Â¿ËàÂç³Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º³ØÉô º£Â¼¹¯»Ò¥¼¥ß¤¬´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¼«Ê¬¤Çºî¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÁMake A Good Day For You ¡Á¡×¤òÆ£Âô»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡ÖODAKYU¾ÅÆîGATE¡×¤Ç³«ºÅ
2026Ç¯£²·î14Æü¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Çºî¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÁMake A Good Day For You ¡Á¡×¤Ï¡¢Â¿ËàÂç³Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º³ØÉô º£Â¼¹¯»Ò¥¼¥ß¤¬¾®ÅÄµÞSC¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Æ£Âô±ØÆî¸ý¤Î¡ÖODAKYU¾ÅÆîGATE¡×¤Ë¤Æ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¸¦µæ¤¹¤ëº£Â¼¥¼¥ß4Ç¯À¸¤¬´ë²è¤«¤é±¿±Ä¤Þ¤Ç¤òÃ´¤¦¼ÂÁ©·¿³Ø½¤¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£¾¦¶È»ÜÀß¤òÃ±¤Ê¤ë¾ÃÈñ¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°é¤àµòÅÀ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬ÀÜµÒ¤òÄÌ¤¸¤¿ÂÐÏÃ¤ò½Å»ë¤·¡¢³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥ÈÀ©ºî¡¦¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥é¥¦¥óÁõ¾þ¡§¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºîÉÊÀ©ºî¤òÄÌ¤¸¡¢³ØÀ¸¤ÈÉý¹¤¤À¤Âå ¤ä¿Æ»Ò¤Î¸òÎ®¤òÁÏ½Ð¡£
¡¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥é¤Ç¤Î»£±Æ¤È¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§´°À®ÉÊ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ»£±Æ¤·¡¢ÂÎ¸³¤ò»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤ë·Á¤Ë¡£
¡¦Good Things¥Ü¡¼¥É¡§Æü¡¹¤Î¤¦¤ì¤·¤¤½ÐÍè»ö¤ä´¶¼Õ¤ò¥«¡¼¥É¤Ëµ¤·¤Æ·Ç¼¨¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¿´Íý³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥¼¥ß¤Î¥ï¡¼¥¯¤òÃÏ°è¸þ¤±¤Ë¼Â»Ü¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Î²ÈÂ²¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬»²²Ã¤·¡¢³ØÀ¸¤ÈÍè¾ì¼Ô¤Î¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤ÎÀß·×¤È±¿±Ä¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£º£Â¼¥¼¥ß¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â»º´±³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¡Ö¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤È¡ÖÃÏ°è¸òÎ®¤ÎÁÏ½Ð¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë²ÝÂê²ò·è·¿³Ø½¤¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ØÄ¹¼¼
»³ËÜµª»Ò
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»ÔÀ»¥öµÖ4-1-1
TEL¡§042-337-7300
FAX¡§042-337-7103
¥á¡¼¥ë¡§hisho@gr.tama.ac.jp
