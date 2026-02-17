こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
累計販売数130万点突破 アルペン限定コレクション ニューバランス「THE CITY」2026年春夏コレクションが登場
メンズは「チノスタイル」、ウィメンズは「デニムスタイル」で今春夏をワンランク上の装いへ
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、2020年にデビューしたアパレル「THE CITY（ザ シティ）」コレクションの2026年春夏新作を発表いたします。
「THE CITY」は、「オンの時も、オフの時も、もっと自由に、もっと自分らしく」をコンセプトに、ビジネスからカジュアルまで幅広く活躍するライフスタイルウェアです。スポーツブランドのニューバランスならではの機能性と、ビジネスシーンにも馴染む洗練されたデザインを両立し、2020年の登場以来、不動の人気を誇る定番シリーズとして累計販売数130万点の実績を築いてまいりました※。
※累計実績2020年2月〜2025年12月
この度、機能性とデザイン性をさらに追求し、2026年春夏の新作コレクションを発売いたします。本コレクションでは、メンズは多彩なシルエットでシーンに合わせて選べる「チノスタイルパンツ」、ウィメンズはデニムのような表情を持ちながら、軽量で動きやすい新素材の「デニムライクシリーズ」を主力に展開します。
定番セットアップからアクティブスタイルまで、様々な日常を彩る「THE CITY」は、2月13日（金）より全国のスポーツデポ・アルペン(一部店舗除く)、公式オンラインストア 他にて発売中です。
「THE CITY」コレクション特集ページ
https://store.alpen-group.jp/campaign/sportsdepo_alpen/brand/newbalance/the-city/
■商品概要
MEN
オンもオフも格上げする万能なパンツのバリエーションを拡充して展開。シーンに合わせて選べる、素材やシルエットで、大人の日常には「THE CITY」という最適解をご提案します。
特に今シーズン「チノスタイル」シリーズは４つのシルエット（スリムテーパード／ストレート／セミワイド／ショーツ）を揃え、素材を大幅にアップデートしました。“太番手の糸で織り上げた高密度ファブリック”をさらに最適化し、軽やかさと耐久性を両立した新質感へ進化しています。
【デイリースタイル（チノスタイルストレートパンツ）】
オンオフ自在で美シルエットを叶える、チノスタイルストレートパンツを用いた快適なスタイリング。ワンタック入りでほどよいゆとりを持たせつつ、膝下はすっきりと落ちるストレートラインとなっており、幅広いシューズとバランスよく合わせられる万能パンツです。
【カジュアルスタイル（チノスタイルセミワイドパンツ）】
春を軽やかに纏うチノスタイルセミワイドパンツを用いたスタイリング。裾までまっすぐ落ちるセミワイドのリラックスシルエットで、動きやすさと上品さを両立。オフスタイルでよりカジュアル感を楽しむのに最適なパンツです。
WOMEN
春の装いに心地よさと上品さを添えるラインナップとして、ウィメンズラインにデニムライクシリーズが新登場します。柔らかくストレッチ性に優れた薄手生地が、デニム特有のカジュアルな印象に、THE CITYらしいクリーンで整った佇まいをプラス。軽やかさときちんと感を両立した、春にぴったりの着心地を実現しました。
【デニムセットアップスタイル】
気負わず着られる、春のデニムスタイルです。ジャケットは動きやすく着回し力抜群の定番カラーで、春の外出時の羽織りとして大活躍。セットアップのスカートは、総ゴム仕様とドローコードによりスムーズな着脱を実現しました。
【デニムドレススタイル】
驚くほど軽くやわらかなデニムスタイルのジャンパードレスは、メタルファスナーとステッチワークが光る主役級の一枚。さまざまなインナーに合わせられ、着回し力も抜群です。凹凸感のある表情豊かなドビーショートプルオーバーでさわやかな着こなしを実現します。
■OCEANS New Balance Alpen 特別プロモーション
全国のスポーツデポ・アルペン（一部除く）の店舗において、2026年2月13日から3月15日の期間限定で、人気ライフスタイル誌『OCEANS』とタイアップしたスタイリング提案を実施します。
※予告なく期間が変更される可能性があります
雑誌やWEBを中心に幅広く活躍する加藤 快さんをモデルに起用。今季注目のチノスタイルパンツを主役に、多彩なシルエットを活かした最旬スタイリング企画を公開します。ビジネスからカジュアルまで、大人のリアルな日常に寄り添う、春のワードローブをご提案します。
詳しくはこちらからチェック
URL https://oceans.tokyo.jp/article/detail/53703
「THE CITY」コレクション特集ページ
https://www.alpen-group.jp/campaign/sportsdepo_alpen/brand/newbalance/the-city/
■販売店情報
全国のスポーツデポ、アルペンおよび下記のオンラインストアにてご購入いただけます。
※店舗、サイトにより取り扱い商品が異なる場合がございます。
・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/
・アルペングループ公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/
・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/
・アルペングループヤフー店：https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/alpen-group/top/
