1793

和洋折衷の上品なお菓子山椒ふぃなんしぇ山椒めれんげ新しいコラボ誕生

京都の一乗寺下り松にある風情あるお店「一乗寺中谷」様のお店の前で。

和菓子職人のご主人とパティシエの奥様と三人で撮影。