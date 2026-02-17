¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¶å½£Âç³Ø¸ø³«¹ÖºÂKyushu University Open Explorations 100¼õ¹Ö¼ÔÊç½¸³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¶å½£Âç³Ø¤Î»ý¤Ä¸¦µæ¡¦¶µ°é¤Î¡ÖÁí¹çÃÎ¡×¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¡È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡É¤«¤Ä¡È³Ú¤·¤¯¡ÉÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¡ÖÁí¹çÃÎ¡×¤Î¸«¤¨¤ë²½¡¦ÂÎ´¶¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖKyushu University Open Explorations 100 ¡Ý¡ÖÁí¹çÃÎ¡×Ãµµæ¡Ý¡×¡ÊÎ¬¾ÎQ.O.E.100¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Q.O.E.100¤Ï¡¢ËÜ³Ø¸¦µæ¼Ô¤¬Ã´Åö¤¹¤ë³Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶ÈÅù¤Î¤´´óÉí¡¦¤´»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¸¦µæ¼Ô¡¢´ë¶È¡¢»ÔÌ±¡¢³ØÀ¸¤¬ÃÎ¼±¤ò¶¦Í¤·¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Íè¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ä¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÖÁí¹çÃÎ¡×¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡8Æü´ÖÏ¢Â³¤Ç¡¢90¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«¹Ö¤·¤Þ¤¹¡£°ËÅÔ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤ÎÂÐÌÌ¼õ¹Ö¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¼õ¹Ö¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¼õ¹Ö²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á 3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î8Æü´Ö¡¡¢¨1¥×¥í¥°¥é¥à50Ê¬¤Ç³«¹Ö
¡Ú²ñ¡¡¡¡¾ì¡Û¶å½£Âç³Ø°ËÅÔ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÊ¡²¬»ÔÀ¾¶è¸µ²¬744¡Ë
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ê5¥×¥í¥°¥é¥à¤Þ¤ÇÅÐÏ¿¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»²²ÃÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£¡Ë
¡ÚÅÐÏ¿ÊýË¡¡ÛÀìÍÑ¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅÐÏ¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎQ.O.E.100web¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://in2fs.kyushu-u.ac.jp/qoe/
¡ÚÅÐÏ¿´ü¸Â¡Û2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë17»þ¤Þ¤Ç¡ÊÄê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡ÂèÄùÀÚ¡Ë¡¡
¡¡¡¡¢¬WEB¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
¼õ¹Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁª¤ÓÊý
¡¡Q.O.E.100¤Ï¼õ¹Ö¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢Áª¤ÓÊý¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò2¤ÄÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥à¤òÁª¤ÖºÝ¤Î»²¹Í¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Áª¤ÓÊý¡
90¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¡ÖÊ¬Ìî¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡×¡¢¡Öµ»½Ñ¡¦¸¦µæ¤ÎÀÚ¤ê¸ý¡×¡¢¡Ö¸¦µæ¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Î3¼¡¸µ¤ÇÀ°Íý¤·¡¢¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¹Ö¼Ô¤Ï¼«¤é¤Î´üÂÔ¤ä¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤òÁªÂò¤·¼õ¹Ö¤·¤Þ¤¹¡£
Áª¤ÓÊý¢
90¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¡ÖÊ¬Ìî¡¦¥Æ¡¼¥Þ¡×¤ò²£ÃÇ¤·¡¢5¤Ä¤ÎÂç¥Æ¡¼¥Þ¡¢19¤Î¾®¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¹Ö¼Ô¤Ï¡Ö´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¡×¤ä¡Ö²ò·è¤·¤¿¤¤²ÝÂê¡×¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤òÁªÂò¤·¼õ¹Ö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Q.O.E.100¤Î³«ºÅ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤äÅÐÏ¿ÊýË¡¡¢¼õ¹Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁª¤ÓÊý¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¾åµweb¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¶å½£Âç³Ø´ë²èÉô¼Ò²ñ¶¦ÁÏ²Ý
TEL¡§092-802-2432
¥á¡¼¥ë¡§publiclec-info@jimu.kyushu-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
