リーブ21の初回プランって何するの? リーブ21無料オンラインセミナー★2/26(木)12:00開催★
発毛専門リーブ21 (本社：大阪市中央区、
代表取締役社長：岡村勝正)は
2026年2月26日(木)のランチタイムに
無料オンラインセミナー
「リーブ21の初回プランってどうなの?」
を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342055/images/bodyimage1】
薄毛や抜け毛に悩む方の中には
「サロンに行く勇気がない」「勧誘が強いのでは？」
「どんなことをするのか想像できない」といった不安から、
一歩を踏み出せないケースが少なくありません。
そこで今回は、リーブ21の「初回プラン」の中身をご紹介します。
主な内容：
・初回プランでされる話は?
・カウンセリング～頭皮チェック
～体験施術の流れ
・初回プランを受けられた方の声
・よくある質問（料金・勧誘・所
要時間など）について
【開催概要】
・日時：2026年2月26日(木)12:00開始(約30分)
・形式：ZOOMミーティング／事前申込制
・参加費：無料
▼お申し込みはこちらから
https://www.reve21.co.jp/seminar
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342055/images/bodyimage2】
※Zoom参加URLはお申し込み後に自動送信されます。
※本セミナーは情報提供を目的としており、無理な勧誘等は一切行いません。
【会社概要】
会社名：株式会社 毛髪クリニック リーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ https://www.reve21.co.jp/
本社所在地：大阪府大阪市中央区城見2-1-61
ツイン21MIDタワー22F
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス及び
関連商品の販売、医療機器の製造販売
【本リリースに関する取材のお問い合わせ】
株式会社 毛髪クリニックリーブ21 広報部
TEL：090-4493-1685 FAX：06-4794-2481
Email：kouhou@reve21.co.jp
