【銀座 蔦屋書店】パロディといたずらが交差する、森洋史の個展「メタやたら」を2月28日（土）より開催。時代を象徴するスターたちの肖像をゲームのイメージと接続した「ポップスターシリーズ」を新たに公開。