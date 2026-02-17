¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ¹âÀì¤¬¡ÖKIT/ICT¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó2025¡×¹ñÆâ³°¤Î³ØÀ¸¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò±Ñ¸ì¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¡£2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ë
Âç³ØÄÌ¿®¤«¤éÃæ³Ø¡¦¹â¹»¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡ÊICT¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡ÊKIT¡Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡ÖKIT/ICT¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡ÊICT¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡ÊKIT¡Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡ÖKIT/ICT¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥Þ¥¤¥ó¥É¾úÀ®¤È¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯ÅÙ¤Î½é³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¥²¥¹¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ò¾·¤¡¢¹ñÆâ³°¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢È¯É½¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤â¡¢¹ñÆâ³°¤Î³ØÀ¸¡¦Í¼±¼Ô¡¦´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ä¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿13»þ¤«¤é¤Î³ØÀ¸¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ²ÈÌò¿³ºº°÷¤òÁ°¤Ë¡¢³ØÀ¸¤¬¼«¤é¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò±Ñ¸ì¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¿¥¤¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³ØÀ¸¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤·¡¢È¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤ÎSPEAKERSÅù¾ÜºÙ¤Ï¥Ö¥í¡¼¥·¥ã¡ÊPDF¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.u-presscenter.jp/wp-content/uploads/2026/02/Startup-Brochure-20260203.pdf
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ :2025Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë9:30¡Á17:00
¥Æ¡¼¥Þ :¡ÖFuture Creation, Together¡×
²ñ¾ì :¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ë¡Ê12¹æ´Û4³¬¡Ë¢¨°Ê²¼¥Þ¥Ã¥×¤Î¡ÚO¡Û¤Î·úÊª
https://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/ogigaoka.html
¼çºÅ :¹ñºÝ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»
¸å±ç: Knowledge Xchange¡¢HUTECH¡¢Mahidol Univ.¡¢SPU¡¢UEF¡¢CMU¡¢Tesh¡¢CAMT¡¢Startup Weekend¶âÂô¡¢ Whatnot Startup StudioÂ¾
È¯É½¼Ô: ¹ñºÝ¹âÀì¡¢¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡¢HUTECH¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¡¢SPU¡Ê¥¿¥¤¡Ë³ØÀ¸Â¾
¸À¸ì: ±Ñ¸ì¡Ê°ìÉôÆüËÜ¸ìËÝÌõ¤¢¤ê¡Ë
»²²ÃÂÐ¾Ý: ¹ñÆâ³°¤Î³ØÀ¸¡¢¶µ°é´Ø·¸¼Ô¡¢´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô
¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£9:30¡Á9:40 ¼çºÅ¼Ô°§»¢
¢£9:45¡Á10:45 ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡
¡¡¡¡¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ëÌ¤Íè¤Ø¡ª- À¤³¦¤ÈÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×»ö¾ð¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¡×
¢£10:55¡Á11:55 ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¢
¡¡¡¡¡Ö¶¦¤ËÁÏÂ¤¤¹¤ëÎÏ¡¡-¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¡×
¢£13:00¡Á16:20 ³ØÀ¸¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÊÁ°È¾¡¦¸åÈ¾¡Ë
¢£17:00 É½¾´¼°¡¦¹ÖÉ¾¡¦¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°
¡ÚËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§¡Û
¡¦ ¹ñÆâ³°¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó
¡¦³¤³°¥²¥¹¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¹Ö±é
¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ð
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡¡¡¡¡
¹ñºÝ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡¡
¥á¡¼¥ë¡§event@ict-kanazawa.ac.jp¡¡ÅÅÏÃ¡§076-248-1080
https://www.ict-kanazawa.ac.jp/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø´ë²èÉô¹Êó²Ý
¹ñºÝ¹âÀìÃ´Åö¡§´ë²èÉô¡¡»ÖÂë±ÑÃË
½»½ê¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ôµ×°Â2-270
TEL¡§ÅÅÏÃ 076-246-4784
¥á¡¼¥ë¡§koho@kanazawa-it.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¹ñºÝ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡ÊICT¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡ÊKIT¡Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡ÖKIT/ICT¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡ÊICT¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡ÊKIT¡Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡ÖKIT/ICT¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥Þ¥¤¥ó¥É¾úÀ®¤È¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿13»þ¤«¤é¤Î³ØÀ¸¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ²ÈÌò¿³ºº°÷¤òÁ°¤Ë¡¢³ØÀ¸¤¬¼«¤é¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò±Ñ¸ì¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¿¥¤¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³ØÀ¸¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤·¡¢È¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤ÎSPEAKERSÅù¾ÜºÙ¤Ï¥Ö¥í¡¼¥·¥ã¡ÊPDF¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.u-presscenter.jp/wp-content/uploads/2026/02/Startup-Brochure-20260203.pdf
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ :2025Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë9:30¡Á17:00
¥Æ¡¼¥Þ :¡ÖFuture Creation, Together¡×
²ñ¾ì :¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ë¡Ê12¹æ´Û4³¬¡Ë¢¨°Ê²¼¥Þ¥Ã¥×¤Î¡ÚO¡Û¤Î·úÊª
https://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/ogigaoka.html
¼çºÅ :¹ñºÝ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»
¸å±ç: Knowledge Xchange¡¢HUTECH¡¢Mahidol Univ.¡¢SPU¡¢UEF¡¢CMU¡¢Tesh¡¢CAMT¡¢Startup Weekend¶âÂô¡¢ Whatnot Startup StudioÂ¾
È¯É½¼Ô: ¹ñºÝ¹âÀì¡¢¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡¢HUTECH¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¡¢SPU¡Ê¥¿¥¤¡Ë³ØÀ¸Â¾
¸À¸ì: ±Ñ¸ì¡Ê°ìÉôÆüËÜ¸ìËÝÌõ¤¢¤ê¡Ë
»²²ÃÂÐ¾Ý: ¹ñÆâ³°¤Î³ØÀ¸¡¢¶µ°é´Ø·¸¼Ô¡¢´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô
¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£9:30¡Á9:40 ¼çºÅ¼Ô°§»¢
¢£9:45¡Á10:45 ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡
¡¡¡¡¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ëÌ¤Íè¤Ø¡ª- À¤³¦¤ÈÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×»ö¾ð¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¡×
¢£10:55¡Á11:55 ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¢
¡¡¡¡¡Ö¶¦¤ËÁÏÂ¤¤¹¤ëÎÏ¡¡-¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¡×
¢£13:00¡Á16:20 ³ØÀ¸¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÊÁ°È¾¡¦¸åÈ¾¡Ë
¢£17:00 É½¾´¼°¡¦¹ÖÉ¾¡¦¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°
¡ÚËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§¡Û
¡¦ ¹ñÆâ³°¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó
¡¦³¤³°¥²¥¹¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¹Ö±é
¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ð
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡¡¡¡¡
¹ñºÝ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡¡
¥á¡¼¥ë¡§event@ict-kanazawa.ac.jp¡¡ÅÅÏÃ¡§076-248-1080
https://www.ict-kanazawa.ac.jp/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø´ë²èÉô¹Êó²Ý
¹ñºÝ¹âÀìÃ´Åö¡§´ë²èÉô¡¡»ÖÂë±ÑÃË
½»½ê¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ôµ×°Â2-270
TEL¡§ÅÅÏÃ 076-246-4784
¥á¡¼¥ë¡§koho@kanazawa-it.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/