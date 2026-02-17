この度、キャラバンコーヒー（運営元：株式会社ユニマットライフ／本社：東京都港区／代表取締役社長 落合昭）は、2026年２月17日（火）より、本格的な水出しアイスコーヒーを手軽にお楽しみいただける『毎日おいしいキャラバンコーヒー 水出しアイスコーヒー』を発売いたします。「ホットコーヒーを抽出して冷却する手間は省きたいけれど、リキッドコーヒーでは物足りない」というニーズに応えるピロータイプの水出しコーヒーバッグです。コーヒー粉を詰めたバッグを水に浸すだけで、抽出時の雑味を抑えつつ、焙煎豆由来の香ばしさとクリアな味わいを引き出した、本格的な水出しアイスコーヒーを手軽にお楽しみいただけます。ほどよい飲み応えがありながら、後味はすっきりとしたクリアな印象。心地よい苦みと穏やかな酸味がバランスよく調和した、日常的に楽しめる親しみのある味わいに仕上げています。

2026年2月17日（火）～

オンラインショップおよび直営店舗にて販売

https://www.caravan-coffee.jp/item/detail/1_1_0007558000_1/1

～商品特長～

- 毎日おいしいキャラバンコーヒー 水出しアイスコーヒーコーヒー粉を詰めたバッグを水に浸すだけで、抽出時の雑味を抑えつつ、焙煎豆由来の香ばしさとクリアな味わいを引き出した、本格的な水出しアイスコーヒーを手軽にお楽しみいただけます。

- 推奨抽出量／抽出時間500ml～800ml／4時間～８時間 ※常温水使用時- おいしさほどよい飲み応えがありながら、後味はすっきりとしたクリアな印象。心地よい苦味と穏やかな酸味がバランスよく調和し、日常的に楽しみやすい親しみのある味わいに仕上げています。

【商品名】 毎日おいしいキャラバンコーヒー 水出しアイスコーヒー【発売日】 2026年２月17日（火）～【販売場所】キャラバンコーヒー直営店公式オンラインショップ【内容量】 1 袋（120g）30g×4個入り【販売価格】1,188円（税込）【原材料】コーヒー豆（生豆生産国名:ブラジル、ベトナム）

【公式オンラインショップ商品ページ】https://www.caravan-coffee.jp/item/detail/1_1_0007558000_1/1

《公式オンラインショップ》https://www.caravan-coffee.jp《直営店舗一覧》https://www.caravan-coffee.com/shop

【キャラバンコーヒー】1928年横浜馬車道で、輸入食品と自家焙煎コーヒーを取り扱う店として創業し、日本にコーヒー文化を浸透させたコーヒーブランドです。以来、港町横浜ならではの先進的なビジョンと本物の味にこだわり、約1世紀の時を経て磨きあげた伝統の技でコーヒーを作り続けています。横浜の自社工場直送の新鮮なコーヒーをカフェで提供している他、ビーンズショップで販売もしています。こだわり抜いて創り上げた看板ブレンド「ゴールデンキャメル」を中心とした香り高い味わいのオリジナルコーヒーをぜひお試しください。https://www.caravan-coffee.com/ https://www.instagram.com/caravan.coffee.1928

【株式会社ユニマットライフ キャラバン事業本部】1928年に横浜馬車道で創業したコーヒーブランド「キャラバンコーヒー」を主軸とし、コーヒー豆の輸入、焙煎、加工、販売、卸売を展開する他、パティスリーブランド「ベルグの４月」3店舗の運営および洋菓子の製造販売、パリの中心地であるヴァンドーム広場のすぐ隣に本店を構えるフランスの紅茶ブランド「NINA’S」日本総代理店として茶葉製品の販売、卸売を行っています。https://www.unimat-life.co.jp/ https://www.unimat-caravan.co.jp/