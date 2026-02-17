ウェアラブル ロボット外骨格 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月12に「ウェアラブル ロボット外骨格市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ウェアラブル ロボット外骨格に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ウェアラブル ロボット外骨格市場の概要
ウェアラブル ロボット外骨格 市場に関する当社の調査レポートによると、ウェアラブル ロボット外骨格 市場規模は 2035 年に約 155.4億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ウェアラブル ロボット外骨格 市場規模は約 18億米ドルとなっています。ウェアラブル ロボット外骨格 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 31.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ウェアラブル ロボット外骨格市場シェアの拡大は、高齢化の進行と、世界中で移動能力の低下や慢性疾患の蔓延が進んでいることによるものです。世界保健機関（WHO）の調査によると、60歳以上の人口は2023年の11億人から2030年には14億人に増加すると予想されています。ウェアラブルエクソスケルトンは、高齢者の移動支援や自立した日常生活を送る上での需要が急速に高まっています。
ウェアラブル ロボット外骨格に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/global-wearable-robotic-exoskeleton-market/115449
ウェアラブルロボット外骨格に関する市場調査では、脳卒中、脊髄損傷、神経変性疾患による運動障害の発生率の上昇により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。そのため、多くの医療機関では、患者の転帰改善とリハビリテーションの迅速化を目指し、理学療法や術後回復プログラムにエクソスケルトンを導入するケースが増えています。
しかし、現行のエクソスケルトンモデルは大型で快適性に問題があり、長時間の使用が制限されるため、技術的および設計上の制約により、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。さらに、デバイスを操作する熟練した専門家の不足も、市場の成長を阻害すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342044/images/bodyimage1】
ウェアラブル ロボット外骨格市場セグメンテーションの傾向分析
ウェアラブル ロボット外骨格 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ウェアラブル ロボット外骨格 の市場調査は、エンドユーザーアプリケーション別、モビリティ別、電源別、アクチュエータタイプ別と地域別に分割されています。
ウェアラブル ロボット外骨格市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-115449
ウェアラブル ロボット外骨格市場は、モビリティ別に基づいて、パワード/アクティブ、受け身に分割されています。このうち、パワード／アクティブシステムセグメントは、優れた機能性と幅広い用途により、予測期間中に75%のシェアを獲得し、市場を牽引すると予想されています。これらのシステムは、電動、油圧、または空気圧アクチュエータと高度なセンサーを組み合わせたもので、パッシブデバイスと比較して、患者の回復を早め、集中的な歩行訓練を行い、臨床転帰を改善するため、ヘルスケア分野で急速に普及が進んでいます。
