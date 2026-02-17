アディダステレックスより距離やレースプランに応じて設計された「アグラヴィック」のフランチャイズ 全4モデルが登場

アディダス ジャパン株式会社

アディダス ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：萩尾 孝平）は、アウトドアカテゴリー「adidas TERREX（アディダス テレックス）(https://www.adidas.jp/_outdoor)」より、トレイルランニングシューズ「Agravic（アグラヴィック）」フランチャイズの最新ラインアップとして、Agravic Speed Ultra 2 / Agravic TT / Agravic Speed 2 / Agravic 4 の全4モデルを展開※します。

※Agravic Speed Ultra 2 / Agravic TT / Agravic Speed 2：2026年2月17日発売

※Agravic 4：2026年4月10日発売

トレイルランニングシューズは、距離、標高差、路面状況、そしてレースプランによって、求められる性能が大きく異なります。「Agravic」フランチャイズは、日本国内での駅伝記録だけでなく、世界中で記録更新を支えてきたロードランニングの「ADIZERO（アディゼロ）シリーズ」で培われた効率的な走行性能をベースに、ウルトラディスタンスレースからテクニカルなトレイル、ショートディスタンスのレース、そして日常的なトレーニングやオフロードでのランニングまで、細分化するランナーのニーズやレースプランに応じた選択肢を提供することを目的に開発されました。

すでに2025年12月に国内先行発売されたフラッグシップモデル「Agravic Speed Ultra 2」を軸に、用途・距離・路面特性の異なる3モデルが加わることで、「Agravic」フランチャイズはより立体的なラインアップへと進化します。

デザイン面では、前述のロードランニングシューズADIZEROシリーズで用いられてきた力強いスリーストライプスを表現し、ブランドとしての一貫したプロダクトアイデンティティをトレイルランニングにも反映しています。

国内トレイルランニングアスリートに向け、パフォーマンス支援プログラムを始動

アディダス ジャパンは日本国内の主要トレイルレースを対象とした新たなアスリート支援プログラムの展開を予定しています。本プログラムでは、adidas TERREX製品を着用してプログラム対象カテゴリーのレースに出場した選手の競技成績に応じてポイントを付与し、年間を通じて選手支援を行う仕組みの設計を進めています。

本取り組みは、過去の実績や所属に関わらず、挑戦するランナーを広く対象とし、レースでのパフォーマンスを評価軸の一つとして支援機会を提供することを目的としたものです。

なお、対象レース・評価基準・実施内容などの詳細は現在調整中であり、2026年秋冬シーズンに順次発表予定です。*プログラム内容は断りなく変更されることがあります。詳細は続報をお待ちください。

商品詳細

■ Agravic Speed Ultra 2（アグラヴィック スピード ウルトラ 2）

ウルトラディスタンスレースに向けた、フランチャイズの最上位モデル

100kmを超えるウルトラディスタンスのトレイルレースを想定し、長時間にわたる走行効率と安定性を重視して設計されたモデル。変化の大きい路面や長い下りが続くウルトラトレイル特有の環境に対応するクッション性、グリップ力、フィット性を備えています。レース後半でも一定のリズムで走り続けたいランナーや、長時間の消耗を前提としたレースプランに適したモデルです。

【品番】JS3534

【カラー】フットウェアホワイト/コアブラック/セミインパクトオレンジ

【サイズ展開】25cm～30cm

【価格】\29,700（税込）

【発売日】2026年2月17日発売

【スペック】重量 （メンズ27cm/片足）：265g、スタック：38mm/30mm、ドロップ：8mm、デプス：3/4mm

■ Agravic TT（アグラヴィック ティーティー）

テクニカルな地形でのコントロール性を重視したレースモデル

岩場や急勾配、木の根が露出した路面など、足元の安定性と判断力が求められるテクニカルトレイルに対応するために開発されたモデル。接地時の安定感を高める幅広な設計と、下りや方向転換時のコントロール性を意識したアウトソール構造により、不安定な路面でも安心感のある走りをサポート。テクニカルセクションの比重が高いコースや、安定性を重視したレースプラン、長距離レースの完走を目指すランナーに適したモデルです。

