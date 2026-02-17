こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
元プロ野球選手 田中健介氏ら登壇 教育シンポジウム開催〜立命館小学校 開校20周年記念「AI時代に幸せを追求するラーニング・コミュニティのあり方」〜
立命館小学校は、開校20周年にあたり、「AI時代に幸せを追求するラーニング・コミュニティのあり方」をテーマとした教育シンポジウムを、2026年2月28日（土）に立命館朱雀キャンパスで開催します。
本シンポジウムは、AIの進展により学びや社会のあり方が大きく変化する中で、学校を中心とした学びの場や人と人とのつながりを、改めて考えることを目的としています。
当日は、北海道日本ハムファイターズなどで活躍し、現在は同球団のスペシャルアドバイザーも務める学校法人田中学園理事長の田中賢介氏と、株式会社ボーネルンド代表取締役社長の中西みのり氏が登壇し、それぞれの立場から、AI時代の学びやコミュニティのあり方について講演します。スポーツ、教育、企業活動といった異なる分野で実践を重ねてきた登壇者の視点を通して、子どもの学びにとどまらず、大人や社会全体が学び続けるために、学校が果たす役割や可能性について考えます。
また、講演後には、立命館小学校の関係者も交えたパネルディスカッションを行い、学校現場の実践と社会の変化をつなぎながら、これからの学びのあり方について意見を交わします。
【開催概要】
立命館小学校 20 周年事業 教育シンポジウム
「AI時代に幸せを追求するラーニング・コミュニティのあり方」
日 時： 2026年2月28日（土）14時30分〜16時30分（14時受付開始）
会 場： 立命館 朱雀キャンパス （京都市中京区西ノ京朱雀町１）
対 象： 教育関係者、一般市民の皆さま
参 加 申 込： 以下、いずれかの方法でお申し込みください。
Peatix
https://peatix.com/event/4638660/view
Forms(ログイン不要）
https://forms.office.com/r/e356VwdPg3
※詳細は添付PDFをご参照ください。
【参考】
立命館小学校 WEBサイト：https://www.ritsumei.ac.jp/primary/
立命館小学校開校20周年サイト：https://www.ritsumei.ac.jp/primary/20th/
▼本件に関する問い合わせ先
立命館大学 広報課
TEL：075-813-8300
メール：r-koho@st.ritsumei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
