¹ñºÝ¹âÀì¤¬¡ÖKIT/ICT¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó2025¡×¹ñÆâ³°¤Î³ØÀ¸¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò±Ñ¸ì¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¡£2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ë

¹ñºÝ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡ÊICT¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡ÊKIT¡Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡ÖKIT/ICT¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£

¹ñºÝ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡ÊICT¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡ÊKIT¡Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡ÖKIT/ICT¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥Þ¥¤¥ó¥É¾úÀ®¤È¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¹ñºÝÅª¤Ê¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£

ºòÇ¯ÅÙ¤Î½é³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¥²¥¹¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ò¾·¤­¡¢¹ñÆâ³°¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢È¯É½¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤â¡¢¹ñÆâ³°¤Î³ØÀ¸¡¦Í­¼±¼Ô¡¦´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ä¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿13»þ¤«¤é¤Î³ØÀ¸¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ²ÈÌò¿³ºº°÷¤òÁ°¤Ë¡¢³ØÀ¸¤¬¼«¤é¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò±Ñ¸ì¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¿¥¤¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³ØÀ¸¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤·¡¢È¯É½¤·¤Þ¤¹¡£

³«ºÅ³µÍ×

Æü»þ :2025Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë9:30¡Á17:00

¥Æ¡¼¥Þ :¡ÖFuture Creation, Together¡×

²ñ¾ì :¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ë¡Ê12¹æ´Û4³¬¡Ë¢¨°Ê²¼¥Þ¥Ã¥×¤Î¡ÚO¡Û¤Î·úÊª

https://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/ogigaoka.html

¼çºÅ :¹ñºÝ¹âÅùÀìÌç³Ø¹»

¸å±ç: Knowledge Xchange¡¢HUTECH¡¢Mahidol Univ.¡¢SPU¡¢UEF¡¢CMU¡¢Tesh¡¢CAMT¡¢Startup Weekend¶âÂô¡¢ Whatnot Startup StudioÂ¾

È¯É½¼Ô: ¹ñºÝ¹âÀì¡¢¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡¢HUTECH¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¡¢SPU¡Ê¥¿¥¤¡Ë³ØÀ¸Â¾

¸À¸ì: ±Ñ¸ì¡Ê°ìÉôÆüËÜ¸ìËÝÌõ¤¢¤ê¡Ë

»²²ÃÂÐ¾Ý: ¹ñÆâ³°¤Î³ØÀ¸¡¢¶µ°é´Ø·¸¼Ô¡¢´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô

¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÍ½Äê¡Ë

¢£9:30¡Á9:40 ¼çºÅ¼Ô°§»¢

¢£9:45¡Á10:45 ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó­¡

¡¡¡¡¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ëÌ¤Íè¤Ø¡ª- À¤³¦¤ÈÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×»ö¾ð¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¡×

¢£10:55¡Á11:55 ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó­¢

¡¡¡¡¡Ö¶¦¤ËÁÏÂ¤¤¹¤ëÎÏ¡¡-¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¡×

¢£13:00¡Á16:20 ³ØÀ¸¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÊÁ°È¾¡¦¸åÈ¾¡Ë

¢£17:00 É½¾´¼°¡¦¹ÖÉ¾¡¦¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°

¡ÚËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§¡Û

¡¦ ¹ñÆâ³°¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó

¡¦³¤³°¥²¥¹¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¹Ö±é

¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ð

