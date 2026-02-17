ちりめん山椒の「しののめ寺町」と和洋菓子の「一乗寺中谷」コラボ　　～【山椒めれんげ】【山椒ふぃなんしぇ】販売開始～

写真拡大 (全4枚)

しののめ寺町

これまでも、ちりめん山椒の店にちなみ、菓子店とコラボして山椒を使ったオリジナル菓子を販売してまいりました。今回は「一乗寺中谷」様とのご縁を得て【山椒めれんげ】【山椒ふぃなんしぇ】の販売を開始いたしました。



〈本件のお問い合わせは下記までお願いします〉


・京都市中京区寺町通り夷川上ル久遠院前町669-3


・しののめ寺町　木村ひろみ


・TEL　075-255-7008


・FAX　075-255-7012


・URL　https//kyoto-jako.jp


・E-mail jako@jupiter.ocn.ne.jp



〈開始日〉


2026年2月13日



〈価格〉山椒めれんげ　500円　山椒ふぃなんしぇ　260円（税込）



〈店舗概要〉


店舗　京じゃこ山椒　しののめ寺町


所在地　〒604-0993


　　　　京都市中京区寺町通り夷川上ル久遠院前町669-3


TEL　075-255-7008


FAX　075-255-7012


URL　https://kyoto-jako.jp


E-mail　jako@jupiter.ocn.ne.jp


定休日　毎週水曜日、木曜日　


営業時間　10時～17時30分



〈協力〉


店舗　一乗寺中谷


所在地　〒606-8151


　　　　京都市左京区一乗寺花ノ木町5


TEL　075-781-5504


FAX　075-711-1793




和洋折衷の上品なお菓子


山椒ふぃなんしぇ

山椒めれんげ


新しいコラボ誕生

京都の一乗寺下り松にある風情あるお店「一乗寺中谷」様のお店の前で。


和菓子職人のご主人とパティシエの奥様と三人で撮影。