【在庫管理を自動化】ホテルDXシステム『WASIMIL』が「客室リンク機能」を提供開始。一棟貸し・コネクティングルームなど複雑な客室構成の二重予約を防止

株式会社AZOO客室リンク機能により、関連客室の在庫が自動で連動し、二重予約を防止

宿泊業界向けのAll-in-One型ホテルDXシステム『WASIMIL(ワシミル)』を展開する株式会社AZOO(本社:京都市下京区、代表取締役:横田裕子)は、関連客室の在庫を自動連動させる「客室リンク機能」の提供を開始しました。

本機能により、一棟貸し・スイート・コネクティングルームなど複雑な客室構成でも、在庫管理を完全自動化できます。親子関係を設定するだけで在庫が自動連動し、オーバーブッキングを防ぎながら、すべての販売チャネルにリアルタイムで反映されます。

宿泊施設が抱える「複雑な在庫管理」の課題に対し、運営負荷を大幅に削減すると同時に、販売停止の遅れや在庫調整ミスによる収益機会の損失を防ぎ、販売可能な在庫を最大限活用できます。

宿泊施設の在庫管理における課題

宿泊施設、特に一棟貸しと部屋貸しを併売する施設やコネクティングルームを持つ施設では、以下のような課題を抱えていました。

導入前の課題

- 一棟貸しが予約されたら、手動で各部屋の在庫をクローズする必要がある- 部屋貸しが複数予約された際、一棟貸しの在庫を手動で停止しなければならない- OTAや予約サイトごとに在庫を調整する必要があり、作業負荷が高い- 手動調整のタイミングがずれると二重予約が発生し、顧客対応に追われる- コネクティングルームやスイートなど、複数の客室で構成される商品の在庫管理が煩雑

これらの課題により、施設担当者は在庫状況を都度確認し、予約のたびに手動で調整作業を行う必要がありました。

客室リンク機能で実現する、在庫の自動連動

イメージ：客室リンク機能により、親客室と子客室の在庫が自動で連動する仕組み

今回リリースした「客室リンク機能」は、親客室と子客室の関係を設定することで、いずれかが予約された際に関連客室の在庫を自動でクローズする機能です。

主な機能

１. 5種類のリンクタイプから選択可能

施設の客室構成に合わせて、以下のリンクタイプを設定できます。

- コネクティングルーム: 室内ドアでつながった隣接客室- 隣接する客室: 同じフロアで隣り合っている客室- スイート: 複数客室で構成されるスイート- ファミリー: ファミリー利用を想定した客室- 一棟貸し: 施設全体を1棟として扱う一棟貸し

２. 親子関係による柔軟な在庫管理

1つの客室を「親」として設定し、親が予約された際に自動的にクローズされる「子」客室を複数指定できます。逆に、子客室のいずれかが予約されると、親客室は自動的に販売停止になります。

３. 客室タイプをまたいだリンク設定

子客室は、施設内の任意の客室タイプから選択できるため、複雑な客室構成にも対応できます。

４. サイトコントローラー・予約エンジンに自動反映

在庫連動は、WASIMILのカレンダー、客室在庫画面、予約エンジン、サイトコントローラー連携在庫すべてに自動で反映されます。OTAごとに手動で調整する必要はありません。

導入前後で見る、在庫管理オペレーションの変化

導入前

- 一棟貸しまたは部屋貸しが予約されるたびに、手動で関連客室の在庫をクローズ- カレンダー、サイトコントローラー、各OTA管理画面で個別に在庫調整が必要- 調整漏れによる二重予約リスクが常に存在- 予約変更やキャンセル時も手動で在庫を再オープン

導入後

- 親子関係を一度設定すれば、以降は完全自動で在庫が連動- 予約発生時に該当日のみ自動で在庫がクローズ- 予約キャンセル時は在庫が自動で再オープン- すべての販売チャネルに自動反映され、手動調整が不要に

こんな施設におすすめ

『WASIMIL』について

- 一棟貸しと部屋貸しを併売している施設- コネクティングルームやスイート構成を持つ施設- 複数の客室タイプで複雑な在庫管理を行っている施設- オーバーブッキングリスクを完全に排除したい施設- 少人数運営で在庫管理の手間を削減したい施設

WASIMIL（ワシミル）は、予約管理、PMS（宿泊管理）、CRM、マーケティング、売上管理、会計帳票、BI分析、決済連携、スマートロックなど、宿泊運営に必要な機能を一元化したAll-in-One型ホテルDXシステムです。

さらに、AIコンシェルジュ・AIサマリー・スマートAIタグなどのAI機能を搭載し、ゲスト対応や情報整理、顧客分析を効率化。

少人数運営でも安定した運用と高いサービス品質を両立できるようサポートします。

株式会社AZOOについて

WASIMILの主な機能：- PMS（宿泊管理システム）- 直販予約システム- 料金・在庫管理- CRM（顧客管理）- マーケティングオートメーション- 売上管理・会計- BI分析- 清掃・設備管理- 決済連携- スマートロック・オンラインチェックイン- AI機能（AIコンシェルジュ／AIサマリー／スマートAIタグ）

株式会社AZOOは、「データで日本を観光立国する」をビジョンに掲げ、宿泊業界向けTravel Techサービスや観光自治体向けの観光データ分析事業を実施する京都発のスタートアップ企業です。主力製品である『WASIMIL』を通じて、宿泊施設のAI活用によるDX推進に取り組んでいます。

- 設立：2020年1月- 所在地：京都市下京区大政所町680-1- 代表者：代表取締役 横田 裕子- 公式サイト：https://www.wasimil.com- お問い合わせ：https://www.wasimil.com/contact-us