・Alpen Group ZOZOTOWN店: https://zozo.jp/shop/alpen-sportsdepo/
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、2020年にデビューしたアパレル「THE CITY（ザ シティ）」コレクションの2026年春夏新作を発表いたします。
「THE CITY」は、「オンの時も、オフの時も、もっと自由に、もっと自分らしく」をコンセプトに、ビジネスからカジュアルまで幅広く活躍するライフスタイルウェアです。スポーツブランドのニューバランスならではの機能性と、ビジネスシーンにも馴染む洗練されたデザインを両立し、2020年の登場以来、不動の人気を誇る定番シリーズとして累計販売数130万点の実績を築いてまいりました※。
この度、機能性とデザイン性をさらに追求し、2026年春夏の新作コレクションを発売いたします。本コレクションでは、メンズは多彩なシルエットでシーンに合わせて選べる「チノスタイルパンツ」、ウィメンズはデニムのような表情を持ちながら、軽量で動きやすい新素材の「デニムライクシリーズ」を主力に展開します。
定番セットアップからアクティブスタイルまで、様々な日常を彩る「THE CITY」は、2月13日（金）より全国のスポーツデポ・アルペン(一部店舗除く)、公式オンラインストア 他にて発売中です。
「THE CITY」コレクション特集ページ
https://store.alpen-group.jp/campaign/sportsdepo_alpen/brand/newbalance/the-city/
■商品概要
MEN
オンもオフも格上げする万能なパンツのバリエーションを拡充して展開。シーンに合わせて選べる、素材やシルエットで、大人の日常には「THE CITY」という最適解をご提案します。
特に今シーズン「チノスタイル」シリーズは４つのシルエット（スリムテーパード／ストレート／セミワイド／ショーツ）を揃え、素材を大幅にアップデートしました。“太番手の糸で織り上げた高密度ファブリック”をさらに最適化し、軽やかさと耐久性を両立した新質感へ進化しています。
【デイリースタイル（チノスタイルストレートパンツ）】
オンオフ自在で美シルエットを叶える、チノスタイルストレートパンツを用いた快適なスタイリング。ワンタック入りでほどよいゆとりを持たせつつ、膝下はすっきりと落ちるストレートラインとなっており、幅広いシューズとバランスよく合わせられる万能パンツです。
【カジュアルスタイル（チノスタイルセミワイドパンツ）】
春を軽やかに纏うチノスタイルセミワイドパンツを用いたスタイリング。裾までまっすぐ落ちるセミワイドのリラックスシルエットで、動きやすさと上品さを両立。オフスタイルでよりカジュアル感を楽しむのに最適なパンツです。
WOMEN
春の装いに心地よさと上品さを添えるラインナップとして、ウィメンズラインにデニムライクシリーズが新登場します。柔らかくストレッチ性に優れた薄手生地が、デニム特有のカジュアルな印象に、THE CITYらしいクリーンで整った佇まいをプラス。軽やかさときちんと感を両立した、春にぴったりの着心地を実現しました。
【デニムセットアップスタイル】
気負わず着られる、春のデニムスタイルです。ジャケットは動きやすく着回し力抜群の定番カラーで、春の外出時の羽織りとして大活躍。セットアップのスカートは、総ゴム仕様とドローコードによりスムーズな着脱を実現しました。
【デニムドレススタイル】
驚くほど軽くやわらかなデニムスタイルのジャンパードレスは、メタルファスナーとステッチワークが光る主役級の一枚。さまざまなインナーに合わせられ、着回し力も抜群です。凹凸感のある表情豊かなドビーショートプルオーバーでさわやかな着こなしを実現します。
■OCEANS New Balance Alpen 特別プロモーション
全国のスポーツデポ・アルペン（一部除く）の店舗において、2026年2月13日から3月15日の期間限定で、人気ライフスタイル誌『OCEANS』とタイアップしたスタイリング提案を実施します。
※予告なく期間が変更される可能性があります
雑誌やWEBを中心に幅広く活躍する加藤 快さんをモデルに起用。今季注目のチノスタイルパンツを主役に、多彩なシルエットを活かした最旬スタイリング企画を公開します。ビジネスからカジュアルまで、大人のリアルな日常に寄り添う、春のワードローブをご提案します。
詳しくはこちらからチェック
URL https://oceans.tokyo.jp/article/detail/53703
「THE CITY」コレクション特集ページ
https://www.alpen-group.jp/campaign/sportsdepo_alpen/brand/newbalance/the-city/
■販売店情報
全国のスポーツデポ、アルペンおよび下記のオンラインストアにてご購入いただけます。
※店舗、サイトにより取り扱い商品が異なる場合がございます。
・スポーツデポ・アルペン店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/
・アルペングループ公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/
・アルペン楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/alpen/
・アルペングループヤフー店：https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/alpen-group/top/
・Alpen Group ZOZOTOWN店: https://zozo.jp/shop/alpen-sportsdepo/
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/