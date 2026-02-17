日本のアナログIC市場規模・シェアレポート、成長分析および予測（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「日本のアナログIC市場の将来トレンドおよび機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表いたします。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者の皆様が情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、ならびに各社の市場参入戦略（GTM戦略）の把握を行っています。
日本のアナログIC市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年の期間において年平均成長率（CAGR）4.6％を見込み、2035年末までに市場規模98億米ドルを創出すると予測されています。2025年の市場規模は69億米ドルと評価されました。
日本のアナログ集積回路（IC）市場は、日本の電子機器、自動車システム、産業オートメーション分野における世界的リーダーシップに支えられた、同国の広範な半導体エコシステムの中核的セグメントです。アナログICは、音、動き、温度などの現実世界の現象を表す電圧などの連続信号を処理する半導体デバイスであり、デジタルおよびミックスドシグナル技術が急速に拡大する中においても、従来型および新興産業の双方で不可欠な存在となっています。
市場規模およびシェア
日本のアナログIC市場は、近年着実に成長しています。複数の業界調査によると、2024～2025年の市場規模は約54億～65億米ドルと推定されており、電子機器製造基盤の強さおよび半導体需要の堅調さを反映しています。
市場シェア動向
半導体分野における深い歴史と高い技術力を有する日本は、アジア太平洋地域におけるアナログIC消費の中で重要なシェアを占めています。同地域では、民生電子機器、通信インフラ、自動車用電子機器による需要が市場を下支えしています。
日本のアナログIC市場で事業を展開する主要企業には、ルネサス エレクトロニクス株式会社や三菱電機株式会社などの国内大手企業に加え、Analog Devices KK、STマイクロエレクトロニクス、ローム株式会社、Skyworks Solutionsなどの国際的半導体企業が含まれ、特定用途向けおよび汎用アナログ分野において競争を繰り広げています。
主要な成長要因
自動車の電動化および高度電子化
電気自動車（EV）への移行および自動車の電動化拡大は、日本におけるアナログICの主要な成長エンジンの一つです。アナログチップは、電源管理システム、バッテリー管理、モーター制御、インフォテインメントインターフェースなど、EV、ハイブリッド車、先進運転支援システム（ADAS）に不可欠な役割を果たしています。政府の補助金や環境規制の強化もEV普及を加速させ、それに伴い高精度アナログICの需要を拡大しています。
民生電子機器およびIoTの拡大
日本の民生電子機器分野（スマートフォン、タブレット、ウェアラブル、音響・映像機器、スマートホーム機器など）は依然として活発です。これらの製品は、信号増幅、電力制御、センサーインターフェースなどの機能においてアナログICに大きく依存しています。エンドユーザーの期待の高まりや5GおよびIoTの普及により、この大量市場カテゴリーにおける需要は継続的に支えられています。
