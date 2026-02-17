スマートフォンやパソコン等でラジオが聴ける無料サービス「radiko（ラジコ）」で、2025年radikoで聴かれたラジオ番組・音楽を振り返る年間ランキングが発表され、TOKAI RADIOのプロ野球中継番組「ガッツナイター」が、中部エリアで最も聴かれた番組となった。（2026年2月17日発表：株式会社radiko）

「ガッツナイター」がradiko中部エリア首位を、2年連続で獲得

プロ野球中継番組「ガッツナイター」は昭和50年から続くTOKAI RADIOの長寿番組。中日ドラゴンズの試合を試合終了まで中継することや熱い実況解説が、多くの野球ファンから支持されている。「ガッツナイター」は、2024年もradikoで1番聴かれたラジオ番組として中部エリアNo.1となっており（2025年1月31日発表：株式会社radiko）、2年連続首位となった。※集計方法：2025年1月1日～12月31日の期間に、radikoで聴かれた各番組全放送回の聴取者数(ライブ・タイムフリー・タイムフリー30・エリアフリー合算)をランキング化※【中部エリア対象局】愛知県・岐阜県・三重県を無料配信エリアとする民放ラジオ局（7局）CBCラジオ、TOKAI RADIO、ぎふチャン、ZIP-FM、FM AICHI、FM GIFU、レディオキューブFM三重

佐久間宣行・SixTONES・Snow Man・なにわ男子――TOP10ランクイン番組がTOKAI RADIOで楽しめる

「10代男性・20代男性・30代男性・40代男性に1番聴かれたラジオ番組」TOP10にランクインした「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」、また「10代女性・20代女性・30代女性に1番聴かれたラジオ番組」TOP10にランクインした、「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」、「Snow Manの素のまんま」、「なにわ男子の初心ラジ！」、「レコメン！（駒木根葵汰）」は、TOKAI RADIOでも聴くことが出来る。

レジェンド解説陣に新たな顔 中田翔が加わる2026年「ガッツナイター」

TOKAI RADIOは、中日ドラゴンズのオフィシャル・ゴールドスポンサーとして、「Dragons Station TOKAI RADIO」を掲げ、リスナーと共にドラゴンズを全力応援している。2025シーズンは、山本昌、山粼武司、谷繁元信、福留孝介といったレジェンドが「ガッツナイター」のレギュラー解説陣を務めた。2026シーズンは、日本ハム、巨人、中日でプレーし昨シーズンで現役を引退した中田翔が解説陣に加わる。打点王3回、通算307本塁打、WBC日本代表など輝かしいキャリアを持つ中田の解説に期待が高まる。

ラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービス、radiko

radikoはスマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービス。過去7日以内に放送されたラジオ番組をさかのぼって聴ける「タイムフリー」機能（無料）や、エリアを越えて全国のラジオ番組を楽しめる「エリアフリー」機能（月額385円/税込※1）、時間制限なく過去30日以内のラジオ番組が聴ける「タイムフリー30」（月額480円/税込※2）機能などを通じて、通勤通学などの移動時にも時間や場所を選ばず、手軽に音声コンテンツを楽しめる。※1）App Store, Google Play から登録の場合は月額480円/税込 ※2）App Store, Google Playから登録の場合は月額620円/税込

https://www.tokairadio.co.jp/dragons/

【番組概要】■放送局：TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko )■番組タイトル：ガッツナイター■メッセージボード：番組へのメッセージ■番組X：@guts1332■番組ハッシュタグ：#ガッツナイター