【品番】HP7011

【カラー】フットウェアホワイト/コアブラック/セミインパクトオレンジ

【サイズ展開】25cm～30cm

【価格】\24,200（税込）

【発売日】2026年2月17日発売

【スペック】重量 （メンズ27cm/片足）：270g、スタック：39mm/31mm、ドロップ：8mm、デプス：4.5mm

■ Agravic Speed 2（アグラヴィック スピード 2）

短距離やスピードレースに向けた軽量モデル

比較的距離の短いトレイルレースや、テンポの速い展開が想定されるコースを想定したモデル。軽量性と接地感を重視した設計により、スピードを維持しながら俊敏な動きを可能にします。より軽快な足捌き、スピードを優先したレースプランや、軽快な走行感を求めるランナーに向けたモデルです。

【品番】JS3536

【カラー】フットウェアホワイト/コアブラック/セミインパクトオレンジ

【サイズ展開】25cm～30cm

【価格】\22,000（税込）

【発売日】2026年2月17日発売

【スペック】重量 （メンズ27cm/片足）：215g、スタック：30mm/22mm、ドロップ：8mm、デプス：3/4mm

■ Agravic 4（アグラヴィック4）

日常のトレイルランニングからトレーニングまでを支えるモデル

日々のトレイルランニングやトレーニングを想定し、快適性と保護性のバランスを重視して設計されたモデル。安定した走り心地と耐久性を備え、トレイルランニングをこれから始めるランナーにも対応します。レース用途に限らず、トレーニングや日常的なオフロードでのランニングシーンまでカバーするモデルです。

【品番】KJ8872

【カラー】フットウェアホワイト/コアブラック/セミインパクトオレンジ

【サイズ展開】25cm～30cm

【価格】\18,700（税込）

【発売日】2026年4月10日発売予定

【スペック】重量 （メンズ27cm/片足）：260g、スタック：32.4mm/24.5mm、ドロップ：8mm、デプス：4mm

取扱店舗

adidas TERREXについて

- ・アディダス ブランドセンター 渋谷・アディダス ブランドコアストア 各店（※一部店舗を除く）・アディダス アプリ：https://www.adidas.jp/mobileapps・アディダス オンラインショップ：https://www.adidas.jp/・アディダス トレイルランニング：https://www.adidas.jp/トレイルランニング(https://www.adidas.jp/%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)・アディダス トレイルランニングシューズ：https://www.adidas.jp/シューズ・靴-トレイルランニング(https://www.adidas.jp/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E9%9D%B4-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)・アディダス アウトドア：https://www.adidas.jp/アウトドア(https://www.adidas.jp/%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%83%89%E3%82%A2)・アディダス アウトドア ウェア：https://www.adidas.jp/ウェア・服-アウトドア(https://www.adidas.jp/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%BB%E6%9C%8D-%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%83%89%E3%82%A2)・アディダス アウトドア シューズ：https://www.adidas.jp/シューズ・靴-アウトドア(https://www.adidas.jp/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E9%9D%B4-%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%83%89%E3%82%A2)・アディダス アウトドア アクセサリー：https://www.adidas.jp/アクセサリー-アウトドア(https://www.adidas.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC-%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%83%89%E3%82%A2)・その他全国のアディダスお取り扱い店舗 ※一部店舗によってお取り扱い商品が異なります。

adidas TERREXは、すべての人が自然とつながり、意識的で冒険的なライフスタイルを送ることを支えるアウトドアブランドです。高機能テクノロジーとデザイン性を融合させ、あらゆる自然環境に挑むアスリートをサポートします。

ブランドサイトリンク ： https://www.adidas.jp/go/campaign/about_terrex

