ちりめん山椒の「しののめ寺町」と和洋菓子の「一乗寺中谷」コラボ ～【山椒めれんげ】【山椒ふぃなんしぇ】販売開始～
しののめ寺町
和洋折衷の上品なお菓子
山椒ふぃなんしぇ
山椒めれんげ
新しいコラボ誕生
これまでも、ちりめん山椒の店にちなみ、菓子店とコラボして山椒を使ったオリジナル菓子を販売してまいりました。今回は「一乗寺中谷」様とのご縁を得て【山椒めれんげ】【山椒ふぃなんしぇ】の販売を開始いたしました。
〈開始日〉
2026年2月13日
〈価格〉山椒めれんげ 500円 山椒ふぃなんしぇ 260円（税込）
〈店舗概要〉
店舗 京じゃこ山椒 しののめ寺町
所在地 〒604-0993
京都市中京区寺町通り夷川上ル久遠院前町669-3
TEL 075-255-7008
FAX 075-255-7012
URL https://kyoto-jako.jp
E-mail jako@jupiter.ocn.ne.jp
定休日 毎週水曜日、木曜日
営業時間 10時～17時30分
〈協力〉
店舗 一乗寺中谷
所在地 〒606-8151
京都市左京区一乗寺花ノ木町5
TEL 075-781-5504
FAX 075-711-1793
京都の一乗寺下り松にある風情あるお店「一乗寺中谷」様のお店の前で。
和菓子職人のご主人とパティシエの奥様と三人で撮影。